Au cours des prochaines semaines, nous examinerons les dysfonctionnements au niveau du leadership qui nuisent systématiquement au retour sur investissement et, surtout, nous vous montrerons comment y remédier.
On pourrait facilement penser que les programmes d’IA à l’arrêt sont le signe d’une technologie défaillante, ce qui entraînerait à son tour un retour sur investissement insuffisant. Mais la dure réalité est que les retombées significatives des programmes d’IA ne se concrétisent pas parce que les structures de gestion qui les encadrent n’ont pas été conçues pour les soutenir à grande échelle.
La stratégie, la gouvernance, la culture, les talents et la technologie évoluent souvent avec de bonnes intentions, mais rarement comme un seul et même système. Les conséquences vous sembleront familières : des projets pilotes qui ne parviennent pas à se développer à grande échelle, des décisions qui s’enlisent, des risques identifiés trop tardivement et des équipes qui travaillent d’arrache-pied sans que leurs efforts ne se traduisent par des résultats tangibles.
L’objectif de cette série est d’identifier clairement les points de rupture des initiatives en matière d’IA et d’indiquer sans ambiguïté ce que les équipes de direction doivent changer pour obtenir un retour sur investissement.
Pour la plupart des entreprises, l’IA est déjà une priorité stratégique. Pourtant, les modèles de financement, les mesures incitatives et les rythmes opérationnels restent ancrés dans le passé. Résultat : une confiance au plus haut niveau, mais des difficultés dans la mise en œuvre. Découvrez comment les dirigeants peuvent combler le fossé entre les intentions et l’exécution afin que les programmes d’IA passent du stade de projets pilotes à des résultats concrets pour l’entreprise.
La question des risques n’est abordée qu’une fois que les équipes ont déjà mis au point leurs solutions, ce qui ralentit considérablement la dynamique. Vous vous retrouvez alors contraints de choisir entre rapidité et maîtrise. Découvrez comment les équipes les plus performantes intègrent la gouvernance dès le début, transformant ainsi les mesures de sécurité en catalyseurs plutôt qu’en obstacles.
La propriété n’est pas claire. Les décisions tardent à venir. Les cadres intermédiaires hésitent. Vous ressentez ce blocage, mais il est difficile de déterminer précisément pourquoi les progrès ne cessent de s’enliser. Nous examinerons pourquoi la clarté des rôles, les mesures d’incitation et les pouvoirs de décision sont indispensables pour permettre une réelle avancée.
Vos équipes innovent plus vite que ne le permettent l’évolution des rôles et des compétences, ou peut-être sont-elles paralysées par l’incertitude. L’« IA fantôme », c’est-à-dire l’utilisation non autorisée de l’IA sans contrôle officiel, s’installe progressivement, affectant la prise de décision et la gestion des données. Nous vous expliquerons comment les dirigeants peuvent adapter leurs modèles de gestion des talents afin de refléter ces nouvelles méthodes de travail.
Lorsque de grands projets d’IA s’appuient sur des architectures fragiles et des environnements de données fragmentés, les meilleures idées ont du mal à s’imposer dans les workflows réels. Découvrez comment l’harmonisation entre les plateformes, les données et les opérations peut vous aider à transformer la complexité en atout.
Au cours des prochaines semaines, nous aborderons chacun de ces décalages en nous appuyant sur des cas concrets et sur la manière dont les équipes de direction y font face. Abonnez-vous pour recevoir chaque article dès sa publication et restez au fait des réflexions qui façonnent la manière dont les entreprises axées sur l’IA sont réellement gérées.