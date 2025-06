Les responsables de la gouvernance et de l’éthique de l’IA doivent gérer de nombreux éléments mobiles, le plus important étant l’alignement des valeurs au sein de leur entreprise. Cela signifie que tous leurs pairs doivent reconnaître l’importance primordiale de ce travail pour l’individu et l’organisation. Cela n’est pas toujours possible sans une communication et un soutien constants de la part du PDG ou du conseil d’administration. Ces responsables de la gouvernance de l’IA doivent veiller à ce que leurs pairs, tels que le RSSI, soient invités aux réunions consacrées aux investissements dans l’IA.

Au départ, ces responsables de la gouvernance de l’IA peuvent être considérés comme un obstacle au progrès. S’ils bénéficient du financement et des capacités nécessaires, les responsables ont la possibilité d’établir des plateformes complètes de gouvernance de l’IA qui peuvent accélérer les déploiements fiables de modèles en une fraction du temps. En disposant de jeux de données et de processus vérifiés, les concepteurs de solutions d’IA peuvent connaître à l’avance les cas d’utilisation, les données et les méthodes approuvés au préalable par l’entreprise.