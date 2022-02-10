Nous devons vérifier la présence de biais raciaux dans nos modèles de machine learning

De nombreux projets étaient en cours d’incubation au sein d’IBM, mais j’ai été attirée par l’un d’entre eux en particulier, qui portait sur les biais implicites et explicites. Ce projet, TakeTwo, allait devenir l’un des sept projets qui ont été publiés en tant que projet open source externe il y a un peu plus d’un an. Le projet TakeTwo utilise la compréhension du langage naturel pour aider à détecter et à éliminer les préjugés raciaux, à la fois explicites et subtils, dans le contenu écrit. Utiliser TakeTwo pour détecter des expressions et mots qui peuvent être perçus comme racialement biaisés peut aider les créateurs de contenu à atténuer de manière proactive les biais potentiels lors de l’écriture. Il permet à un créateur de contenu de vérifier le contenu qu’il a créé avant de le publier, actuellement via un éditeur de texte en ligne. Considérez cela comme un Grammarly pour repérer un langage potentiellement raciste. TakeTwo est conçu pour tirer parti des annuaires de termes inclusifs compilés par des sources fiables comme l’Inclusive Naming Initiative.

Non seulement TakeTwo m’a permis d’appliquer mon expertise pour améliorer le projet, mais cela m’a également donné l’occasion de me pencher sur certains des biais raciaux implicites que j’ai pu avoir, mais dont je n’étais pas consciente auparavant. Travailler sur TakeTwo était une excellente façon de contribuer à une mission importante pour le monde, tout en offrant une opportunité de réflexion personnelle.

Découvrir la solution en action :