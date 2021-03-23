Le danger caché des infrastructures obsolètes : risque pour la sécurité

Avec tout le battage médiatique autour de l’adoption des solutions cloud, on pourrait croire que les infrastructures informatiques sur site sont en perte de popularité. Pourtant, la récente étude menée par IBM et Forrester Consulting, intitulée « The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy » (La clé de la stratégie d’entreprise en matière de cloud hybride) a révélé que l’infrastructure sur site occupe toujours une place importante dans de nombreuses entreprises. Selon cette étude, « les entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’infrastructure sur site, et 85 % des décideurs informatiques interrogés dans le cadre de notre enquête s’accordent à dire que l’infrastructure sur site est essentielle à leur stratégie en matière de cloud hybride ». En fait, 75 % prévoient d’augmenter leurs investissements en infrastructure au cours des deux prochaines années.
Malheureusement, les plans ne sont pas toujours suivis. Les mises à niveau de l’infrastructure sur site sont souvent l’une des premières choses à être reportées en fonction des besoins budgétaires, de la priorité des projets ou d’événements perturbateurs imprévus (tels que la COVID-19). L’étude Forrester a révélé que 70 % des entreprises interrogées ont reporté au moins plusieurs fois le renouvellement de leur infrastructure au cours des cinq dernières années ou plus (contre 61 % en 2019).
Face aux projets et aux priorités informatiques, la mise à niveau de l’infrastructure sur site est facilement susceptible d’être reportée. Il ne s’agit pas d’un nouveau projet spectaculaire et il peut être difficile de justifier son coût auprès de la direction. Lorsqu’elles doivent jongler entre plusieurs projets ou réduire leur budget, les équipes informatiques peuvent envisager le rapport risque/bénéfice de ne pas renouveler l’infrastructure sur site existante. Elles en concluent que tout fonctionne suffisamment bien pour l’instant. Ce qui n’est souvent pas pris en compte, c’est que ces équipements présentent des risques pour la sécurité. En effet, l’étude Forrester a révélé que la moitié des décideurs informatiques ont constaté des problèmes de sécurité et des vulnérabilités liés à l’infrastructure après un report du renouvellement.
La sécurité ne cesse de se complexifier. Bien que le nombre total de violations de données signalées ait diminué en 2020, le rapport de fin d’année 2020 de RiskBased Security révèle que plus de 37 millions d’enregistrements ont été piratés l’année dernière, soit une augmentation de 141 % par rapport à 2019 et, selon les rapports, il s’agit du nombre le plus élevé d’enregistrements piratés depuis que RiskBased Security a commencé à publier son rapport annuel.
Alors que les risques liés à la sécurité augmentent, l’engagement des entreprises en faveur de la mise à niveau du matériel informatique diminue. L’Uptime Institute a constaté que la période moyenne de renouvellement du matériel informatique est désormais de cinq ans (contre trois ans en moyenne en 2015). Pensez à tous les changements qui ont eu lieu dans le domaine de la cybersécurité au cours des cinq dernières années. Dans de nombreux cas, les infrastructures vieilles de cinq ans n’ont jamais été conçues pour gérer les workloads à haut risque et les défis de sécurité auxquels elles sont aujourd’hui confrontées.
Avec l’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML) dans les applications métier et technologiques, le besoin de prendre en charge des workloads sensibles aux données est bien plus important qu’il y a cinq ans et ne fera qu’augmenter. Forrester Consulting a constaté que 84 % des décideurs informatiques anticipent une augmentation des workloads sensibles aux données à l’avenir. Ajoutez à cela des normes de conformité rigoureuses étroitement liées à la sécurité des infrastructures, et vous comprendrez facilement comment le fait de ne pas renouveler régulièrement les infrastructures peut créer un grave danger et avoir une incidence sur la posture de sécurité globale des entreprises.
La sécurité n’est pas le fait d’un seul facteur, et l’approche des entreprises visant à mettre en place une sécurité solide et holistique doit rester tout aussi multifactorielle. Cela implique de ne pas oublier ni négliger l’importance de renouveler régulièrement l’infrastructure sur site, même si les entreprises mettent en place des solutions de cloud hybride de plus en plus complexes.
À quand remonte la dernière fois que vous avez renouvelé votre infrastructure sur site ? Quel est l’impact de cette décision sur vos projets de cloud et de cloud hybride ?
