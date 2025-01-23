Pour les responsables du marketing, garder une longueur d’avance en matière d’IA est devenu un impératif stratégique. L’ampleur et la portée des campagnes de marketing omnicanal personnalisées, ainsi que l’étendue des données d’entreprise sur lesquelles les équipes marketing s’appuient dans leur travail, créent des défis qui exigent la mise en œuvre de l’IA pour optimiser le travail de l’équipe marketing.
À mesure qu’IBM progresse dans l’innovation en IA générative, permettant à ses clients et partenaires de dimensionner leur utilisation, son approche est d’être constamment son propre « client zéro ». Cela permet à l'organisation de bénéficier de ses propres innovations, de mieux comprendre l'impact du produit et de démontrer la valeur des technologies et des services d'IBM. Cet engagement est particulièrement évident au sein de l'équipe chargée du marketing, de la communication et de la responsabilité sociale de l'entreprise.
IBM utilise l'IA générative non seulement pour optimiser les processus actuels, mais aussi pour étendre ses capacités futures. IBM a interrogé l'ensemble de son organisation chargée du marketing, de la communication et de la responsabilité sociale de l'entreprise afin de recueillir des idées sur la meilleure façon d'utiliser l'IA générative. Entre son intérêt interne et ses initiatives existantes, deux initiatives spécifiques ont nécessité un accent particulier : la génération d'actifs marketing et la recherche unifiée et les grands modèles de langage (LLM) pour la consultabilité.
De nombreuses organisations ont du mal à produire à grande échelle des supports marketing de haute qualité. Créer du contenu qui respecte les directives de la marque, répond aux exigences de conformité et trouve un écho auprès de différents publics est une tâche qui exige beaucoup de ressources et qui exerce souvent une pression énorme sur les équipes créatives. Par exemple, les concepteurs peuvent passer des heures à adapter une seule campagne sur plusieurs formats multimédias. De même, les rédacteurs s'efforcent souvent d'adapter les messages aux différents segments du public tout en veillant à ce qu'ils soient conformes à la voix de la marque.
Alors que l’environnement numérique continue d’évoluer, la demande de marketing augmente en raison de facteurs tels que l’importance croissante des expériences client, la prolifération des canaux numériques et la concurrence accrue entre les secteurs. Les entreprises sont soumises à une pression constante pour interagir avec les clients de manière significative, ce qui nécessite souvent un volume élevé de contenu personnalisé et distribué rapidement. Cette pression limite la capacité à se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. Ce défi constitue une véritable opportunité d'innovation grâce à la génération d'actifs pilotée par l'IA.
La création d'actifs demande beaucoup de temps et d'efforts pour garantir l'alignement avec les normes de marque, de personnalisation et de conformité. Pour cette raison, l'IA a le potentiel d'aider les rédacteurs et les designers à intégrer des composants non essentiels de leur travail, en maximisant ainsi l'impact de leur expertise et de leurs heures de travail.
IBM® Creative Assistant, conçu avec IBM Watsonx™, utilise la puissance de l'IA générative pour accélérer la création de contenu marketing. Avec Creative Assistant, vous pouvez accéder à une base de données complète contenant des informations sur les produits IBM directement dans l'outil. Il s'agit d'un générateur d'actifs marketing polyvalent et intelligent, alimenté par l'IA. Creative Assistant utilise la technologie de l'IA et des modèles IBM préapprouvés pour vous aider à produire des actifs soignés et conformes à la marque en une fraction du temps traditionnellement nécessaire.
IBM Creative Assistant a déjà généré plus de 4 000 actifs, et l'entreprise cherche à étendre ses capacités.
Bien qu'IBM Creative Assistant produise efficacement du contenu, il manque des capacités de génération d'images et de vidéos à partir de prompt. Cette nouvelle étape passionnante dans la génération d'actifs n'est pas simple à mettre en œuvre. Bien qu'il existe des modèles génératifs pour les images et les vidéos, s'assurer que la génération d'actifs respecte la conception et la marque d'IBM est un défi complexe. Les actifs d'IBM doivent respecter des spécifications rigoureuses en matière de conception, de droit et d'éthique.
Pour remédier à cela, IBM envisage une étape intermédiaire : former un modèle d'IA pour vérifier la conformité des images à la marque. Cette approche est plus simple que la génération d'images conformes à la marque à partir de zéro et peut être appliquée à la fois à des images de stock et à des images générées par l'IA afin de garantir des résultats acceptables et de haute qualité. Creative Assistant intègre déjà des fonctionnalités similaires pour le texte, telles que la conformité juridique, qui s'est avérée beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
L’expansion de ces capacités pourrait considérablement augmenter l’efficacité tout en réduisant les coûts. Avec le temps gagné, les IBMers peuvent se concentrer sur la rédaction de dossiers et l'orientation de leur vision créative pendant que l'IA se charge de la création d'actifs. Ce changement optimise les heures de travail et permet aux concepteurs d'être plus innovants et de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, ce qui amplifie leur impact.
Plusieurs capacités spécifiques ont été identifiées comme priorités par notre équipe. La génération rapide d'actifs de haute qualité pour un usage interne et externe, dans le respect de la marque et des normes de conception d'IBM, permettrait de gagner un temps considérable compte tenu du volume d'actifs qu'IBM doit produire. De plus, l'expansion vers la génération automatique de textes, de vidéos et d'images offre de plus grandes opportunités de personnalisation en fonction des différents marchés et segments de clientèle, afin de produire du contenu qui trouve un meilleur écho auprès du public cible.
