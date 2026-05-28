Transformer une soirée de combat en informations en temps réel

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Le défi

L’UFC offre l’une des expériences sportives les plus intenses et les plus dynamiques au monde. Chaque événement génère d’énormes quantités de données sur les performances, d’antécédents de confrontations et de statistiques sur les combattants.

Mais une grande partie de ces données restait sous-exploitée. Les workflows d’analyse manuels ralentissaient le processus menant des données brutes à des informations exploitables.

À mesure que les attentes du public en matière de storytelling fondé sur les données se renforçaient, un déséquilibre flagrant est apparu : les combats se multipliaient, mais la production manuelle d’informations n’évoluait pas au même rythme.

Logos UFC et IBM
700 millions de fans suivent l’action Plus de 660 des meilleurs combattants du monde Plus de 210 pays diffusant du contenu UFC Plus de 40 événements en direct chaque année

Les enjeux

Lorsque l’action prend le pas sur l’analyse, l’expérience des fans en pâtit. Les processus fastidieux obligent les analystes à se débattre avec les données au lieu de commenter le combat. Ce ralentissement freine considérablement la production d’informations pertinentes pendant les compétitions en direct. Et lorsque les analyses contextuelles ne parviennent pas à suivre le rythme, les fans se désintéressent, ce qui profite aux principaux concurrents de l’UFC.

L’UFC avait besoin d’un moyen plus rapide et plus efficace de transformer les données brutes en informations en temps réel.

Vue détaillée des gants de combat lors de l’événement UFC 290
Illustration abstraite en 2D pour la promotion du partenariat entre IBM et l’UFC.

La stratégie

L’organisation s’est associée à IBM pour développer l’UFC Insights Engine, une plateforme basée sur l’IA qui génère des informations précieuses et des analyses avancées à la demande. Elle permet également aux rédacteurs de l’UFC d’exploiter une immense base de données sur les combats à l’aide du langage naturel.

Il en résulte un changement de dynamique décisif qui transforme les données brutes en un avantage stratégique fondé sur des informations pertinentes.

L'impact

UFC Insights Engine propose des récits créatifs et percutants aux chaînes de télévision et aux plateformes numériques, accélère la transformation des données en informations exploitables et augmente considérablement la capacité de production de contenu.
Pour les fans

Les fans acquièrent une meilleure connaissance des combattants et des affrontements. Ils bénéficient également d’un contenu plus rapide et plus dynamique sur tous les canaux numériques.
Pour les équipes

Les analystes consacrent désormais beaucoup moins de temps à la préparation manuelle des données. Ils peuvent enfin se concentrer sur la mise en valeur stratégique de chaque événement.
Pour la marque

La marque s’appuie désormais sur une infrastructure évolutive conçue pour favoriser un engagement durable des fans. Elle renforce ainsi son avantage concurrentiel dans un secteur sportif en pleine mutation, axé sur les données.
Conclusion

L’UFC tirera toujours sa force de l’intensité et du spectacle. Grâce à des analyses alimentées par l’IA, l’organisation est désormais en mesure de fournir des informations aussi précieuses que les combats eux-mêmes. Dans un environnement en temps réel, tout retard constitue un handicap, que ce soit dans le monde des sports de combat, du commerce de détail ou de l’assurance. L’UFC démontre que le fait d’améliorer les performances sans améliorer l’interprétation des données engendre des frictions. Comblez cette lacune, et la rapidité devient une stratégie, tandis que les informations se transforment en avantage.
x3 hausse du volume d’informations 40 % de diminution du nombre de requêtes temps de génération

Point de vue de la direction

À mesure que la complexité augmente et que les délais se raccourcissent, les risques prennent des formes diverses au sein de la direction. Cette série de profils met en lumière les pressions qui pèsent sur chaque fonction : les enjeux, les angles morts et les compromis qui façonnent les décisions cruciales. Remplissez le formulaire ci-dessous pour accéder aux informations basées sur les réalités de votre fonction.
Image de personnes assises à une table au bas d’un escalier

Avoir une vision claire des risques depuis chaque poste de direction

Vue générale de l’Octogone lors de l’événement UFC 291
La clarté, un avantage concurrentiel

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