La puissance des applications mainframe et cloud natives

La modernisation des mainframes désigne le processus de transformation des systèmes, applications et infrastructures mainframe existants afin de les aligner sur les technologies et les normes métier modernes. Ce processus libère le potentiel des systèmes mainframe, permettant aux entreprises d’utiliser leurs investissements existants dans la technologie mainframe et de tirer parti des avantages de la modernisation. En modernisant leurs systèmes mainframe, elles peuvent améliorer leur agilité, augmenter leur efficacité, réduire leurs coûts et améliorer l’expérience client.
La modernisation des mainframes permet aux entreprises d’exploiter les dernières technologies et outils, tels que le cloud computing, l’intelligence artificielle, le machine learning et le DevOps, afin de stimuler l’innovation et la croissance de leur activité. Les systèmes mainframe modernisés s’intègrent de façon fluide à d’autres systèmes, applications et sources de données, ce qui permet de créer de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles sources de revenus.
De plus, la modernisation aide les organisations à relever les défis liés au vieillissement de la main-d’œuvre, à réduire les coûts de maintenance et d’exploitation, et à améliorer les performances et l’évolutivité des systèmes. En libérant le potentiel de la modernisation des mainframes, les entreprises peuvent obtenir des avantages commerciaux significatifs, améliorer leur compétitivité et conserver leur position sur le marché.
La migration d’un système mainframe vers une autre plateforme, telle qu’un système basé sur le cloud ou distribué, peut s’avérer complexe et risqué. La modernisation, en revanche, permet aux entreprises de préserver la valeur de leurs investissements existants dans la technologie mainframe tout en profitant des avantages de la modernisation.
Grâce au partenariat entre IBM et Microsoft, les organisations peuvent désormais mettre les fonctions métier et les données du mainframe à la disposition des applications et des services exécutés dans Azure via de (nouvelles) API et, en outre, les intégrer à des logiciels d’entreprise populaires et bien plus encore via Azure Logic Apps.
L’utilisation d’API pour moderniser un environnement mainframe peut apporter des avantages significatifs à l’entreprise. Premièrement, cela permet l’intégration de technologies et d’outils modernes avec les systèmes mainframe existants. Cela permet à l’entreprise d’utiliser les dernières avancées technologiques et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de ses opérations. Les API peuvent être utilisées pour intégrer les applications mobiles, le cloud computing et l’intelligence artificielle avec le mainframe, offrant une solution plus complète et modernisée.
De plus, les API contribuent à améliorer l’expérience utilisateur en permettant le développement d’interfaces et de tableaux de bord conviviaux, qui offrent un accès en temps réel aux données et services du mainframe, afin d’améliorer la productivité et la prise de décision. Ces API, qui peuvent être créées avec IBM z/OS Connect, peuvent être intégrées à Azure API Management. Azure API Management est un service entièrement géré qui aide les entreprises à publier, à sécuriser et à gérer les API de leurs applications. Il fournit un ensemble complet d’outils et de fonctionnalités pour créer, surveiller et contrôler le cycle de vie des API.
Ces API peuvent être utilisées pour créer des applications mobiles ou Web avec Microsoft Power Platform. Microsoft Power Platform Power Apps est une option low code ou no-code pour créer une interface utilisateur Web qui se connecte aux services développés précédemment.
Azure Logic Apps offre une autre façon aux développeurs de moderniser les applications mainframe, associant intégration aux logiciels d’entreprise connus, traitement en temps réel, capacités d’apprentissage automatique et rentabilité. La solution permet aux développeurs d’automatiser les tâches répétitives et les workflows, afin de libérer les ressources du mainframe pour des tâches plus critiques et d’améliorer l’efficacité globale.
Proposer des offres personnalisées susceptibles d’attirer les clients et de se démarquer est un objectif clé pour la plupart des entreprises. Cela nécessite de plus en plus un échange d’informations en temps réel entre les applications de cœur de métier s’exécutant sur le mainframe et les applications front-end numériques s’exécutant sur Microsoft Azure, et le tout sans perturber les applications de cœur de métier et les accords de niveau de service (SLA) associés.
Avec IBM® Z Digital Integration Hub, les développeurs peuvent consolider et organiser les informations stockées sur le mainframe. Au lieu de déplacer toutes les données brutes provenant des applications principales et des sources de données connexes vers le cloud, ils peuvent alors utiliser des technologies optimisées pour le mainframe. Ces technologies communiquent et stockent ces informations organisées/agrégées en mémoire et les faire apparaître via diverses interfaces basées sur des normes, y compris via des mécanismes basés sur les événements tels que Kafka ou des API basées sur des normes ouvertes.
IBM Z Digital Integration Hub peut être configuré selon une approche orientée événements afin de partager de manière proactive des informations sélectionnées via Kafka vers les flux d’événements Microsoft Fabric. À mesure que de nouvelles transactions intéressantes sont traitées sur le système d’enregistrement, les notifications de compte peuvent être traitées via ces flux d’événements. Cela peut alors déclencher des flux Data Activator pour émettre la notification vers les applications et les consommateurs en aval. La combinaison des capacités de Microsoft Fabric et d’IBM zDIH permet aux clients de développer rapidement de nouvelles solutions en exploitant les informations en temps quasi réel d’IBM Z.
Les responsables informatiques ont pour mission d’intégrer et d’étendre les capacités du mainframe afin de favoriser l’agilité et l’innovation métier. En fait, quatre entreprises sur cinq estiment qu’elles doivent moderniser rapidement leurs applications mainframe pour rester compétitives. Cependant, le défi consiste à trouver la meilleure approche pour la modernisation des applications : celle qui offre le meilleur retour sur investissement.
IBM Consulting peut vous aider à concevoir une stratégie de cloud hybride avec un modèle d’exploitation intégré unique, qui inclut des pratiques agiles courantes et l’interopérabilité des applications entre IBM Z, Microsoft Azure et les mainframes. IBM place les applications et les données sur la plateforme adaptée et contribue à les sécuriser, à les chiffrer et à les rendre résilientes. Il s’agit d’une plateforme cloud hybride agile et intégrée de façon fluide, dont IBM Z est le cœur. IBM Consulting travaille à l’accélération de la modernisation des applications mainframe, au développement des applications Azure et à la généralisation de l’automatisation informatique avec IBM Z et Azure. Cette approche conjointe permet aux entreprises d’innover plus rapidement, de maximiser la valeur de leurs investissements et de réduire le besoin de compétences spécialisées.
Découvrez comment vous pouvez libérer tout le potentiel de votre mainframe et favoriser la réussite de votre entreprise. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir les avantages de la modernisation des mainframes et planifier un entretien avec nos experts afin d’explorer comment IBM peut vous aider à atteindre vos objectifs.