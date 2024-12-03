Accès tiers : le risque négligé pour votre plan de protection des données

Les violations commises par des tiers ont souvent d’importantes implications en matière de conformité. L'une des principales préoccupations concerne les données fantômes, des données dont les entreprises n’ont même pas idée. En fait, 35 % des violations impliquent des données fantômes, ce qui complique les efforts de suivi et de protection. La dispersion des données dans plusieurs environnements, une condition présente dans 40 % des fuites, intensifie encore davantage ce défi. Par conséquent, les violations impliquant des données fantômes coûtent 16 % plus cher et sont plus longues à identifier et à contenir.

Pour faire face à ces risques de conformité, de plus en plus d’entreprises se tournent vers des solutions DSPM. En offrant une visibilité continue sur l’accès aux données et leur utilisation, la DSPM aide les entreprises à assurer la conformité avec des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) des États-Unis et la Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS). Les outils de DSPM permettent aux entreprises d’identifier et de remédier rapidement et efficacement aux violations potentielles, en particulier celles qui résultent d’infractions commises par des tiers, ce qui les aide à protéger les données sensibles et à se conformer aux obligations réglementaires.

Contrôlez l’accès aux données de tiers avec le Guardium DSPM d’IBM. Cette solution propose des fonctionnalités uniques conçues pour aborder les complexités des environnements cloud modernes :