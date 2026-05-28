L’avenir de l’IA est entre vos mains

L’IA peut vous aider à aller plus vite, mais la rapidité à elle seule ne suffira pas à vous démarquer. Les prochaines années récompenseront les dirigeants qui osent prendre des risques, réinvestissent dans l’avenir et dirigent avec détermination.
main tenant une puce IA

L’IA maintenant. L’IA en 2030.

Et si le plus grand risque lié à l’IA n’était pas de prendre du retard, mais de ne plus pouvoir se démarquer ? Lorsque l’IA s’est généralisée, la plupart des entreprises ont joué la carte de la prudence : l’intégrer aux processus existants, gagner en rapidité et améliorer progressivement l’efficacité. Un progrès ? Oui. Mais cela suffit-il pour vous démarquer de vos concurrents ? Il est désormais temps de faire des choix difficiles, de redéfinir la manière dont la valeur est créée et de déterminer dans quels domaines vous vous distinguerez clairement.

Homme utilisant la réalité virtuelle
Informations de recherche 53 % des dirigeants estiment que l’IA aura transformé les modèles économiques de leur secteur d’ici 2030.¹ 64 % des dirigeants affirment que d’ici 2030, l’avantage concurrentiel proviendra de l’innovation plutôt que de l’optimisation des ressources.¹ 79 % des dirigeants déclarent que l’IA contribuera de manière significative aux revenus d’ici 2030.¹
5 éléments à prendre en compte pour 2030
Un homme d'affaires de Sao Paulo marche, téléphone à la main.
C’est le moment d’agir

D’ici 2030, la compétitivité dépendra des décisions prises aujourd’hui en matière d’IA. La clé réside dans l’intégration de l’IA au cœur même de l’entreprise, c’est-à-dire dans ses produits, ses services et ses modèles économiques. Les directeurs financiers sont particulièrement bien placés pour mener cette transition, mais c’est maintenant qu’il faut agir.

 Découvrez pourquoi
Professionnel indépendant travaillant dans une cabine de bureau calme, illustrant la productivité concentrée au sein d’un espace de travail partagé moderne.
Faire passer le message

Les gains de productivité pilotés par l’IA ne se limitent pas à une simple amélioration de l’efficacité : ils ouvrent de nouvelles perspectives. La clé réside dans le réinvestissement des économies réalisées aujourd’hui grâce à l’IA dans l’avenir. D’ici 2030, les entreprises qui utiliseront ces économies pour développer davantage l’IA seront en mesure de créer de nouveaux modèles économiques, de stimuler l’innovation et de générer des revenus.
Vue de dos d’un homme anonyme montant un escalier dans une station de métro moderne. Un passager afro-américain en tenue élégante passe devant un escalator vide.
Se démarquer à l’ère de l’IA

À mesure que l’IA se généralise, l’uniformité devient une menace pour la compétitivité. D’ici 2030, les entreprises devront mettre en place des modèles linguistiques et des processus axés sur l’IA qui reflètent leur activité. Les dirigeants qui adaptent l’IA à leurs propres données, workflows et stratégies peuvent transformer leur singularité en moteur de croissance.
Deux professionnels inspectent les opérations dans un entrepôt automatisé et discutent du flux de production et de la gestion des stocks dans un environnement industriel à grande échelle.
Les humains dirigent tandis que l’IA travaille

Si l’IA est capable d’exécuter des tâches, le leadership humain est plus important que jamais. D’ici 2030, on passera d’un modèle où les gens effectuent le travail à un modèle où ils le dirigent. À mesure que les partenariats entre l’homme et l’IA se multiplieront, le jugement humain, la créativité et la responsabilité permettront d’améliorer les décisions, de favoriser l’innovation et de libérer les individus pour qu’ils se consacrent à des tâches plus enrichissantes.
Scènes de l’événement IBM Think 2024
L’IA, c’est aujourd’hui ; le quantique, c’est demain

Au-delà de l’intérêt actuel pour l’IA, une autre transformation prend de l’ampleur : l’informatique quantique. D’ici 2030, ce sont les entreprises qui s’y prépareront tôt qui en tireront le plus grand profit. La transition vers l’informatique quantique, fondée sur l’expérimentation et la collaboration, constitue un investissement dans la pertinence future et l’avantage concurrentiel à long terme.
La clarté, un avantage concurrentiel

Au cours des prochaines semaines, nous approfondirons ces sujets et examinerons comment les dirigeants y font face. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications et suivre les réflexions qui façonnent les organisations orientées IA.

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Notes de bas de page

1The enterprise in 2030, IBM IBV, janvier 2026.