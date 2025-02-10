De nombreuses entreprises reconnaissent que leurs environnements informatiques seront diversifiés à long terme. Mais la plupart les ont optimisé séparément. Il en résulte une approche hybride par défaut qui conduit à un manque de fondement stratégique en matière d’informatique, les éléments nécessaires à la gestion du cloud restant cloisonnés, comme l’a expliqué Deloitte.

L’hybride par conception place l’interopérabilité au cœur de ses préoccupations grâce à une intégration verticale et horizontale intelligente et intentionnelle des composants technologiques. L’hybride par conception est centré sur une approche de plateforme qui permet des pratiques communes en matière d’innovation et d’opérations. Il simplifie considérablement la gestion de l’environnement hybride tout en améliorant les gains.



En outre, les entreprises adoptent de plus en plus des approches technologiques telles que l’ingénierie de plateforme, qui utilise des capacités en libre-service et des opérations d’infrastructure automatisées pour améliorer l’expérience et la productivité des développeurs. L’ingénierie de plateforme est souvent une réponse à la complexité croissante des architectures logicielles modernes et des environnements de cloud hybride.

L’innovation commerciale oblige les entreprises à déployer la technologie partout où elles opèrent et en ont besoin, comme dans le cloud, dans un centre de données, en périphérie ou sur un appareil. Pour réussir, il faut une coordination étroite entre l’architecture technique, les opérations, les équipes et la culture.

L’hybride par conception empêche l’hétérogénéité du déploiement qui se transforme en hétérogénéité technique et opérationnelle, comme on le voit souvent dans l’hybride par défaut.

En réalité, gérer plusieurs environnements crée une complexité qui s’étend aux centres de données, aux clouds multiples, aux piles technologiques existantes et aux équipes. Toutefois, migrer vers le cloud public, en particulier, sans améliorer ni rationaliser la plateforme qui gère ces environnements est également synonyme d’inefficacité et de hausse des coûts.



Les environnements cloisonnés de l’hybride par défaut ne contribuent en rien à réduire la complexité du cloud. Ce que les entreprises obtiennent, c’est une augmentation des coûts et une réduction de l’impact positif que pourrait avoir le cloud. C’est l’équivalent d’un hôtel qui installerait des caméras de sécurité un peu partout, mais qui n’établirait pas de centre de contrôle où quelqu’un pourrait les surveiller toutes en même temps.

L’hybride par conception est la bonne méthodologie pour chaque entreprise compte tenu de l’importance de la transformation numérique, de la dépendance croissante au cloud et de l’opportunité imminente inhérente à l’intelligence artificielle.

C’est pourquoi l’hybride par conception a été utilisé dans le cadre de la transformation du DSI d’IBM comme client zéro, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts d’hébergement et les effectifs nécessaires à l’exploitation de la plateforme. Il en est ressorti une économie de 90 % sur les coûts d’hébergement, une réduction de 55 % des effectifs nécessaires à l’exploitation de la plateforme et une économie de 200 millions de dollars grâce à l’utilisation de la suite intégrée d’Apptio.

Une analyse d’IBM Consulting portant sur plus de 50 clients a montré que ceux qui avaient intégré les principes de l’hybride par conception avaient un ROI trois fois supérieur pour leurs programmes informatiques sur cinq ans, principalement grâce à la cohérence entre les plateformes, les processus et les personnes. Ce chiffre devrait encore être amplifié par l’utilisation intensive de l’IA générative.

