Les entreprises du monde entier se rendent compte que la confiance dans l’IA est essentielle à l’adoption généralisée de la technologie. Ils savent que la confiance dans l’IA et la capacité à expliquer les décisions prises par les algorithmes d’IA sont cruciales pour le succès de leur entreprise du point de vue de la marque. Selon l’Index mondial de l’adoption de l’IA 2021, 86 % des professionnels de l’informatique mondiaux conviennent que les consommateurs sont plus susceptibles de choisir les services d’une entreprise qui offre de la transparence et un cadre éthique sur la façon dont ses données et ses modèles IA sont créés, gérés et utilisés.

En fin de compte, les clients ont une plus grande confiance dans les résultats grâce à des solutions d'IA dignes de confiance fondées sur les bases des données gouvernées et des outils et processus d'IA, l'éthique de l'IA et un écosystème ouvert et diversifié.