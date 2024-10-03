Tendances : Le matériel fait l’objet de mises à jour pour l’IA en 2024

Il y a quelques années, l’IA dépendait souvent de matériel qui n'était pas spécifiquement conçu pour elle. Les processeurs graphiques en sont un exemple. Les processeurs graphiques Nvidia (GPU) sont cruciales en IA car elles gèrent efficacement le traitement parallèle, ce qui est nécessaire à l’apprentissage automatique et à l’apprentissage profond. Leur conception permet des calculs simultanés, les rendant plus efficaces que les processeurs pour la formation des modèles d’IA et les inférences.

Un autre type de matériel principal est le réseau de portes programmables in situ (FGPA) d'Intel et d'autres sociétés. Un FPGA est un circuit intégré qui peut être reprogrammé plusieurs fois. Cette flexibilité en fait un outil idéal pour les tâches liées à l'IA. Les FPGA accélèrent les tâches d’apprentissage profond et d’apprentissage automatique. Ils proposent des options de personnalisation matérielle qui imitent le comportement des processeurs graphiques ou des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC).

Les FPGA peuvent être intégrés à des cadres d’IA populaires comme TensorFlow et PyTorch, et ce à l’aide d’outils comme la suite Intel FPGA AI et la boîte à outils OpenVINO.

Les FPGA sont utilisés dans des secteurs comme l’automobile et la santé. Ils sont utiles dans les scénarios d’edge computing où les capacités d’IA doivent être déployées près de la source de données pour assurer une prise de décision plus rapide et une latence réduite.

Un autre type est celui des circuits intégrés à application spécifique (ASIC). Les unités de traitement des tenseurs (TPU) de Google en sont un exemple. Les TPU sont des ASIC personnalisés développés par Google pour accélérer les workloads de machine learning. Ils sont optimisés pour TensorFlow et largement utilisés dans les centres de données de Google.