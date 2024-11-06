Depuis son lancement en août 2013, Telegram est devenue l’application de messagerie de référence pour les utilisateurs soucieux de la protection de leur vie privée. Pour commencer à utiliser l’application, les utilisateurs peuvent s’inscrire en utilisant soit leur véritable numéro de téléphone, soit un numéro anonyme acheté sur la marketplace blockchain Fragment. Dans ce dernier cas, Telegram ne peut pas être relié au numéro de téléphone réel de l’utilisateur ni à aucune autre information personnelle identifiable (PII).

Telegram est également connu depuis longtemps pour sa politique de modération non interventionniste. La plateforme avait explicitement indiqué dans sa FAQ que les discussions privées étaient totalement interdites à la modération. La modération du contenu était donc principalement assurée par les utilisateurs, auxquels il incombait de signaler les activités illicites. En revanche, nombre de ses concurrents, comme WhatsApp, investissent massivement dans la modération du contenu et la coopération avec les forces de l’ordre.

Ces caractéristiques ont également fait de Telegram l’application de messagerie de prédilection pour la cybercriminalité et d’autres activités illégales. Cela inclut la distribution de logiciels malveillants, la vente de biens et services illégaux, le recrutement d’associés et la coordination des cyberattaques. Pour les groupes de cybercriminalité plus organisés, Telegram est un centre de partage de renseignements opérationnels et d’amplification des activités illicites, un peu comme le font les entreprises légitimes sur les canaux traditionnels.

Cependant, l’approche de Telegram en matière de confidentialité des utilisateurs et de modération de contenu a considérablement changé après l’arrestation du PDG Pavel Durov en France le 24 août 2024, l’entreprise ayant discrètement modifié sa page FAQ et sa politique de confidentialité dans les semaines suivantes. Bien que le code source de l’application n’ait pas changé, selon le porte-parole de Telegram, Remy Vaughn, les utilisateurs peuvent désormais signaler toute activité illégale pour un retrait automatique ou une modération manuelle. En outre, Telegram a également mis à jour sa politique de confidentialité, indiquant que, dès réception d’une ordonnance judiciaire valide, la plateforme divulguera les numéros de téléphone et les adresses IP des utilisateurs.