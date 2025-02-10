Aujourd’hui, et à l’avenir, les entreprises gagnent et perdent en fonction de la manière dont elles adoptent et déploient la technologie.
L’essor du travail virtuel, des technologies artificielles et de la numérisation de nombreux processus crée des complexités au niveau organisationnel. De plus, les activités et les produits des entreprises sont de plus en plus numérisés.
Une étude de l’IBM Institute for Business Value a montré que les 2 000 plus grandes entreprises mondiales généreront 40 % de leur revenu total grâce à des produits, services et expériences numériques d’ici 2026. C’est ce qui conduit de nombreuses entreprises à effectuer leur transformation numérique. Pourtant, trop peu de ces initiatives ont porté leurs fruits jusqu’à présent. Selon une étude réalisée par IBM en 2022, 23 % des budgets technologiques des entreprises sont consacrés à des activités stimulant les revenus.
En outre, dans un autre rapport d’IBM, 84 % des dirigeants ont indiqué que leur entreprise avait des difficultés à supprimer les silos opérationnels. Pour saisir cette opportunité, les équipes de direction doivent faire preuve d’une volonté de changement et les responsables techniques repenser l’architecture nécessaire pour réussir dans un environnement en rapide évolution, ce qui peut créer des défis en cascade. Pour réussir, la simplicité doit être l’objectif.
La stratégie technologique est trop importante pour rester un enjeu relevant uniquement du service informatique. Elle doit devenir une initiative collaborative soutenue par la haute direction, avec une mission claire partagée par l’ensemble de l’entreprise. Pour cela, il faut une méthodologie adaptée : hybride par conception.
De nombreuses entreprises reconnaissent que leurs environnements informatiques seront diversifiés à long terme. Mais la plupart les ont optimisé séparément. Il en résulte une approche hybride par défaut qui conduit à un manque de fondement stratégique en matière d’informatique, les éléments nécessaires à la gestion du cloud restant cloisonnés, comme l’a expliqué Deloitte.
L’hybride par conception place l’interopérabilité au cœur de ses préoccupations grâce à une intégration verticale et horizontale intelligente et intentionnelle des composants technologiques. L’hybride par conception est centré sur une approche de plateforme qui permet des pratiques communes en matière d’innovation et d’opérations. Il simplifie considérablement la gestion de l’environnement hybride tout en améliorant les gains.
En outre, les entreprises adoptent de plus en plus des approches technologiques telles que l’ingénierie de plateforme, qui utilise des capacités en libre-service et des opérations d’infrastructure automatisées pour améliorer l’expérience et la productivité des développeurs. L’ingénierie de plateforme est souvent une réponse à la complexité croissante des architectures logicielles modernes et des environnements de cloud hybride.
L’innovation commerciale oblige les entreprises à déployer la technologie partout où elles opèrent et en ont besoin, comme dans le cloud, dans un centre de données, en périphérie ou sur un appareil. Pour réussir, il faut une coordination étroite entre l’architecture technique, les opérations, les équipes et la culture.
L’hybride par conception empêche l’hétérogénéité du déploiement qui se transforme en hétérogénéité technique et opérationnelle, comme on le voit souvent dans l’hybride par défaut.
En réalité, gérer plusieurs environnements crée une complexité qui s’étend aux centres de données, aux clouds multiples, aux piles technologiques existantes et aux équipes. Toutefois, migrer vers le cloud public, en particulier, sans améliorer ni rationaliser la plateforme qui gère ces environnements est également synonyme d’inefficacité et de hausse des coûts.
Les environnements cloisonnés de l’hybride par défaut ne contribuent en rien à réduire la complexité du cloud. Ce que les entreprises obtiennent, c’est une augmentation des coûts et une réduction de l’impact positif que pourrait avoir le cloud. C’est l’équivalent d’un hôtel qui installerait des caméras de sécurité un peu partout, mais qui n’établirait pas de centre de contrôle où quelqu’un pourrait les surveiller toutes en même temps.
L’hybride par conception est la bonne méthodologie pour chaque entreprise compte tenu de l’importance de la transformation numérique, de la dépendance croissante au cloud et de l’opportunité imminente inhérente à l’intelligence artificielle.
C’est pourquoi l’hybride par conception a été utilisé dans le cadre de la transformation du DSI d’IBM comme client zéro, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts d’hébergement et les effectifs nécessaires à l’exploitation de la plateforme. Il en est ressorti une économie de 90 % sur les coûts d’hébergement, une réduction de 55 % des effectifs nécessaires à l’exploitation de la plateforme et une économie de 200 millions de dollars grâce à l’utilisation de la suite intégrée d’Apptio.
Une analyse d’IBM Consulting portant sur plus de 50 clients a montré que ceux qui avaient intégré les principes de l’hybride par conception avaient un ROI trois fois supérieur pour leurs programmes informatiques sur cinq ans, principalement grâce à la cohérence entre les plateformes, les processus et les personnes. Ce chiffre devrait encore être amplifié par l’utilisation intensive de l’IA générative.
L’IA générative a déjà montré plusieurs cas d’utilisation utiles pour améliorer l’efficacité du code, l’analyse des données de service client et bien plus encore.
