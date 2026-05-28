On pourrait facilement penser que les programmes d’IA à l’arrêt sont le signe d’une technologie défaillante, ce qui entraînerait à son tour un retour sur investissement insuffisant. Mais la dure réalité est que les retombées significatives des programmes d’IA ne se concrétisent pas parce que les structures de gestion qui les encadrent n’ont pas été conçues pour les soutenir à grande échelle.



La stratégie, la gouvernance, la culture, les talents et la technologie évoluent souvent avec de bonnes intentions, mais rarement comme un seul et même système. Les conséquences vous sembleront familières : des projets pilotes qui ne parviennent pas à se développer à grande échelle, des décisions qui s’enlisent, des risques identifiés trop tardivement et des équipes qui travaillent d’arrache-pied sans que leurs efforts ne se traduisent par des résultats tangibles.



L’objectif de cette série est d’identifier clairement les points de rupture des initiatives en matière d’IA et d’indiquer sans ambiguïté ce que les équipes de direction doivent changer pour obtenir un retour sur investissement.