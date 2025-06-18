Déverrouiller l’expertise mainframe grâce à l’IA

8 minutes
Les systèmes mainframe perdureront, mais l’expertise nécessaire à leur maintenance devient de plus en plus difficile à trouver. Les mainframes alimentent près de 70 % des workloads informatiques de production dans le monde, dans 28 secteurs d’activité et plus de 70 pays. Pourtant, les connaissances spécialisées nécessaires pour optimiser leurs performances se font de plus en plus rares.
À mesure que les professionnels chevronnés des mainframes prennent leur retraite, le déficit de connaissances grandit. Si les programmes d’études en informatique moderne ont tendance à mettre l’accent sur des langages tels que Java et Python, désormais pris en charge sur des plateformes mainframe telles qu’IBM® Z, le véritable défi est plus profond.
La pénurie de compétences concerne principalement la compréhension de la terminologie spécifique aux mainframes, des concepts fondamentaux et des sous-systèmes complexes qui diffèrent de ceux des environnements cloud et distribués. Or, les budgets de formation des entreprises accordent souvent la priorité à ces architectures plutôt qu’aux concepts et à la conception des mainframes.
Résultat ? Un fossé se creuse entre la dépendance continue à l’égard des mainframes et la diminution du nombre de professionnels maîtrisant l’environnement opérationnel unique des systèmes mainframe tels qu’IBM Z. Pour les chefs d’entreprise, cette pénurie menace à la fois la continuité opérationnelle et la capacité d’innovation.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
L’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) pour combler le déficit de compétences s’est révélée être une solution transformatrice. Associée à l’automatisation, l’IA générative peut rationaliser la manière dont les programmeurs, les opérateurs et les développeurs de systèmes acquièrent des connaissances, et elle peut améliorer la productivité, l’efficacité et la qualité du travail, quel que soit leur niveau d’expérience.
L’adoption de cette approche pourrait changer la donne pour de nombreux leaders sectoriels dans le monde. Cette approche pourrait être particulièrement importante pour les professionnels de secteurs tels que la finance, la santé, l’administration et la vente au détail, où les mainframes prennent en charge des opérations à haut volume et à enjeux élevés qui exigent fiabilité, sécurité et évolutivité.
L’IA, en particulier l’IA générative, offre une occasion unique de résoudre ces problèmes en rendant les connaissances sur les mainframes plus accessibles. En exploitant la puissance des grands modèles de langage (LLM), de la génération augmentée de récupération (RAG) et des cadres d’automatisation, les entreprises peuvent réduire l’acquisition de compétences pour les nouveaux professionnels. Cette approche permet également aux utilisateurs expérimentés de se consacrer aux tâches stratégiques qui génèrent de la valeur métier.
Voici comment l’IA peut contribuer à la formation et à la productivité dans le domaine des mainframes.
Les nouveaux utilisateurs de mainframes sont souvent confrontés à des courbes d’apprentissage abruptes et ont du mal à accomplir des tâches complexes. Imaginez, par exemple, un développeur qui, après avoir passé des heures à consulter la documentation, n’est pas sûr d’avoir trouvé la bonne solution. Son incertitude ralentit les workflows et l’oblige à demander confirmation à un expert en la matière, car même la moindre erreur peut avoir de graves conséquences dans un environnement mainframe.
Ce développeur a besoin d’un mentor fiable et accessible ; c’est là que l’IA entre en jeu. L’IA conversationnelle fournit aux utilisateurs une interface en langage naturel leur permettant d’accéder à des informations sélectionnées et à des conseils étape par étape. Au lieu d’interrompre les experts avec des questions, les utilisateurs peuvent interagir avec un assistant alimenté par l’IA pour :
Grâce à un cadre de génération augmentée de récupération (RAG), ces systèmes peuvent fournir des réponses fondées et précises en exploitant des sources de connaissances fiables. Cette méthode améliore non seulement la fiabilité des réponses, mais contribue également à atténuer les risques tels que la désinformation.
Parmi les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des systèmes RAG, il convient de s’assurer qu’ils s’appuient sur des sources de haute qualité spécifiques au domaine et de mettre régulièrement à jour l’IA. L’un des principaux avantages du RAG est qu’il permet d’éviter les hallucinations. Ces mesures de protection contribuent à garantir que l’IA reste une ressource fiable et digne de confiance pour l’apprentissage et le support des mainframes.
Si les assistants d’IA aident les utilisateurs à apprendre, l’automatisation leur permet d’agir. En fournissant des workflows guidés, l’automatisation permet aux novices d’effectuer efficacement leurs tâches, même sans connaissances préalables approfondies.