Presque tous les éditeurs de logiciels ajoutent l’IA générative à leurs fonctionnalités. Celle-ci est en passe de générer des milliers de milliards de dollars de valeur, selon McKinsey.
Il est évident que l’IA générative influence les workflows quotidiens de chaque travailleur du savoir. Les entreprises qui la considèrent comme une technologie essentielle cherchent de plus en plus à diversifier les fournisseurs d’IA générative avec lesquels elles travaillent.
Selon Menlo Ventures, une entreprise moyenne utilise au moins trois modèles de fondation dans ses piles d’IA. La maturation croissante des modèles verticaux spécifiques à un domaine ne fera qu’ajouter aux piles des entreprises. Nous ne voyons aucun signe de ralentissement ou de changement. Pour profiter du mouvement de l’IA générative multimodèle, les entreprises doivent adopter l’hybride par conception.
Certaines entreprises sont déjà en avance sur leurs concurrents en matière d’intégration de l’hybride par conception. Selon l’IBM Institute for Business Value, environ 68 % des utilisateurs du cloud hybride ont déjà mis en place des politiques formelles à l’échelle de l’entreprise pour orienter leur approche de l’IA générative.
Des changements technologiques et opérationnels d’envergure ne peuvent se produire que si toute l’entreprise va dans le même sens. Les dirigeants doivent comprendre l’approche hybride par conception et approuver les modifications apportées à la stratégie organisationnelle et aux rôles et responsabilités avant que tout travail significatif ne puisse commencer.
Le parcours de chaque entreprise est unique, car chacune démarre à un point différent. Le fait de définir le point de départ en effectuant une vérification préalable des technologies utilisées par l’entreprise et des politiques en place permet de faire avancer le processus. Cette évaluation doit inclure l’infrastructure sur site, les services cloud, les systèmes existants et les technologies émergentes. La cartographie de l’architecture existante et de ses capacités permet de repérer les lacunes du système à corriger.
Pour fonctionner correctement, l’hybride par conception nécessite une réflexion approfondie et une stratégie bien pensée. Le DSI et les parties prenantes de l’entreprise doivent définir une vision claire de l’avenir de l’environnement hybride. Celle-ci doit s’aligner sur les objectifs généraux de l’entreprise, son évolutivité, sa sécurité, sa rentabilité et son agilité.
Une méthodologie hybride par conception performante améliore la sécurité, augmente l’efficacité et réduit les coûts. Elle régit non seulement les changements que l’entreprise doit apporter à sa pile et à son personnel existants, mais aussi les investissements futurs en ressources.
La meilleure façon de commencer est de remporter une victoire rapide pour démontrer la valeur au reste de l’entreprise. Le premier projet réussi peut aider l’entreprise à mieux visualiser à quoi ressemble le succès et comment l’adoption généralisée de l’hybride par conception peut apporter des avantages significatifs.
Maintenant que nous avons établi l’importance de l’hybride par conception pour profiter de l’IA générative et d’autres améliorations numériques, voici pourquoi les entreprises doivent repenser leur façon de travailler avec les autres entreprises pour réussir.
Les fournisseurs de technologie avec lesquels vous choisissez de travailler sont des partenaires clés dans votre quête d’exploitation du cloud. Concentrez-vous sur ceux qui comprennent votre activité, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et qui travailleront avec vous, et non pour vous, afin de créer les bonnes solutions. L’enjeu est trop important pour revenir à l’ancienne mentalité, qui consiste à choisir le fournisseur qui propose la solution la moins chère et qui fonctionne bien.
Considérez ces entreprises comme des partenaires, et non comme des fournisseurs. Intégrez-les dans vos équipes et collaborez pour réduire la complexité de l’environnement. S’ils sont traités uniquement comme des fournisseurs de solutions, c’est tout ce qu’ils fournissent. S’ils sont traités comme des partenaires de l’écosystème, ils travaillent côte à côte pour résoudre les problèmes, et non pour en créer de nouveaux.
Il existe un moyen simple d’établir un véritable partenariat : en combinant des accords de niveau de service (SLA) avec des objectifs et des résultats clés (OKR) partagés qui dépassent le maintien du temps de fonctionnement. Ainsi, vous bénéficiez d’une vue commune des incitations à la véritable transformation opérationnelle. Tout partenaire qui se préoccupe uniquement du temps de fonctionnement ou qui refuse de répondre aux objectifs commerciaux réels n’est pas le bon partenaire pour cet important projet.
La clé de l’approche hybride par conception réside dans la technologie open source. IBM est depuis longtemps un fervent défenseur de la puissance de l’open source, c’est pourquoi nous avons acquis le pionnier Red Hat en 2019. L’open source offre plusieurs grands avantages pour la gestion de l’environnement hybride tout en encourageant la flexibilité, l’évolutivité et l’innovation. Il crée un cadre commun qui favorise la collaboration entre les équipes distribuées, accélérant ainsi les cycles de développement.
La méthodologie hybride par conception d’IBM Consulting aide les entreprises à réaliser une migration, une modernisation et une innovation accélérées et à faible risque, tout en stimulant la valeur métier, la productivité et la réduction des coûts dans le cloud. Nos pratiques et notre méthodologie avancées les assistent dans leur parcours hybride par conception et remédient à la hausse des coûts du cloud, car elles rendent la gestion du cloud plus efficace et efficiente.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
