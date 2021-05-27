Balises
Fondements d'une IA digne de confiance : données gouvernées et IA, éthique de l'IA et un écosystème ouvert et diversifié

Kelly Churchill

Les entreprises du monde entier se rendent compte que la confiance dans l’IA est essentielle à l’adoption généralisée de la technologie. Ils savent que la confiance dans l’IA et la capacité à expliquer les décisions prises par les algorithmes d’IA sont cruciales pour le succès de leur entreprise du point de vue de la marque. Selon l’Index mondial de l’adoption de l’IA 2021, 86 % des professionnels de l’informatique mondiaux conviennent que les consommateurs sont plus susceptibles de choisir les services d’une entreprise qui offre de la transparence et un cadre éthique sur la façon dont ses données et ses modèles IA sont créés, gérés et utilisés.

En fin de compte, les clients ont une plus grande confiance dans les résultats grâce à des solutions d'IA dignes de confiance fondées sur les bases des données gouvernées et des outils et processus d'IA, l'éthique de l'IA et un écosystème ouvert et diversifié.

 

Données gouvernées et IA

Les données gouvernées et l’IA font référence à la technologie, aux outils et aux processus qui contrôlent et maintiennent la fiabilité des données et des solutions d’IA. Les entreprises doivent être en mesure de diriger et de contrôler leur IA pour s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu et dans le respect des réglementations. La technologie d’IA et de données gouvernées d’IBM repose sur l’application de nos principes fondamentaux en matière d’IA éthique : transparence, explicabilité, équité, robustesse et confidentialité. Ces cinq domaines clés constituent la façon dont nous définissons l’IA digne de confiance.

Transparence

La transparence renforce la confiance, et la meilleure façon de promouvoir la transparence est l’ouverture. La transparence est également nécessaire pour qu’une solution d’IA soit éthique. Elle permet d’inspecter facilement la technologie d’IA et signifie que les algorithmes utilisés dans les solutions d’IA ne sont pas cachés ou impossibles à examiner de plus près.

Explicabilité

Bien que la transparence donne un aperçu de la technologie d’IA et des algorithmes utilisés, des explications simples et directes sont nécessaires pour expliquer comment l’IA est utilisée. Les personnes ont le droit de comprendre comment l’IA est parvenue à une conclusion, en particulier lorsque ces conclusions ont une incidence sur les décisions relatives à leur employabilité, à leur solvabilité ou à leur potentiel. Les explications fournies doivent être faciles à comprendre.

Équité

L’équité dans une solution d’IA signifie la réduction des préjugés humains et le traitement équitable des individus et des groupes d’individus. Une solution d’IA conçue pour être équitable doit le rester. La surveillance et les garanties sont critiques pour empêcher les biais de s’infiltrer dans la solution.

Robustesse

Alors que l’IA fait de plus en plus partie intégrante de notre expérience humaine, elle devient également plus vulnérable aux attaques. Pour être considérée comme fiable, une solution d’IA doit être suffisamment robuste pour gérer efficacement des conditions exceptionnelles et minimiser les risques de sécurité. L’IA doit être capable de résister aux attaques et de maintenir son intégrité lorsqu’elle est attaquée.

Confidentialité

Pour être digne de confiance, l’IA doit assurer la confidentialité à chaque instant, non seulement des données brutes, mais aussi des informations obtenues à partir de ces données. Les données appartiennent à leurs créateurs humains et l’IA doit garantir le respect de la vie privée avec la plus grande intégrité.

Confiance, transparence et gouvernance dans l'IA

La confiance est sans doute le sujet dominant dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est aussi un sujet en tous points passionnant. Nous aborderons des questions telles que les hallucinations, les biais et les risques, et partagerons les étapes à suivre pour adopter l'IA de manière éthique, responsable et équitable.
Éthique de l’IA

Les données gouvernées et les outils et pratiques d’IA doivent être solidement ancrés sur des principes éthiques. L’IA augmente les êtres humains, leur intelligence et leurs comportements, et elle devrait être accessible à tous, et pas seulement à quelques privilégiés. Les données et les informations obtenues grâce à l’IA appartiennent aux humains qui les ont créées, et l’IA éthique garantit ce droit. L’éthique de l’IA signifie également que la manière dont les entreprises utilisent ces données dans l’IA est transparente et explicable.

Écosystème ouvert et diversifié

Les solutions d’IA dignes de confiance nécessitent plus qu’une base d’éthique et de gouvernance. Une culture de diversité, d’inclusion et de responsabilité partagée, renforcée dans un écosystème ouvert, est impérative pour construire et gérer l’IA tout en apportant une réelle valeur pour les entreprises et la société. Un changement culturel peut s’avérer nécessaire afin que les équipes qui développent les solutions d’IA soient composées de personnes d’horizons différents et reflètent étroitement la diversité de genre, raciale et culturelle des sociétés que ces solutions servent.

En proposant des outils, une expertise, une formation et des conseils, nous aidons les entreprises à faire confiance à leur IA et aux résultats qu’elle produit.

IBM watsonx.governance

Gouvernez les modèles d'IA générative où que vous soyez et déployez-les dans le cloud ou sur site avec IBM watsonx.governance.

Solutions de gouvernance de l'IA

Découvrez comment la gouvernance de l'IA peut contribuer à renforcer la confiance de vos employés dans l'IA, à accélérer l'adoption et l'innovation, et à améliorer la confiance des clients.

Services de conseil en gouvernance de l'IA

Préparez-vous à la loi européenne sur l'IA et adoptez une approche responsable de la gouvernance de l'IA avec IBM Consulting.

