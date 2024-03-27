Des femmes comme Kay Firth Butterfield, première responsable mondiale de l’éthique en matière d’IA ; Elham Tabassi, du NIST, qui mène des initiatives sur les normes éthiques en matière d’IA ; Miriam Vogel, d’EqualAI et du NAIAC, qui défend l’égalité dans le domaine de l’IA ; Paula Goldman de Salesforce ; et Navrina Singh de Credo AI, qui plaide en faveur d’une utilisation responsable de l’IA, ne sont que quelques-uns des nombreux exemples de femmes qui ouvrent la voie dans ce domaine.

Parmi les autres figures féminines éminentes dans le domaine de la technologie, citons Fei-Fei Li, du Human-Centered AI Institute de Stanford, réputée pour ses contributions à la reconnaissance d’images par l’IA et son plaidoyer en faveur d’un développement inclusif et éthique de l’IA ; Joy Buolamwini, fondatrice de l’Algorithmic Justice League, qui met en évidence et atténue les biais dans les systèmes d’IA ; Lila Ibrahim, de DeepMind, responsable de la stratégie opérationnelle de l’une des principales entreprises de recherche en IA au monde ; et Francesca Rossi, responsable de l’éthique mondiale de l’IA chez IBM, qui est à l’avant-garde des questions cruciales liées à la gouvernance, à l’éthique, à la responsabilité et à l’innovation responsable en matière d’IA.

Il ne s’agit là que de quelques exemples parmi tant d’autres de femmes occupant des postes de direction dans ce domaine. En excluant les femmes des discussions et des reportages, non seulement on néglige la diversité des perspectives nécessaires à une innovation responsable, mais on ne reconnaît pas non plus le rôle essentiel de l’éthique, de la gouvernance et de la prise en compte des implications sociétales dans le développement de l’IA. Il est temps de procéder à une réévaluation critique, qui reconnaisse que l’innovation concerne autant son incidence que l’invention elle-même.

Dans une étude menée par l’IBM Institute for Business Value, Debra D’Agostino, directrice générale de Thought Leadership chez Oxford Economics, souligne l’importance d’un leadership diversifié dans l’évolution de l’IA. Elle met en évidence le fait que les femmes n’ont pas besoin d’être des expertes en informatique pour diriger l’innovation en matière d’IA. L’étude a révélé que les femmes sont déjà plus susceptibles que les hommes d’avoir utilisé l’IA pour générer, éditer et résumer du contenu ; et 40 % d’entre elles affirment que l’utilisation de l’IA générative a entraîné une augmentation de plus de 10 % de leur productivité. Selon D. D’Agostino, il est tout aussi crucial de comprendre et d’anticiper comment l’IA peut renforcer au mieux les besoins et les capacités uniques d’une entreprise ou d’une équipe que de travailler avec les bonnes personnes dans le domaine informatique pour y parvenir.

Alors que le Mois de l’histoire des femmes touche à sa fin, il est important de reconnaître que les contributions des femmes dans le domaine de l’IA ne se contentent pas d’ouvrir la voie à une technologie plus équitable, mais qu’elles sont également essentielles pour concrétiser les possibilités de l’IA et pour faire face et atténuer les risques immédiats et à long terme qu’elle fait peser sur notre société. Leur travail établit les normes qui régissent la manière dont nous, en tant que communauté mondiale, envisageons d’intégrer l’IA dans nos vies.

L’avenir de l’IA s’écrit aujourd’hui et les femmes ne jouent pas seulement un rôle secondaire dans ce récit, elles en sont les personnages principaux. Alors que nous allons de l’avant, il est important de se rappeler que la véritable mesure du progrès de l’IA se situe au-delà de ses capacités techniques. Il s’agit de savoir comment nous exploitons cette technologie pour refléter nos valeurs collectives, relever nos défis communs et créer un monde où l’innovation profite à l’ensemble de la société, et pas seulement à une poignée de privilégiés.