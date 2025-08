Les entreprises responsables de ces modèles d’IA doivent expliquer en toute transparence pourquoi elles ont pris une décision particulière concernant les données ou pourquoi elles ont choisi une certaine approche. Ou pourquoi elles ont préféré une méthodologie plutôt qu’une autre. Les collaborateurs sont tenus de créer une fiche d’information sur leurs solutions d’IA qui détaille les informations importantes relatives au modèle.

Par exemple, l’utilisation prévue, la provenance des données, la méthodologie, les responsables, la date et la fréquence des audits du modèle, l’objet de l’audit, les résultats de l’audit, etc.

Par ailleurs, les gens doivent être suffisamment informés pour se rendre compte que cette réflexion ne correspond pas à leurs valeurs ; si ce n’est pas le cas, ils doivent changer d’approche.

« Ainsi, lorsque vous entendez quelqu’un dire que son modèle d’IA ne comporte aucun biais, gardez simplement à l’esprit que toutes les données sont biaisées. L’important est de faire preuve de transparence sur les raisons pour lesquelles vous avez estimé que ces données étaient les plus importantes à inclure dans votre modèle », clarifie P. Boinodiris. Et rappelez-vous de rester critique envers vous-même en permanence, car nos points de vue et notre éthique évoluent au fil du temps.

La confiance en l’IA se gagne, elle ne se donne pas. Cela passe par des conversations difficiles avec les membres de votre équipe concernant les origines éventuelles de leurs biais et par reconnaître que la création d’un modèle d’IA responsable et fiable n’est pas linéaire et nécessite beaucoup de travail.