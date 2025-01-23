Les grandes entreprises peinent souvent à unifier des données disparates entre systèmes et bases de données. Les systèmes de récupération de données inefficaces entraînent des silos d'équipes, des défis d'évolutivité et une baisse de la productivité. De plus, avec des systèmes fragmentés, l'exécution des tâches nécessite une expertise du domaine pour localiser des données spécifiques. Cette exigence augmente la courbe d’apprentissage pour les nouvelles recrues et empêche les employés de trouver efficacement les informations dont ils ont besoin.

Toute solution viable doit synthétiser les données provenant de ces sources sans nécessiter une migration globale des données elles-mêmes. Il doit également garantir la sécurité et la confidentialité, en ne révélant les données appropriées qu'à l'utilisateur autorisé approprié.

Pour relever ces défis, IBM a développé au cours des 18 derniers mois une fonctionnalité de recherche unifiée, en exploitant des données provenant de diverses sources, notamment Slack et des référentiels internes. Les données textuelles sont stockées dans des bases de données vectorielles, avec un modèle d'IA avancé superposé pour le traitement, permettant une recherche en texte libre de toutes les sources. Les interfaces internes de programmation d'application (API) permettent aux équipes IBM d'accéder à la fois aux données vectorielles brutes et au modèle. Cette fonctionnalité a déjà été intégrée dans les outils de recherche internes, remplaçant l’ancienne syntaxe Lucene par un traitement des requêtes en texte libre tenant compte du contexte. Le résultat est une expérience de recherche bien plus efficace et intuitive pour les employés d’IBM.

Une fonctionnalité principale de ce système de recherche est qu'il a été doté d'un contexte concernant les employés qui l'interrogent. Lors du traitement des requêtes, l’IA prend en compte le rôle, les permissions et l’identité de l’utilisateur, ne retournant que les données auxquelles l’individu est autorisé à accéder. Ce mécanisme garantit la confidentialité et le respect des contrôles d'accès internes tout en fournissant des résultats très pertinents. Il est essentiel de ne pas renvoyer de données sensibles, il est donc essentiel de mettre en place des garde-fous pour l’accès basé sur l’identité de l’utilisateur.

IBM travaille à étendre ces fonctionnalités pour inclure les images et les vidéos. Cette extension nécessite des balises textuelles appropriées pour les actifs visuels existants, ce qui est crucial pour la compréhension de ces types de médias par une IA. Bien que le système de gestion des actifs numériques d’IBM magasin ces actifs numériques, beaucoup ne sont pas correctement étiquetés. IBM prévoit d’utiliser l’IA pour autotaguer tous les actifs numériques afin de combler cette lacune. Après avoir terminé le processus de tagage, le modèle de recherche peut évoluer vers un système multimodal capable de renvoyer des images, vidéos, textes et documents sources pertinents via une seule requête.

Ce système de recherche unifié peut améliorer considérablement l'efficacité en donnant aux employés un accès universel aux informations essentielles, quel que soit leur format. Il peut également éliminer la nécessité de stocker les documents dans plusieurs bases de données vectorielles, rationalisant ainsi l'infrastructure de données d'IBM. De plus, d’autres produits internes — comme Creative Assistant — peuvent intégrer la recherche unifiée dans leur offre plutôt que de construire et maintenir des implémentations séparées de technologies similaires.

Les innovations pilotées par l'IA vont continuer à transformer les workflows, permettant aux équipes de se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée pendant que l'IA s'occupe du gros du travail. La recherche unifiée et les LLM pour la repérabilité permettront aux employés de trouver l’information facilement, tandis que la génération avancée d’images et de contenus permettra aux équipes de créer des actifs de haute qualité et conformes à la marque comme jamais auparavant. En intégrant ces capacités, IBM améliore non seulement ses opérations internes, mais établit également une référence pour fournir une valeur transformatrice similaire à ses clients, redéfinissant la façon dont les organisations exploitent l'IA pour générer de l'impact.

IBM s'est associé à la Stern School of Business de NYU pour déployer 4 consultants MBA dans le cadre d'un projet semestriel soutenu par le programme d'apprentissage par l'expérience de Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman et Narissa Moonsammy de Stern ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe Marketing, Communication et Responsabilité Sociale d’Entreprise d’IBM pour apporter une perspective externe sur l’organisation. Les consultants MBA ont mené une recherche sur les données de commentaires des employés d’IBM, mené des interviews avec des dirigeants d’IBM et utilisé la plateforme watsonx d’IBM pour synthétiser les informations obtenues, aboutissant à une feuille de route prioritaire en IA pour l’Entreprise. Pour contribuer à combler le déficit mondial de compétences en IA, IBM s'engage à former 2 millions d'apprenants à l'IA d'ici fin 2026. Grâce à des collaborations comme celle-ci avec NYU Stern et aux cours gratuits d’IBM SkillsBuild, nous atteignons des apprenants du monde entier.