Les données, sous toutes leurs formes, constituent l’un des actifs les plus importants d’une entreprise. Non seulement elles fournissent aux entreprises des informations critiques concernant leurs systèmes et leurs processus, mais elles stimulent également la croissance et permettent une meilleure prise de décision à tous les niveaux.
Cependant, comme tout autre équipement de l’entreprise, les données peuvent se dégrader au fil du temps et perdre de leur valeur si les entreprises ne font pas attention. Plus dangereux encore, négliger l’hygiène des données peut exposer les entreprises à de nombreuses menaces de sécurité et à des problèmes de conformité réglementaire.
La propreté des données, également appelée hygiène des données, est le processus qui permet de garantir l’exactitude et la cohérence de toutes les données organisationnelles, où quelles soient stockées et quelle que soit leur utilisation. Pour y parvenir, les entreprises doivent s’assurer que leurs données sont régulièrement vérifiées en fonction de six caractéristiques principales :
Pour gérer efficacement chacun de ces composants, les entreprises peuvent utiliser une variété d’outils et de solutions de gestion des données. Ces systèmes automatisés tirent parti de processus de profilage et de nettoyage des données pour détecter les anomalies dès leur apparition et aider les entreprises à les résoudre.
Pour garantir l’efficacité opérationnelle et la résilience, il est essentiel de s’assurer que les données de l’entreprise ne comportent pas d’erreurs et qu’elles constituent une source fiable d’informations commerciales critiques. Compte tenu du volume de sources numériques sur lesquelles la plupart des entreprises s’appuient aujourd’hui, il existe plusieurs façons de perdre de vue la manière dont leurs données sont collectées, stockées et consultées.
« Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à de nombreux défis lorsqu’elles tentent de préserver l’intégrité de leurs données critiques, explique Evelyn Kim, directrice de programme chez IBM Security. Les données augmentent de manière exponentielle dans un nombre toujours plus important de formats et d’emplacements. Résultat, les entreprises perdent de la visibilité et du contrôle sur leurs données sensibles. Nous voyons des entreprises aux prises avec des données fantômes (données non découvertes ou inconnues) qui présentent des risques importants. L’IA générative présente également de nouveaux risques pour les données, à la fois en raison de la nécessité d’avoir suffisamment de données appropriées pour l’utilisation de l’IA générative et de la nécessité de s’assurer que les données ne sont pas altérées. »
Bien que l’importance de l’intégrité des données puisse sembler limitée au soutien des opérations commerciales, il s’agit en fait d’un élément essentiel pour assurer une posture solide en matière de cybersécurité. Retrouvez ci-dessous quelques-uns des risques de sécurité inhérents à une hygiène de données négligée au fil du temps :
Avec la prolifération des données, la classification des données, en particulier des données sensibles, est encore plus critique pour la sécurité. Comprendre où résident les données sensibles est une étape clé pour surveiller les magasins de données et les bases de données afin de prévenir les violations et de détecter les cyberattaques, pour ainsi réduire l’impact et les dégâts sur les réseaux critiques et les systèmes connectés.
L’efficacité des outils et des technologies de sécurité modernes repose également sur des données précises. Sans établir une base de référence fiable pour l’activité normale de l’entreprise, ces solutions de sécurité perdent leur capacité à identifier des schémas d’utilisation suspects. Elles peuvent entraîner des faux positifs et une détection inadéquate des menaces.
La propreté des données joue un rôle crucial pour les entreprises, les aidant à respecter diverses exigences réglementaires. « Les secteurs hautement réglementés ont tendance à avoir de sérieux problèmes de gouvernance des données et de sécurité. Nous voyons généralement les secteurs des services financiers, de la santé, de la fabrication et des services publics/de l’énergie s’appuyer fortement sur les investissements en matière de sécurité des données pour soutenir leurs efforts de conformité », déclare Evelyn Kim.
Sans données précises et complètes sur les rapports de conformité, les entreprises s’exposent à d’importantes violations de la conformité et aux pénalités financières qui en découlent. Cela peut également entraîner des répercussions juridiques à long terme qui peuvent nuire à la réputation d’une entreprise et avoir un impact sur la fidélité des clients.
Le nettoyage des données n’est pas quelque chose que les entreprises planifient tout au long de l’année ou qu’elles peuvent effectuer en un seul projet. Cela nécessite un engagement permanent et la capacité d’intégrer des pratiques de qualité des données à chaque étape du cycle de vie des données. De la collecte initiale et de la saisie des données au stockage, au traitement et à l’analyse, les entreprises doivent suivre de nombreuses étapes proactives de maintenance des données, notamment :
Établir des politiques claires de gouvernance des données : chaque entreprise doit définir clairement les rôles et les responsabilités en matière de procédures d’entrée, de validation et de mise à jour des données. Il s’agit également de respecter des directives de conformité strictes sur la manière de traiter correctement les données en transit et au repos.
Investir dans des solutions de qualité des données : les entreprises doivent effectuer des recherches et mettre en œuvre des outils de nouvelle génération afin d’automatiser les activités de nettoyage des données en temps réel tout en gérant de manière systématique les processus de déduplication et de validation. Ces outils aident à identifier et à résoudre de manière proactive les problèmes de qualité des données, libérant ainsi du temps et des ressources pour les équipes internes.
Adopter une culture axée sur la sécurité : il est essentiel d’établir une culture d’entreprise qui privilégie la sécurité et l’intégrité des données. Il s’agit notamment de mettre en place des sessions de formation pour les employés sur l’importance de respecter des normes strictes de gestion des données et de mettre en œuvre des solutions de contrôle d’accès strict, de chiffrement des données et de surveillance.
Les données sont le moteur des entreprises modernes. Cependant, si vous ne faites pas attention, la valeur de cet actif diminuera au fil du temps, ce qui aura de nombreuses conséquences commerciales. En priorisant la propreté des données, les entreprises peuvent découvrir le véritable potentiel de leurs données critiques, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions tout en créant une plus grande résilience dans leurs initiatives de sécurité et de conformité.