Les avantages de l’automatisation ne se limitent pas aux débutants ; les professionnels expérimentés des mainframes ont également beaucoup à y gagner. Prenons l’exemple d’un programmeur système chevronné qui doit configurer un paramètre de sécurité rarement utilisé. Même s’il possède les connaissances de base, il est possible que plusieurs années se soient écoulées depuis la dernière fois qu’il a effectué cette tâche. Cela implique donc une remise à niveau sur les étapes, les dépendances et les nuances du système.
Sans conseils et pratiques appropriés, ce processus peut devenir fastidieux, risquant de retarder des mises à jour critiques et d’augmenter le risque d’erreurs.
L’automatisation et les outils pilotés par l’IA comblent cette lacune en offrant une assistance étape par étape, en automatisant les workflows répétitifs et en fournissant des recommandations en temps réel basées sur le contexte de l’IA conversationnelle. Ces outils sont utiles à la fois aux développeurs en début de carrière confrontés à de nouveaux problèmes et aux vétérans chevronnés qui revisitent des compétences rarement utilisées. En réduisant les erreurs, en améliorant l’efficacité et en minimisant la frustration, l’automatisation permet aux professionnels du mainframe de se consacrer aux initiatives stratégiques à forte valeur ajoutée.
Il est tout aussi important que les solutions d’automatisation puissent s’intégrer aux investissements existants de l’organisation. Les entreprises s’appuient souvent sur des cadres et des technologies d’automatisation bien établis, tels que le langage de contrôle des travaux (JCL), le langage REXX (Restructured Extended Executor) et Ansible, dans lesquels elles ont investi massivement au fil des ans. Pour maximiser la valeur et garantir l’adoption, l’automatisation doit prendre en charge ces outils fondamentaux, fournissant une compatibilité et une intégration fluide plutôt que d’exiger des remplacements coûteux.
Les solutions d’IA doivent être conçues pour répondre aux besoins uniques des différents groupes d’utilisateurs, en veillant à ce que chacun bénéficie d’une expérience sur mesure qui corresponde à ses niveaux de compétences et à ses objectifs. En voici quelques exemples :
La création d’assistants spécifiques à chaque rôle garantit que l’expérience de l’IA est adaptée aux responsabilités et aux niveaux de compétence des utilisateurs. Ces assistants sur mesure répondent aux questions et des besoins d’automatisation spécifiques, permettant aux utilisateurs d’accomplir leurs tâches de façon fluide et de gérer des processus complexes grâce à une expérience d’IA conversationnelle engageante.
Différents assistants d’IA peuvent être conçus pour répondre aux besoins de divers types d’utilisateurs.
Ces assistants accélèrent le processus d’intégration en apportant des réponses précises à toutes les questions relatives aux mainframes. Plutôt que de fournir des compétences en automatisation, ils offrent des conseils étape par étape, permettant aux nouveaux employés d’effectuer manuellement des tâches, d’acquérir une expérience pratique et de se familiariser avec les mainframes.
Une entreprise peut également développer un assistant qui inclut des compétences liées aux tâches routinières, telles que l’ajout d’utilisateurs ou le renouvellement de certificats. Ces assistants augmentent la productivité, minimisent les erreurs et réduisent la dépendance à l’égard d’experts chevronnés.
Les professionnels de l’informatique expérimentés peuvent bénéficier d’un assistant avancé de nombreuses façons. L’assistant peut être utilisé pour clarifier des questions sur les nouvelles versions de produits et initier des compétences pour gérer des tâches complexes. Un exemple d’une telle tâche peut être l’exécution de rapports pour identifier les niveaux de maintenance manquants sur leurs systèmes mainframe avant de passer à un matériel plus récent.
En accélérant ces processus, les experts en la matière peuvent consacrer plus de temps à des tâches créatives, notamment l’encodage de l’expertise et des bonnes pratiques de leur secteur dans une automatisation accessible, ce qui profite aux autres utilisateurs sans exiger de formation approfondie. Cette approche favorise la création d’un véritable héritage basé sur leur expérience collective.
Lors du développement de solutions d’IA, la simplification des processus de développement et de maintenance est primordiale. À mesure que les systèmes d’IA continuent d’évoluer, ils doivent viser à fournir une assistance tout en minimisant les nouvelles couches de complexité lors du déploiement. Pour atteindre cet objectif, ces systèmes doivent être intuitifs, interopérables avec les outils existants et suffisamment flexibles pour s’adapter à divers cas d’utilisation. Ainsi, les avantages de l’automatisation sont accessibles et durables pour tous les groupes d’utilisateurs.
