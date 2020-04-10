L'avenir de la blockchain

American Banker a publié cinq questions sur l'évolution du secteur de la blockchain. La réponse à ces questions est cependant beaucoup plus simple que l’on ne peut le penser : la blockchain est prête à être utilisée par les entreprises et les gouvernements dès aujourd’hui !

Q : Qu’attendent les banques ?

R : Les institutions financières se sont positionnées à la pointe de la technologie blockchain. Selon certaines projections, les économies réalisées pourraient se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Les délais de règlement pourraient passer de plusieurs jours à quelques minutes, pour approcher de T+0.

Q : Les régulateurs vont-ils se rallier à cette technologie ?

R : Comme l’a déclaré Jerry Cuomo, vice-président d’IBM Blockchain Technology, lors de l’audition, « Beyond Bitcoin : Emerging Applications for Blockchain Technology » : « Les usages potentiels de la blockchain sont bien plus larges que ceux de la cryptomonnaie. IBM a mené plus de 400 projets blockchain dans les secteurs de la chaîne d’approvisionnement, du gouvernement, de la santé, des transports, de l’assurance, de la chimie, du pétrole et bien d’autres. Et à partir de ces expériences, IBM a tiré trois principaux avantages : nous pensons que la blockchain est une technologie transformatrice qui pourrait radicalement changer la façon dont les entreprises et les gouvernements interagissent, la blockchain doit être ouverte pour encourager une large adoption, l'innovation et l'interopérabilité, et la blockchain est prête à être utilisée par les entreprises et les gouvernements dès aujourd'hui. Ces remarques et recommandations suivantes ont été très bien accueillies avec l’un des co-présentateurs de Jerry, Frank Yiannas, sélectionné pour devenir commissaire adjoint à la politique alimentaire et à la réponse pour la Food and Drug Administration des États-Unis.

Q : Un bac à sable blockchain américain serait-il utile ?

R : « Un bac à sable peut être utile », explique Hester Peirce, commissaire à la Securities and Exchange Commission. « Mais vous ne voudriez pas que les parents construisent le château de sable dans le bac à sable. En général, on préfère laisser les enfants trouver la solution par eux-mêmes. Cela change le processus créatif une fois que vous avez les régulateurs qui vous observent. »

Q : Les banques sont-elles encore nécessaires dans un monde axé sur la blockchain ?

R : La manie du bitcoin a conduit certains à penser que les banques n'étaient plus nécessaires pour assurer la sécurité des transferts d'argent à l'échelle mondiale. Les banques ne sont toutefois pas d'accord. Des recherches ont montré, dans un rapport conjoint entre IBM Blockchain et OMFIF, « Au-delà de l’horizon immédiat, de nombreux acteurs du secteur voient un potentiel significatif pour la DLT afin d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts de rapprochement dans la compensation et le règlement de titres. Une coentreprise récente entre la Deutsche Bundesbank et la Deutsche Börse, qui a développé un prototype fonctionnel d’une plateforme de règlement des titres basée sur la DLT qui permet la livraison contre paiement des pièces et des titres numériques, représente un progrès dans ce domaine. »

Q : Qui sera responsable de toute dérive de la blockchain ?

R : American Banker affirme : « Si la blockchain devait remplacer le système financier actuel, les développeurs pourraient être confrontés à la même responsabilité fiduciaire que les banques. » À quoi ressemblerait cette obligation, c'est un débat controversé au sein du secteur. Certains affirment qu’il s’agit de choisir entre le « devoir de diligence » et le « devoir de fidélité ». Le premier consiste à ne pas nuire, tandis que le second consiste à servir l’intérêt du client. »