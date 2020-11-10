Pourquoi est-il plus important que jamais d’investir dans vos données ?

L’architecture des données existante ne soutient pas les grandes ambitions des entreprises pour accélérer l’innovation numérique et l’agilité dans un monde post-COVID. Une stratégie de données bien planifiée pour une organisation numérique offre des opportunités de transformation de l’entreprise, de réduction des coûts, d’amélioration de l’engagement et de flexibilité maximale dans un environnement multi-cloud.

Par exemple, les entreprises peuvent tirer parti des données d’entreprise pour développer des innovations avancées basées sur l’IA utilisant le traitement automatique du langage naturel (NLP), le machine learning (ML), l’apprentissage profond, les réseaux de neurones, le speech to text et le text to speech. Cependant, elles doivent savoir où concentrer leurs efforts clés pour gérer et valoriser leurs données. IBM estime que 80 % du travail lié au déploiement de l’IA consiste à préparer les données pour leur utilisation.

Au cours de la dernière décennie, l’utilisation des données et les processus associés ont considérablement évolué, tant en termes de technologie que de cas d’utilisation. Il y a dix ans, les entreprises investissaient massivement dans un grand nombre d’entrepôts de données utilisant des bases de données relationnelles, ce qui limitait les cas d’utilisation à l’analytique traditionnelle. Alors que de nombreuses entreprises ont commencé à migrer vers des data lakes pour leurs activités de science des données, les entrepôts de données demeurent un pilier central.

Malgré des investissements importants dans les données d’entreprise, la plupart des organisations peinent à intégrer des entrepôts ou des datamarts cloisonnés et obsolètes. Les entreprises ne parviennent pas non plus à exploiter efficacement les vastes volumes de données semi-structurées et non structurées qui n’étaient pas utilisées jusqu’à présent. Selon l’étude IBM – Cognitive Enterprise, moins de 4 entreprises sur 10 (40 %) ont intégré leurs données à l’échelle de l’entreprise et conçu ainsi que déployé une architecture de données globale.

Une architecture de données moderne, fondée sur une approche « plateforme de données », permet d’orchestrer de vastes ensembles de données dans un environnement cloud hybride. Cette approche permet de créer des workflows automatisés, des plateformes commerciales, des expériences, et d’augmenter la valeur des données afin d’accélérer les initiatives d’IA.

IBM a collaboré avec une grande entreprise américaine du secteur de la santé, disposant d’un entrepôt de données ancien, afin de l’aider à réduire ses coûts et à maximiser la valeur de ses données. Au cours des six premières semaines de collaboration avec IBM, l’entreprise a transformé son entrepôt de données en une plateforme de données capable d’exécuter 14 projets de science des données. Avec actuellement près d’un millier de modèles, l’entreprise a amélioré le processus d’administration des soins de santé pour les clients et les membres en élargissant l’utilisation des données au-delà de la production de rapports.