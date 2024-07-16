La puissance des applications mainframe et cloud natives

La modernisation des mainframes désigne le processus de transformation des systèmes, applications et infrastructures mainframe existants afin de les aligner sur les technologies et les normes métier modernes. Ce processus libère le potentiel des systèmes mainframe, permettant aux entreprises d’utiliser leurs investissements existants dans la technologie mainframe et de tirer parti des avantages de la modernisation. En modernisant leurs systèmes mainframe, elles peuvent améliorer leur agilité, augmenter leur efficacité, réduire leurs coûts et améliorer l’expérience client.

La modernisation des mainframes permet aux entreprises d’exploiter les dernières technologies et outils, tels que le cloud computing, l’intelligence artificielle, le machine learning et le DevOps, afin de stimuler l’innovation et la croissance de leur activité. Les systèmes mainframe modernisés s’intègrent de façon fluide à d’autres systèmes, applications et sources de données, ce qui permet de créer de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles sources de revenus.

De plus, la modernisation aide les organisations à relever les défis liés au vieillissement de la main-d’œuvre, à réduire les coûts de maintenance et d’exploitation, et à améliorer les performances et l’évolutivité des systèmes. En libérant le potentiel de la modernisation des mainframes, les entreprises peuvent obtenir des avantages commerciaux significatifs, améliorer leur compétitivité et conserver leur position sur le marché.

La migration d’un système mainframe vers une autre plateforme, telle qu’un système basé sur le cloud ou distribué, peut s’avérer complexe et risqué. La modernisation, en revanche, permet aux entreprises de préserver la valeur de leurs investissements existants dans la technologie mainframe tout en profitant des avantages de la modernisation.