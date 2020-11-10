Pourquoi est-il plus important que jamais d’investir dans vos données ?

La capacité d’agir en temps réel à partir d’informations fondées sur les données n’a jamais été aussi cruciale qu’aujourd’hui. Au cours des six derniers mois, le rapport COVID-19 and the Future of Business de l’IBM Institute for Business Value a révélé que 59 % des entreprises ont accéléré leur transformation numérique : les entreprises partiellement numériques ont basculé vers un modèle entièrement numérique, tandis que celles déjà pleinement numériques ont étendu leurs activités à de nouveaux cas d’utilisation. Il ne s’agit pas d’un changement ponctuel ni d’une tendance passagère. L’exigence actuelle d’une entreprise pleinement numérique et fondée sur les données marque un changement durable dans l’environnement économique.
La pandémie a révélé de nouveaux cas d’utilisation des données et a accéléré la transformation numérique. Par exemple, des entreprises et des gouvernements ont conçu des tableaux de bord sanitaires liés à la COVID-19, regroupant des données provenant de nombreuses sources afin de prendre des décisions cruciales, comme le traçage des contacts ou le retour au travail. Certaines entreprises ont décidé d’offrir à leurs clients les mêmes informations fondées sur les données et liées à la pandémie pour prendre des décisions commerciales intelligentes, par exemple en prévoyant l’évolution de la demande et en offrant une visibilité sur les chaînes d’approvisionnement. Avec la fin de la pandémie et l’avènement de cette nouvelle réalité économique, les entreprises devraient continuer à investir massivement dans les données, l’analytique et l’intelligence artificielle.
En considérant les données comme un actif stratégique, les entreprises peuvent accélérer et renforcer leur transformation numérique, favorisant ainsi des revenus élevés et une croissance soutenue de leur activité. Les entreprises très performantes sont trois fois plus susceptibles que les autres de déclarer que les initiatives en matière de données et d’analytique ont contribué à au moins 20 % de l’EBIT (entre 2016 et 2019), selon McKinsey.
L’architecture des données existante ne soutient pas les grandes ambitions des entreprises pour accélérer l’innovation numérique et l’agilité dans un monde post-COVID. Une stratégie de données bien planifiée pour une organisation numérique offre des opportunités de transformation de l’entreprise, de réduction des coûts, d’amélioration de l’engagement et de flexibilité maximale dans un environnement multi-cloud.
Par exemple, les entreprises peuvent tirer parti des données d’entreprise pour développer des innovations avancées basées sur l’IA utilisant le traitement automatique du langage naturel (NLP), le machine learning (ML), l’apprentissage profond, les réseaux de neurones, le speech to text et le text to speech. Cependant, elles doivent savoir où concentrer leurs efforts clés pour gérer et valoriser leurs données. IBM estime que 80 % du travail lié au déploiement de l’IA consiste à préparer les données pour leur utilisation.
Au cours de la dernière décennie, l’utilisation des données et les processus associés ont considérablement évolué, tant en termes de technologie que de cas d’utilisation. Il y a dix ans, les entreprises investissaient massivement dans un grand nombre d’entrepôts de données utilisant des bases de données relationnelles, ce qui limitait les cas d’utilisation à l’analytique traditionnelle. Alors que de nombreuses entreprises ont commencé à migrer vers des data lakes pour leurs activités de science des données, les entrepôts de données demeurent un pilier central.
Malgré des investissements importants dans les données d’entreprise, la plupart des organisations peinent à intégrer des entrepôts ou des datamarts cloisonnés et obsolètes. Les entreprises ne parviennent pas non plus à exploiter efficacement les vastes volumes de données semi-structurées et non structurées qui n’étaient pas utilisées jusqu’à présent. Selon l’étude IBM – Cognitive Enterprise, moins de 4 entreprises sur 10 (40 %) ont intégré leurs données à l’échelle de l’entreprise et conçu ainsi que déployé une architecture de données globale.
Une architecture de données moderne, fondée sur une approche « plateforme de données », permet d’orchestrer de vastes ensembles de données dans un environnement cloud hybride. Cette approche permet de créer des workflows automatisés, des plateformes commerciales, des expériences, et d’augmenter la valeur des données afin d’accélérer les initiatives d’IA.
IBM a collaboré avec une grande entreprise américaine du secteur de la santé, disposant d’un entrepôt de données ancien, afin de l’aider à réduire ses coûts et à maximiser la valeur de ses données. Au cours des six premières semaines de collaboration avec IBM, l’entreprise a transformé son entrepôt de données en une plateforme de données capable d’exécuter 14 projets de science des données. Avec actuellement près d’un millier de modèles, l’entreprise a amélioré le processus d’administration des soins de santé pour les clients et les membres en élargissant l’utilisation des données au-delà de la production de rapports.
