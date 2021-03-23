Le danger caché des infrastructures obsolètes : risque pour la sécurité

Avec tout le battage médiatique autour de l’adoption des solutions cloud, on pourrait croire que les infrastructures informatiques sur site sont en perte de popularité. Pourtant, la récente étude menée par IBM et Forrester Consulting, intitulée « The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy » (La clé de la stratégie d’entreprise en matière de cloud hybride) a révélé que l’infrastructure sur site occupe toujours une place importante dans de nombreuses entreprises. Selon cette étude, « les entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’infrastructure sur site, et 85 % des décideurs informatiques interrogés dans le cadre de notre enquête s’accordent à dire que l’infrastructure sur site est essentielle à leur stratégie en matière de cloud hybride ». En fait, 75 % prévoient d’augmenter leurs investissements en infrastructure au cours des deux prochaines années.

Malheureusement, les plans ne sont pas toujours suivis. Les mises à niveau de l’infrastructure sur site sont souvent l’une des premières choses à être reportées en fonction des besoins budgétaires, de la priorité des projets ou d’événements perturbateurs imprévus (tels que la COVID-19). L’étude Forrester a révélé que 70 % des entreprises interrogées ont reporté au moins plusieurs fois le renouvellement de leur infrastructure au cours des cinq dernières années ou plus (contre 61 % en 2019).

Face aux projets et aux priorités informatiques, la mise à niveau de l’infrastructure sur site est facilement susceptible d’être reportée. Il ne s’agit pas d’un nouveau projet spectaculaire et il peut être difficile de justifier son coût auprès de la direction. Lorsqu’elles doivent jongler entre plusieurs projets ou réduire leur budget, les équipes informatiques peuvent envisager le rapport risque/bénéfice de ne pas renouveler l’infrastructure sur site existante. Elles en concluent que tout fonctionne suffisamment bien pour l’instant. Ce qui n’est souvent pas pris en compte, c’est que ces équipements présentent des risques pour la sécurité. En effet, l’étude Forrester a révélé que la moitié des décideurs informatiques ont constaté des problèmes de sécurité et des vulnérabilités liés à l’infrastructure après un report du renouvellement.