Managers et employés peinent à s’adapter à un rythme mondial implacable. La combinaison du travail à distance, de l’influence de l’IA sur le monde des affaires et d’une pénurie mondiale de talents a placé les départements RH à un carrefour critique, explique Kimberly Morick.

« [N]ous constatons des pressions budgétaires dans l’ensemble des organisations. Les RH, en tant que centre opérationnel, en ressentent l’impact. La question devient donc : comment utiliser l’IA et l’automatisation pour rationaliser les opérations et récupérer une partie de ces coûts ?

En partie à cause de ces pressions budgétaires et d’une culture de consolidation, ajoute Kimberly Morick, « une grande partie du coaching de haut niveau a été transférée aux managers. » De nombreux managers, dit-elle, assument aujourd’hui un double rôle.

« Vous êtes le manager au quotidien, mais vous êtes aussi le coach. On s’attend à ce que les individus, en progressant dans l’organisation, deviennent des coachs efficaces. » Ce type d’évolution de carrière, précise-t-elle, n’est pas forcément ce qui intéressait les managers, ni quelque chose pour lequel ils ont été formés efficacement. « Il existe donc un fossé en matière de leadership. »