Une architecture de données moderne aide les entreprises à produire des données propres, fiables et exploitables, répondant ainsi aux exigences d’agilité, de rapidité et d’innovation dans la nouvelle normalité. Avantages :
À mesure que les cas d’utilisation des données se multiplient, les organisations doivent se concentrer sur les domaines clés suivants pour exploiter pleinement les données comme un actif stratégique.
Données pour les plateformes d’entreprise – Les plateformes d’entreprise de mise sur le marché abattent les murs entre les entreprises ou les secteurs pour connecter de larges catégories de produits et services complémentaires, offrant ainsi des expériences clients plus globales et favorisant une croissance non linéaire. Lorsque les entreprises s’orientent vers des stratégies de plateforme, elles doivent identifier l’ensemble approprié de données propriétaires et partenaires, et disposer de capacités spécifiques pour en extraire la valeur. Les entreprises cherchent à orchestrer les données internes et externes générées par les partenaires de l’écosystème et les clients pour concevoir des plateformes commerciales et de marché afin de monétiser les données, d’élargir les opportunités du marché et de réinventer le positionnement concurrentiel.
IBM a travaillé avec Yara, une société basée en Norvège qui produit de l’azote pour des clients internationaux, afin de concevoir une plateforme agricole numérique utilisant les informations numériques d’IBM. Yara intègre ses données à l’aide de modèles prédictifs pour optimiser la productivité par acre, en tenant compte de l’emplacement, du climat et des conditions météorologiques probables, afin d’augmenter le rendement des cultures. Avec cette plateforme numérique, Yara vise à couvrir 7 % de toutes les terres arables dans le monde.
Données pour les workflows :Les entreprises peuvent automatiser leurs processus, responsabiliser leurs équipes, améliorer l’expérience client et accroître la productivité ainsi que l’efficacité opérationnelle en transformant leurs workflows en workflows intelligents. Les workflows intelligents sont des workflows automatisés alimentés par l’IA et d’autres technologies exponentielles étayées par des données, qui créent des processus de front, middle et back office plus rentables et plus flexibles. Les entreprises doivent exploiter le bon ensemble de données d’entreprise pour activer des workflows intelligents et automatiser les processus. IBM travaille avec ses clients pour proposer l’intégration numérique pour les workflows intelligents (DI4IW), une solution inédite dans le secteur qui permet d’orchestrer les données stockées dans les applications de grande envergure, telles que SAP, Salesforce et Workday, via une API en temps réel. DI4IW peut réduire de 50 à 70 % le temps nécessaire au développement des workflows intelligents. En extrayant des données des systèmes et en développant des capacités intelligentes, les entreprises franchissent une étape clé de leur parcours de transformation numérique.
Les données au service de l’expérience – De nombreuses entreprises se concentrent sur l’amélioration de l’expérience client. Cependant, elles doivent aussi évoluer en concevant des cas d’utilisation centrés sur l’expérience (applications, assistants IA, etc.) en exploitant des données en temps réel, afin de transformer l’expérience des clients, des employés et des partenaires de l’écosystème en une expérience personnalisée.
IBM a travaillé avec la Royal Bank of Scotland (aujourd’hui NatWest Group) pour créer une plateforme intelligente basée sur le cloud, alimentée par l’IA, capable d’agréger en temps réel des données hypothécaires numériques. En combinant les données internes des clients et les données externes relatives aux politiques, la banque a permis aux employés du centre d’appels hypothécaires d’accompagner les clients tout au long du processus d’achat d’un logement. Depuis la mise en œuvre de l’outil numérique de support hypothécaire, RBS a constaté une amélioration de 20 % du Net Promoter Score (NPS) des clients et une diminution de 10 % de la durée des appels. En savoir plus : https://www.ibm.com/fr-fr/services/client-stories/rbs
Non seulement les entreprises qui n’investissent pas dans les données ne bénéficieront pas des avantages de l’utilisation des données, mais elles risquent également de perdre des clients et une part de marché. Alors que les concurrents de ces entreprises s’appuient probablement sur des données pour améliorer l’expérience client, les consommateurs se montrent de plus en plus insatisfaits des entreprises qui ne proposent pas d’expériences personnalisées.
Il y a cinq ans, les entreprises en cours de transformation numérique étaient à la pointe de la technologie. Aujourd’hui, être une entreprise numérique n’est plus un facteur de différenciation, mais une exigence : celles qui proposent des expériences en ligne performantes connaîtront la croissance, tandis que les autres prendront rapidement du retard. Peu importe où elles en étaient sur le chemin de la transformation numérique au début de la pandémie, les entreprises doivent désormais adopter rapidement ce nouveau modèle d’opérations et de service client, en investissant dans des outils qui leur permettront de tirer parti de l’un de leurs atouts les plus précieux : leurs données. »
