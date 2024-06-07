Risques liés à l’open source : les dangers croissants de l’IA générative non réglementée

Pour l’instant, les garde-fous mis en place par les développeurs pour protéger leurs modèles d’IA contre les abus sont l’un des rares éléments qui freinent les acteurs malveillants. ChatGPT ne générera pas sciemment un e-mail de phishing, et Midjourney ne créera pas d’images abusives. Cependant, ces modèles appartiennent à des écosystèmes entièrement fermés, où les développeurs qui les ont créés ont le pouvoir de dicter leur utilisation.

Il n’a fallu que deux mois à ChatGPT pour atteindre 100 millions d’utilisateurs après sa sortie publique. Depuis, des milliers d’utilisateurs ont tenté de franchir ses barrières de sécurité et de le débrider pour faire ce qu’ils voulaient, avec plus ou moins de succès.

L’essor irrésistible des modèles open source rendra de toute façon ces garde-fous obsolètes. Bien que leurs performances soient généralement inférieures à celle des modèles à code source fermé, il ne fait aucun doute que les modèles open source s’amélioreront. La raison est simple : les développeurs peuvent utiliser les données de leur choix pour les entraîner. Sur le plan positif, cela peut favoriser la transparence et la concurrence tout en soutenant la démocratisation de l’IA, au lieu de la laisser uniquement entre les mains des grandes entreprises et des régulateurs.

Toutefois, en l’absence de garde-fous, l’IA générative sera la prochaine cible des cybercriminels. Des IA malveillantes comme FraudGPT et WormGPT sont largement disponibles sur les marchés du dark web. Les deux sont fondées sur le grand modèle de langage (LLM) open source GPT-J, développé par EleutherAI en 2021.

Les acteurs malveillants utilisent également des synthétiseurs d’images open source tels que Stable Diffusion dans le but de créer des modèles spécialisés dotés de la capacité de générer des contenus abusifs. Le contenu vidéo généré par l’IA est à nos portes. À ce jour, ses capacités sont uniquement limitées par la disponibilité de modèles open source hautement performants et par la puissance de calcul considérable nécessaire à leur fonctionnement.