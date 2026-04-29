En avril 2026, le paysage de la cybersécurité a connu un tournant, et cette évolution est irréversible. Le modèle Mythos d’Anthropic a démontré que l’intelligence artificielle (IA) peut identifier et potentiellement exploiter les vulnérabilités à une échelle et à une vitesse dépassant les capacités humaines. Les premières indications montrent des milliers de vulnérabilités jusqu’alors inconnues découvertes sur les principales plateformes, avec seulement un faible pourcentage corrigé.
Cette évolution change fondamentalement la façon dont les entreprises doivent penser la sécurité. Pour la première fois, c’est la réponse, et non la découverte, qui est désormais la contrainte.
Depuis des années, les stratégies de cybersécurité visent à améliorer la visibilité. Les entreprises ont investi dans des outils permettant d’analyser le code, l’infrastructure et les applications afin de détecter les risques. Ce modèle partait du principe que la découverte était le facteur limitant, mais ce n’est plus le cas. Désormais, les systèmes pilotés par l’IA peuvent générer des vulnérabilités en continu à un rythme qui dépasse la capacité de réponse des équipes humaines.
L’implication est claire. La contrainte est passée de la détection des vulnérabilités à l’action à mener face à celles-ci.
L’environnement créé par la découverte pilotée par l’IA est sensiblement différent de ce que les entreprises géraient par le passé. Le volume augmente considérablement à mesure que les vulnérabilités sont mises au jour à l’échelle machine. La vitesse est critique lorsque les fenêtres d’exposition passent de plusieurs semaines à quelques heures, et le bruit augmente à mesure que de grands volumes de résultats manquent de contexte ou de priorisation, submergeant des équipes déjà sous tension.
La fragmentation entre les outils est une faiblesse systémique lorsque les vulnérabilités affectent le code, l’infrastructure et les environnements d’exécution sans une vue d’ensemble unifiée. Cette combinaison crée une pression opérationnelle soutenue, et les approches traditionnelles ne peuvent pas suivre le rythme.
Ce moment ne nécessite pas d’amélioration progressive : il exige un changement complet de modèle opérationnel. Cela reflète le passage de la gestion des vulnérabilités individuelles à la gestion de l’exposition systémique au sein de l’entreprise. L’approche traditionnelle est linéaire et réactive, selon laquelle les équipes analysent, trient, créent des tickets et prennent des mesures correctives, souvent sur des outils et des workflows déconnectés.
Lorsqu’une vulnérabilité critique ou une faille apparaît, ce modèle se transforme rapidement en cellule de crise. Les équipes sécurité, développement, opérations et infrastructures sont mobilisées simultanément. Pendant ce temps, les données doivent être collectées à partir de plusieurs systèmes, les responsabilités restent incertaines et les décisions sont prises sous pression. Il peut falloir des jours, parfois des semaines, pour comprendre pleinement l’impact et coordonner une réponse.
Dans un environnement accéléré par l’IA, ce défi est encore plus grand. Au lieu d’un seul incident, les entreprises sont confrontées à des milliers de nouvelles expositions. Les mêmes processus manuels et fragmentés sont appliqués à une échelle exponentiellement plus grande.
Ce modèle n’est pas évolutif. Les équipes ne peuvent pas suivre. Un nouveau modèle émerge. La gestion continue de l’exposition intègre visibilité, priorisation et remédiation en une seule capacité continue. Le secteur va au-delà des approches traditionnelles en matière de gestion des vulnérabilités. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est un nouveau modèle opérationnel conçu pour l’ampleur et la rapidité de l’IA.
Ce modèle doit être continu plutôt qu’épisodique. Il doit unifier la visibilité, la priorisation et la remédiation en un seul flux opérationnel. Et il doit permettre aux organisations d’agir en temps réel, en fonction de l’impact métier, et pas seulement de la gravité technique.
La sécurité est désormais intégrée tout au long du cycle de vie de la livraison des logiciels plutôt qu’appliquée à la fin. La priorisation passe de scores de gravité génériques à l’impact métier, tandis que la remédiation est automatisée, gouvernée et intégrée dans les workflows existants. Le résultat est un cycle continu qui réduit les risques tout en maintenant la rapidité de livraison.
La phase suivante de l’architecture de cybersécurité se concentre sur l’intégration opérationnelle. Les entreprises n’ont pas besoin de plus d’outils isolés. Elles ont besoin d’une couche opérationnelle qui connecte les capacités existantes et convertit les signaux en actions. Cela implique de connecter les informations de sécurité directement aux systèmes sur lesquels le travail est déjà effectué, plutôt que de créer de nouveaux workflows parallèles.
Cette couche doit traiter les résultats provenant de sources multiples, y compris les découvertes pilotées par l’IA. Elle doit corréler les expositions sur l’ensemble de la pile technologique, établir des priorités en fonction des risques propres à l’entreprise et du contexte métier, et orchestrer la remédiation par le biais de processus et de systèmes établis. Sans cette fonctionnalité, une visibilité accrue ne fait qu’amplifier la complexité.
Les entreprises qui réussissent à s’adapter partagent plusieurs caractéristiques. Elles fonctionnent en continu, avec une connaissance de la situation et une réponse en temps réel. Elles hiérarchisent les risques en fonction de leurs conséquences plutôt que de leur seule gravité. Elles automatisent l’exécution pour réduire la dépendance aux processus manuels. Elles unifient le développement, la sécurité et les opérations autour d’une compréhension commune du risque. Elles mesurent des résultats tels que le délai de remédiation et la réduction des risques, plutôt que les niveaux d’activité. Cette approche permet de passer d’une sécurité réactive à une résilience conçue en amont.
L’émergence de modèles tels que Mythos devrait susciter une réflexion plutôt qu’une réaction. Les dirigeants d’entreprise devraient se poser des questions directes, telles que :
Les réponses à ces questions définissent l’état de préparation d’une entreprise.
Au cours de la dernière décennie, le secteur a amélioré la manière dont les vulnérabilités sont identifiées. La prochaine décennie sera définie par l’efficacité de leur résolution. L’intelligence artificielle a accéléré la découverte. Elle a également mis en lumière les limites des modèles d’exploitation actuels.
Les entreprises qui réussiront seront celles qui transformeront leur façon de gérer l’exposition, en passant de processus fragmentés à une exécution continue et intégrée. La question n’est plus de savoir à quelle vitesse vous pouvez détecter les vulnérabilités. Il s’agit de savoir si votre entreprise est structurée pour les corriger au rythme de leur création.
Le changement est en marche. L’opportunité désormais, c’est d’en prendre le leadership.
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