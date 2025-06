Déverrouiller le potentiel des entreprises avec l’IA open source et le multicloud hybride

Au-delà de la flexibilité, la possibilité d’affiner les modèles d’IA open source change la donne. Le réglage fin permet aux entreprises d’adapter les modèles pour répondre aux exigences propres de leur secteur d’activité, ce qui les rend encore plus utiles. Par exemple, le réglage fin de modèles open source tels que Llama ou Granite dans des secteurs tels que la santé ou les télécommunications aide les entreprises à ajouter des connaissances spécifiques à un domaine et à améliorer la précision et les performances des modèles.

Contrairement aux modèles propriétaires, où le réglage fin nécessite souvent l’envoi de données propriétaires aux serveurs du fournisseur, les modèles open source permettent aux entreprises de garder un contrôle total sur le processus de personnalisation.

M. Varshney explique : « Si l’on prend un petit modèle, comme un modèle Granite, on peut ajouter un module d’adaptation capable de reconnaître et de traiter la terminologie de mon entreprise. Par exemple, la terminologie des soins de santé est différente de celle des télécommunications, ce qui me permet d’affiner le modèle pour mieux comprendre et servir ce domaine spécifique. »