Déverrouiller l’expertise mainframe grâce à l’IA

Les systèmes mainframe perdureront, mais l’expertise nécessaire à leur maintenance devient de plus en plus difficile à trouver. Les mainframes alimentent près de 70 % des workloads informatiques de production dans le monde, dans 28 secteurs d’activité et plus de 70 pays. Pourtant, les connaissances spécialisées nécessaires pour optimiser leurs performances se font de plus en plus rares.

À mesure que les professionnels chevronnés des mainframes prennent leur retraite, le déficit de connaissances grandit. Si les programmes d’études en informatique moderne ont tendance à mettre l’accent sur des langages tels que Java et Python, désormais pris en charge sur des plateformes mainframe telles qu’IBM® Z, le véritable défi est plus profond.

La pénurie de compétences concerne principalement la compréhension de la terminologie spécifique aux mainframes, des concepts fondamentaux et des sous-systèmes complexes qui diffèrent de ceux des environnements cloud et distribués. Or, les budgets de formation des entreprises accordent souvent la priorité à ces architectures plutôt qu’aux concepts et à la conception des mainframes.

Résultat ? Un fossé se creuse entre la dépendance continue à l’égard des mainframes et la diminution du nombre de professionnels maîtrisant l’environnement opérationnel unique des systèmes mainframe tels qu’IBM Z. Pour les chefs d’entreprise, cette pénurie menace à la fois la continuité opérationnelle et la capacité d’innovation.