Pour garantir l’efficacité opérationnelle et la résilience, il est essentiel de s’assurer que les données de l’entreprise ne comportent pas d’erreurs et qu’elles constituent une source fiable d’informations commerciales critiques. Compte tenu du volume de sources numériques sur lesquelles la plupart des entreprises s’appuient aujourd’hui, il existe plusieurs façons de perdre de vue la manière dont leurs données sont collectées, stockées et consultées.

« Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à de nombreux défis lorsqu’elles tentent de préserver l’intégrité de leurs données critiques, explique Evelyn Kim, directrice de programme chez IBM Security. Les données augmentent de manière exponentielle dans un nombre toujours plus important de formats et d’emplacements. Résultat, les entreprises perdent de la visibilité et du contrôle sur leurs données sensibles. Nous voyons des entreprises aux prises avec des données fantômes (données non découvertes ou inconnues) qui présentent des risques importants. L’IA générative présente également de nouveaux risques pour les données, à la fois en raison de la nécessité d’avoir suffisamment de données appropriées pour l’utilisation de l’IA générative et de la nécessité de s’assurer que les données ne sont pas altérées. »