L'objectif est de permettre à l'IA de générer des actifs avec une entrée minimale de la part des concepteurs, rationalisant ainsi le processus créatif. Cependant, la mise en œuvre de ces initiatives reste complexe, principalement en raison de l'échelle de l'Entreprise et des exigences légales relatives à la Technologie de l'IA. En adoptant une approche progressive et en utilisant des solutions intermédiaires telles que la vérification de la conformité de marque, IBM est bien placée pour relever ces défis et déverrouiller la prochaine vague d’efficacité et d’innovation dans la génération d’actifs.
Les grandes entreprises peinent souvent à unifier des données disparates entre systèmes et bases de données. Les systèmes de récupération de données inefficaces entraînent des silos d'équipes, des défis d'évolutivité et une baisse de la productivité. De plus, avec des systèmes fragmentés, l'exécution des tâches nécessite une expertise du domaine pour localiser des données spécifiques. Cette exigence augmente la courbe d’apprentissage pour les nouvelles recrues et empêche les employés de trouver efficacement les informations dont ils ont besoin.
Toute solution viable doit synthétiser les données provenant de ces sources sans nécessiter une migration globale des données elles-mêmes. Il doit également garantir la sécurité et la confidentialité, en ne révélant les données appropriées qu'à l'utilisateur autorisé approprié.
Pour relever ces défis, IBM a développé au cours des 18 derniers mois une fonctionnalité de recherche unifiée, en exploitant des données provenant de diverses sources, notamment Slack et des référentiels internes. Les données textuelles sont stockées dans des bases de données vectorielles, avec un modèle d'IA avancé superposé pour le traitement, permettant une recherche en texte libre de toutes les sources. Les interfaces internes de programmation d'application (API) permettent aux équipes IBM d'accéder à la fois aux données vectorielles brutes et au modèle. Cette fonctionnalité a déjà été intégrée dans les outils de recherche internes, remplaçant l’ancienne syntaxe Lucene par un traitement des requêtes en texte libre tenant compte du contexte. Le résultat est une expérience de recherche bien plus efficace et intuitive pour les employés d’IBM.
Une fonctionnalité principale de ce système de recherche est qu'il a été doté d'un contexte concernant les employés qui l'interrogent. Lors du traitement des requêtes, l’IA prend en compte le rôle, les permissions et l’identité de l’utilisateur, ne retournant que les données auxquelles l’individu est autorisé à accéder. Ce mécanisme garantit la confidentialité et le respect des contrôles d'accès internes tout en fournissant des résultats très pertinents. Il est essentiel de ne pas renvoyer de données sensibles, il est donc essentiel de mettre en place des garde-fous pour l’accès basé sur l’identité de l’utilisateur.
IBM travaille à étendre ces fonctionnalités pour inclure les images et les vidéos. Cette extension nécessite des balises textuelles appropriées pour les actifs visuels existants, ce qui est crucial pour la compréhension de ces types de médias par une IA. Bien que le système de gestion des actifs numériques d’IBM magasin ces actifs numériques, beaucoup ne sont pas correctement étiquetés. IBM prévoit d’utiliser l’IA pour autotaguer tous les actifs numériques afin de combler cette lacune. Après avoir terminé le processus de tagage, le modèle de recherche peut évoluer vers un système multimodal capable de renvoyer des images, vidéos, textes et documents sources pertinents via une seule requête.
Ce système de recherche unifié peut améliorer considérablement l'efficacité en donnant aux employés un accès universel aux informations essentielles, quel que soit leur format. Il peut également éliminer la nécessité de stocker les documents dans plusieurs bases de données vectorielles, rationalisant ainsi l'infrastructure de données d'IBM. De plus, d’autres produits internes — comme Creative Assistant — peuvent intégrer la recherche unifiée dans leur offre plutôt que de construire et maintenir des implémentations séparées de technologies similaires.
Les innovations pilotées par l'IA vont continuer à transformer les workflows, permettant aux équipes de se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée pendant que l'IA s'occupe du gros du travail. La recherche unifiée et les LLM pour la repérabilité permettront aux employés de trouver l’information facilement, tandis que la génération avancée d’images et de contenus permettra aux équipes de créer des actifs de haute qualité et conformes à la marque comme jamais auparavant. En intégrant ces capacités, IBM améliore non seulement ses opérations internes, mais établit également une référence pour fournir une valeur transformatrice similaire à ses clients, redéfinissant la façon dont les organisations exploitent l'IA pour générer de l'impact.
IBM s'est associé à la Stern School of Business de NYU pour déployer 4 consultants MBA dans le cadre d'un projet semestriel soutenu par le programme d'apprentissage par l'expérience de Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman et Narissa Moonsammy de Stern ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe Marketing, Communication et Responsabilité Sociale d’Entreprise d’IBM pour apporter une perspective externe sur l’organisation. Les consultants MBA ont mené une recherche sur les données de commentaires des employés d’IBM, mené des interviews avec des dirigeants d’IBM et utilisé la plateforme watsonx d’IBM pour synthétiser les informations obtenues, aboutissant à une feuille de route prioritaire en IA pour l’Entreprise. Pour contribuer à combler le déficit mondial de compétences en IA, IBM s'engage à former 2 millions d'apprenants à l'IA d'ici fin 2026. Grâce à des collaborations comme celle-ci avec NYU Stern et aux cours gratuits d’IBM SkillsBuild, nous atteignons des apprenants du monde entier.
