Et si le plus grand risque lié à l’IA n’était pas de prendre du retard, mais de ne plus pouvoir se démarquer ? Lorsque l’IA s’est généralisée, la plupart des entreprises ont joué la carte de la prudence : l’intégrer aux processus existants, gagner en rapidité et améliorer progressivement l’efficacité. Un progrès ? Oui. Mais cela suffit-il pour vous démarquer de vos concurrents ? Il est désormais temps de faire des choix difficiles, de redéfinir la manière dont la valeur est créée et de déterminer dans quels domaines vous vous distinguerez clairement.