Voici quelques approches :
Les plateformes low code permettent aux experts métier de créer, modifier et publier des ressources d’automatisation sans connaissances approfondies en programmation. Ces ressources peuvent ensuite être intégrées à des assistants d’IA, les rendant ainsi accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.
Par exemple, les scripts d’automatisation existants dans Ansible, JCL ou REXX peuvent être convertis en compétences réutilisables.
Un référentiel centralisé des actifs d’automatisation garantit que ceux-ci sont facilement identifiables et réutilisables par toutes les équipes. Cette méthode accélère non seulement l’exécution des tâches, mais favorise également le partage des connaissances et la standardisation.
Le choix de l’architecture est essentielle au déploiement de solutions d’IA pour des environnements mainframe. Les options basées sur le cloud peuvent réduire les coûts d’exécution et simplifier l’évolutivité, mais peuvent se heurter à des difficultés d’intégration avec les systèmes mainframe protégés par des pare-feux. Les déploiements sur site répondent bien aux exigences de sécurité des mainframes, offrant des capacités d’automatisation robustes et une intégration directe. Cependant, cette approche nécessite souvent un investissement initial important en matériel GPU et en infrastructure informatique.
De nombreuses entreprises considèrent qu’une approche de cloud hybride est idéale, utilisant le cloud pour les fonctions générales de connaissance et le déploiement sur site pour les tâches d’automatisation sécurisées. Le secret réside dans la mise en adéquation de votre infrastructure de prise en charge de l’IA avec les exigences de sécurité de votre entreprise, vos investissements existants dans les systèmes centraux et vos objectifs d’automatisation.
Les solutions d’IA pour les environnements mainframe offrent une voie prometteuse pour les entreprises qui doivent relever le défi de maintenir des systèmes critiques avec un vivier de plus en plus restreint de talents spécialisés. IBM concrétise cette vision grâce à IBM z17, son mainframe nouvelle génération conçu pour l’IA à l’échelle de l’entreprise.
Grâce à ses capacités d’IA intégrées alimentées par le processeur Telum II et le nouvel accélérateur d’IA Spyre, le z17 permet une inférence de l’IA en temps réel directement sur le système. Les outils d’assistant et d’agent d’IA tels que watsonx Code Assistant for Z et watsonx Assistant for Z offrent un support intelligent aux développeurs et aux équipes informatiques. De plus, l’intégration avec IBM Z Operations Unite rationalise les opérations grâce à la détection et à la résolution des incidents alimentées par l’IA.
Conçus pour répondre aux besoins des professionnels chevronnés comme des utilisateurs novices de la plateforme, ces outils contribuent à combler le déficit de compétences, à accroître la productivité et à stimuler l’innovation. En intégrant l’IA directement dans le mainframe, IBM favorise la démocratisation de l’expertise mainframe, faisant de celle-ci une ressource renouvelable qui garantit que ces systèmes continueront à apporter une valeur ajoutée pendant de nombreuses années.
Profitez d’une valeur métier augmentée en intégrant l’IA aux workloads critiques sur l’IBM z17.
IBM Z est une famille d’infrastructures modernes alimentées par le processeur IBM Telum qui exécutent des systèmes d’exploitation d’entreprise et le logiciel IBM Z, permettant d’améliorer la précision, la productivité et l’agilité de l’IA.
Le IBM z17™ intègre l’IA avancée dans le cloud hybride, optimisant les performances, la sécurité et la prise de décision là où résident les données critiques.
Découvrez comment protéger les données de votre organisation contre les cybermenaces et assurer une récupération rapide après des événements critiques.
Découvrez comment la virtualisation transforme vos opérations informatiques en maximisant l’utilisation des ressources, en réduisant les coûts et en stimulant l’agilité. Découvrez les avantages et les principaux cas d’utilisation qui font de la virtualisation une nouvelle donne pour l’infrastructure moderne.
IBM zSystems est une gamme de matériel z/Architecture moderne qui exécute les logiciels z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM et zSystems.
Conçues pour gérer des workloads critiques tout en assurant la sécurité, la fiabilité et le contrôle de l’ensemble de votre infrastructure informatique.
Accélérez la transformation numérique en modernisant vos applications mainframe avec IBM.
Libérez la puissance d’IBM Z et de Telum pour sécuriser vos données, optimiser les performances et obtenir des informations en temps réel pilotées par l’IA. Construisez l’avenir de votre entreprise avec des solutions mainframe et des processeurs de pointe, conçus pour la vitesse, l’évolutivité et la sécurité.