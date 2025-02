Les meilleures façons de proposer un service client de qualité

Les entreprises doivent aller au-delà des fiches d’appel et des modèles. Elles devraient se tourner vers l’IA pour permettre aux agents de leur service client de prendre plus de décisions lors des interactions avec les clients. Une étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que toutes les personnes interrogées prévoyaient d’intégrer l’IA générative à leur service client, et que plus des deux tiers avaient déjà commencé.

Les équipes chargées du service client peuvent utiliser des assistants virtuels et d’autres outils d’IA générative pour accélérer les temps de réponse et proposer un meilleur support client global. Minimiser les temps de mise en attente et les appels à l’assistance client qui n’aboutissent pas à une solution est un excellent moyen de satisfaire les clients.