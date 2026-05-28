L’IA peut vous aider à aller plus vite, mais la rapidité à elle seule ne suffira pas à vous démarquer. Les prochaines années récompenseront les dirigeants qui osent prendre des risques, réinvestissent dans l’avenir et dirigent avec détermination.
Et si le plus grand risque lié à l’IA n’était pas de prendre du retard, mais de ne plus pouvoir se démarquer ? Lorsque l’IA s’est généralisée, la plupart des entreprises ont joué la carte de la prudence : l’intégrer aux processus existants, gagner en rapidité et améliorer progressivement l’efficacité. Un progrès ? Oui. Mais cela suffit-il pour vous démarquer de vos concurrents ? Il est désormais temps de faire des choix difficiles, de redéfinir la manière dont la valeur est créée et de déterminer dans quels domaines vous vous distinguerez clairement.
D’ici 2030, la compétitivité dépendra des décisions prises aujourd’hui en matière d’IA. La clé réside dans l’intégration de l’IA au cœur même de l’entreprise, c’est-à-dire dans ses produits, ses services et ses modèles économiques. Les directeurs financiers sont particulièrement bien placés pour mener cette transition, mais c’est maintenant qu’il faut agir.
Les gains de productivité pilotés par l’IA ne se limitent pas à une simple amélioration de l’efficacité : ils ouvrent de nouvelles perspectives. La clé réside dans le réinvestissement des économies réalisées aujourd’hui grâce à l’IA dans l’avenir. D’ici 2030, les entreprises qui utiliseront ces économies pour développer davantage l’IA seront en mesure de créer de nouveaux modèles économiques, de stimuler l’innovation et de générer des revenus.
À mesure que l’IA se généralise, l’uniformité devient une menace pour la compétitivité. D’ici 2030, les entreprises devront mettre en place des modèles linguistiques et des processus axés sur l’IA qui reflètent leur activité. Les dirigeants qui adaptent l’IA à leurs propres données, workflows et stratégies peuvent transformer leur singularité en moteur de croissance.
Si l’IA est capable d’exécuter des tâches, le leadership humain est plus important que jamais. D’ici 2030, on passera d’un modèle où les gens effectuent le travail à un modèle où ils le dirigent. À mesure que les partenariats entre l’homme et l’IA se multiplieront, le jugement humain, la créativité et la responsabilité permettront d’améliorer les décisions, de favoriser l’innovation et de libérer les individus pour qu’ils se consacrent à des tâches plus enrichissantes.
Au-delà de l’intérêt actuel pour l’IA, une autre transformation prend de l’ampleur : l’informatique quantique. D’ici 2030, ce sont les entreprises qui s’y prépareront tôt qui en tireront le plus grand profit. La transition vers l’informatique quantique, fondée sur l’expérimentation et la collaboration, constitue un investissement dans la pertinence future et l’avantage concurrentiel à long terme.
Mohamad Ali
Senior Vice President, IBM Consulting
L’IA ne se contente pas d’améliorer le modèle économique. D’ici 2030, elle deviendra le modèle économique. ”