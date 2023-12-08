Le véhicule défini par logiciel : l’architecture à l’origine de la prochaine évolution du secteur automobile

La couche d’infrastructure

Cette couche inclut non seulement le véhicule, mais aussi l’équipement de télécommunication, les unités routières, les systèmes de villes intelligentes et des composants similaires, ainsi que divers systèmes back-end des fabricants d’équipement d’origine (OEM). Ces éléments font tous partie d’un processus cyclique dans lequel les données des véhicules sont utilisées pour le développement, les opérations et les services. Sur la base de ces informations, de nouveaux logiciels sont fournis aux véhicules via des mises à jour en direct.

La couche de plateforme de cloud hybride

Dans l’approche IBM, une plateforme uniforme basée sur Linux et Kubernetes s’étend du véhicule à la périphérie du système principal. Il est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux et Red Hat Openshift, ce qui permet une distribution flexible des logiciels sous forme de conteneurs logiciels, adhérant au principe « développez une fois, déployez n’importe où ». Le logiciel peut être développé et testé en arrière-plan avant d’être facilement déployé dans le véhicule ou l’infrastructure. Tout cela offre une flexibilité sans précédent.

La normalisation par l’abstraction des logiciels d’application sous forme de conteneurs permet d’améliorer la maintenabilité et la portabilité des logiciels, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité des développeurs. L’approche cloud hybride est complétée par l’IBM® Edge Application Manager, permettant aux OEM de dimensionner et d’exploiter des solutions edge de manière autonome, ainsi que par l’IBM Embedded Automotive Platform, une exécution Java optimisée pour une utilisation dans le véhicule.

L’IA et la couche de données

Les modèles d’IA ont longtemps joué un rôle important dans les fonctionnalités des véhicules comme ADAS/AD. Certains constructeurs, comme Honda, utilisent l’IA pour gérer les connaissances afin de proposer des véhicules plus sûrs et plus personnalisés. En ce qui concerne les opérations de véhicules, l’IA est actuellement appliquée en cybersécurité pour analyser les événements et incidents de sécurité entrants, ainsi que dans l’analyse des données télématiques pour obtenir des informations sur les expériences de conduite.

Aujourd’hui, l’IA générative peut considérablement améliorer le développement et les opérations SDV en générant automatiquement des artefacts tels que les cas de test, les modèles d’architecture et le code source du logiciel. Cela nécessite un portefeuille de produits d’IA tels que IBM watsonx pour gérer divers modèles de fondation optimisés pour chaque cas d’utilisation, construire des modèles de base spécifiques personnalisés basés sur les normes propriétaires du client et protéger les données d’ingénierie contre leur incorporation dans des modèles de base open source publics que les concurrents pourraient exploiter. En outre, des technologies telles qu’IBM Distributed AI API permettent aux OEM d’optimiser le déploiement et l’utilisation des modèles d’IA dans les appareils périphériques tels que les véhicules.

La couche de sécurité

Les OEM adoptent de plus en plus un framework de cybersécurité Zero Trust pour contrer les menaces externes et internes dans les environnements de développement, d’opérations embarquées et d’entreprise. Un élément central de la sécurité des véhicules est le Vehicle Security Operations Center, dans lequel la suite IBM QRadar peut être utilisée pour la détection des menaces, l’orchestration de la sécurité, l’automatisation et la réponse.

Les équipementiers doivent également crypter les messages à l’intérieur d’un véhicule et toutes les autres communications qui s’étendent au-delà. Cela peut être réalisé grâce à IBM Enterprise Key Management Foundation. Enfin, IBM X-Force Red propose des solutions de test spécifiques pour le secteur automobile.

La couche des produits d’IA

Une plateforme de développement moderne, telle qu’IBM Engineering Lifecycle Management, permet au secteur automobile de pratiquer le développement logiciel agile dans un environnement CI/CD moderne. Elle propose une ingénierie des exigences traçable, une ingénierie des systèmes et des tests, facilitant ainsi la collaboration, la gestion de la complexité des produits, l’application d’informations fondées sur les données et la garantie de la conformité. De plus, l’ingénierie IA, soutenue par des portefeuilles tels que watsonx, permet une expérience client personnalisée. Les solutions de gestion des données d’ingénierie aident les clients à gérer les données étendues nécessaires au développement d’une conduite autonome, comme l’illustre cette étude de cas Continental. Les plateformes intelligentes, comme IBM Cloud Pak for Network Automation, assurent l’automatisation et l’orchestration des opérations de réseau, ce qui est particulièrement important pour les opérateurs de télécommunications en termes d’infrastructure. En arrière-plan, IBM Connected Vehicle Insight aide les fabricants à construire leurs cas d’utilisation pour véhicules connectés.

De même, les SDV nécessitent de nombreuses technologies spécialisées provenant de différents fournisseurs, ce qui explique que la collaboration entre les écosystèmes joue un rôle important dans l’architecture des SDV.

En fin de compte, chaque composant de l’architecture joue un rôle bien défini pour garantir la meilleure expérience possible aux conducteurs et aux passagers, consolidant ainsi le SDV comme la prochaine évolution du secteur automobile.

