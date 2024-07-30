Les équipes de sécurité sont de plus en plus performantes pour détecter les intrusions et y répondre, mais les attaquants causent des pertes financières de plus en plus importantes aux entreprises. Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données en 2024, publié récemment par IBM, le coût moyen des violations a atteint le chiffre record de 4,88 millions de dollars à l’échelle mondiale. Cela représente une hausse de 10 % par rapport à 2023, la plus forte depuis le début de la pandémie.

Bien que l’étude montre que les entreprises, en moyenne, ont amélioré leur temps pour identifier et contenir les violations, l’augmentation des coûts d’exploitation a entraîné une augmentation du coût moyen des violations au niveau mondial. Parmi les principaux facteurs, citons les pertes commerciales, les dépenses liées au support client après une violation (comme la mise en place de centres d'assistance et de services de surveillance du crédit) et le paiement d'amendes réglementaires. Environ 70 % des 604 organisations étudiées ont déclaré que leurs opérations avaient été perturbées de manière significative ou modérée.

La nouvelle étude, menée indépendamment par le Ponemon Institute et analysée par IBM, a porté sur des organisations victimes de violations dans 16 pays et régions et dans 17 secteurs d’activité. Elle comprenait également des entretiens avec 3 556 professionnels de la sécurité et des affaires des organisations victimes de violations. Publié pour la 19e année consécutive, le rapport « Cost of a Data Breach » fournit des informations exploitables et des recherches actualisées, ce qui en fait une référence essentielle pour le secteur.

Bien que les conclusions du rapport suggèrent que certains dommages causés par une violation sont inévitables, ils mettent également en lumière plusieurs zones à risque que les équipes de sécurité peuvent et doivent aborder. Par exemple, les résultats soulignent l'importance croissante de l'IA de sécurité et des technologies d'automatisation pour atténuer l'impact des violations et réduire les coûts associés à ces violations.

Voici ci-dessous les points à retenir et plusieurs autres du Rapport sur le coût d’une violation de données 2024.