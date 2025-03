L’importance d’une culture DevOps au sein d’une entreprise

Historiquement, les équipes de développement et opérations étaient organisées en silo, chacune travaillant uniquement sur leur scope avec une communication limitée. Avec l’arrivée de la méthodologie Agile, et la notion de sprint afin de pouvoir accélérer le time to market, ce fonctionnement a atteint ses limites. C’est ainsi que la culture DevOps est apparue.

Le terme DevOps provient de la contraction de Developer & Operation et a pour but de rapprocher ces équipes afin d’industrialiser tous les processus utilisés lors d’un projet informatique. Depuis plusieurs années, la plupart des entreprises migrent vers la mise en place de cette culture.

Le schéma ci-dessous rappelle toutes les composantes de DevOps :