L'avenir de la blockchain

En mars 2010, le bitcoin valait moins d’un centime. Moins de dix ans plus tard, chaque bitcoin valait près de 20 000 $ et les premiers investisseurs roulaient en Lamborghini. Et si l’engouement pour le bitcoin sera toujours intrinsèquement lié à son prix, son omniprésence a propulsé la blockchain, la technologie qui sécurise la cryptomonnaie, sous les feux de la rampe technologique.
Les compétences en Blockchain sont devenues l’une des compétences les plus recherchées au monde, avec la demande ayant augmenté de près de 2 000 % entre 2017 et 2020.
David Furlonger, vice-président de la recherche émérite chez Gartner a déclaré : « 60 % des DSI interrogés dans le cadre de l'enquête Gartner 2019 sur les agendas des DSI ont indiqué qu'ils s'attendaient à un certain niveau d'adoption des technologies blockchain au cours des trois prochaines années. » Que vous soyez un investisseur haussier ou baissier sur le Bitcoin, il est indéniable qu'à chaque nouveau cas d'utilisation de la Blockchain, il y a un enthousiasme croissant pour ce qui est à venir pour la Blockchain.
Selon Blockchain for Dummies, « la blockchain est un registre partagé et immuable qui facilite le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d’entreprise. Un actif peut être matériel (une maison, une voiture, de l’argent, un terrain) ou immatériel (propriété intellectuelle, brevets, droits d’auteur, image de marque). Pratiquement tout ce qui a de la valeur peut être suivi et échangé sur un réseau blockchain, ce qui réduit les risques et les coûts pour toutes les parties concernées. »
Il existe plusieurs façons de créer un réseau Blockchain : ils peuvent être publics, où tout le monde peut les rejoindre, privés, où une entreprise gouverne le réseau, autorisés, où les participants doivent obtenir une invitation ou une autorisation pour le rejoindre, ou construits et gérés par un consortium d'entreprises.
Forrester Research, une société de recherche, a identifié quatre questions à poser aux entreprises et aux secteurs avant d'envisager une solution Blockchain :
Si vous répondez par l'affirmative à toutes ces questions, il peut être judicieux d'opter pour une solution de type blockchain. Forrester recommande également aux industries de voir les choses en grand, mais de commencer par des mesures modestes. Les clients d'IBM transforment déjà leurs secteurs en utilisant la technologie IBM Blockchain et constatent de réels résultats commerciaux.
American Banker a publié cinq questions sur l'évolution du secteur de la blockchain. La réponse à ces questions est cependant beaucoup plus simple que l’on ne peut le penser : la blockchain est prête à être utilisée par les entreprises et les gouvernements dès aujourd’hui !
R : Les institutions financières se sont positionnées à la pointe de la technologie blockchain. Selon certaines projections, les économies réalisées pourraient se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Les délais de règlement pourraient passer de plusieurs jours à quelques minutes, pour approcher de T+0.
R : Comme l’a déclaré Jerry Cuomo, vice-président d’IBM Blockchain Technology, lors de l’audition, « Beyond Bitcoin : Emerging Applications for Blockchain Technology » : « Les usages potentiels de la blockchain sont bien plus larges que ceux de la cryptomonnaie. IBM a mené plus de 400 projets blockchain dans les secteurs de la chaîne d’approvisionnement, du gouvernement, de la santé, des transports, de l’assurance, de la chimie, du pétrole et bien d’autres. Et à partir de ces expériences, IBM a tiré trois principaux avantages : nous pensons que la blockchain est une technologie transformatrice qui pourrait radicalement changer la façon dont les entreprises et les gouvernements interagissent, la blockchain doit être ouverte pour encourager une large adoption, l'innovation et l'interopérabilité, et la blockchain est prête à être utilisée par les entreprises et les gouvernements dès aujourd'hui. Ces remarques et recommandations suivantes ont été très bien accueillies avec l’un des co-présentateurs de Jerry, Frank Yiannas, sélectionné pour devenir commissaire adjoint à la politique alimentaire et à la réponse pour la Food and Drug Administration des États-Unis.
R : « Un bac à sable peut être utile », explique Hester Peirce, commissaire à la Securities and Exchange Commission. « Mais vous ne voudriez pas que les parents construisent le château de sable dans le bac à sable. En général, on préfère laisser les enfants trouver la solution par eux-mêmes. Cela change le processus créatif une fois que vous avez les régulateurs qui vous observent. »
R : La manie du bitcoin a conduit certains à penser que les banques n'étaient plus nécessaires pour assurer la sécurité des transferts d'argent à l'échelle mondiale. Les banques ne sont toutefois pas d'accord. Des recherches ont montré, dans un rapport conjoint entre IBM Blockchain et OMFIF, « Au-delà de l’horizon immédiat, de nombreux acteurs du secteur voient un potentiel significatif pour la DLT afin d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts de rapprochement dans la compensation et le règlement de titres. Une coentreprise récente entre la Deutsche Bundesbank et la Deutsche Börse, qui a développé un prototype fonctionnel d’une plateforme de règlement des titres basée sur la DLT qui permet la livraison contre paiement des pièces et des titres numériques, représente un progrès dans ce domaine. »
R : American Banker affirme : « Si la blockchain devait remplacer le système financier actuel, les développeurs pourraient être confrontés à la même responsabilité fiduciaire que les banques. » À quoi ressemblerait cette obligation, c'est un débat controversé au sein du secteur. Certains affirment qu’il s’agit de choisir entre le « devoir de diligence » et le « devoir de fidélité ». Le premier consiste à ne pas nuire, tandis que le second consiste à servir l’intérêt du client. »
Bien qu'il soit extrêmement intéressant de se tourner vers l'avenir lointain de la blockchain, de nouvelles innovations apparaissent constamment sur le marché, promettant des utilisations plus importantes et plus audacieuses de cette technologie. Alors que les réseaux blockchain actifs continuent d'apporter de véritables changements transformateurs à de nombreux secteurs, l'équipe IBM Blockchain a prédit les cinq tendances suivantes dans un avenir proche :
En 2020, nous commencerons à voir de nouveaux modèles de gouvernance qui permettront aux consortiums grands et diversifiés d’aborder plus efficacement la prise de décision, les programmes d’autorisation et même les paiements. Ces modèles aideront à standardiser les informations provenant de différentes sources et à capturer de nouveaux ensembles de données plus robustes. 68 % des directeurs/directrices techniques et des DSI s’attendent même à voir un modèle de gouvernance évolutif pour les interactions entre plusieurs réseaux Blockchain devenir une fonctionnalité importante de l’environnement Blockchain de leur entreprise dans les une à trois prochaines années.
Bien que l'atteinte d'une interconnexion maximale puisse prendre des années – et que la définition de l'interopérabilité puisse revêtir de nombreuses formes –, nous constatons que 83 % des entreprises estiment aujourd'hui que l'assurance d'une gouvernance et de normes permettant l'interconnexion et l'interopérabilité entre les réseaux Blockchain autorisés et non autorisés est un facteur important pour rejoindre un réseau Blockchain à l'échelle du secteur, et plus d'un cinquième d'entre elles la considèrent comme essentielle. Bien qu’il reste encore du travail à faire sur ce front, cette année, à mesure que de plus en plus de réseaux émergents atteindront une masse critique, nous constaterons que de plus en plus de membres d’un même réseau s’attendront (voire demanderont) des conseils sur l’intégration entre différents protocoles.
Combiner des technologies adjacentes à la blockchain nous aidera à faire des choses qui n’ont jamais été faites auparavant. Des données plus fiables provenant de la blockchain permettront de mieux informer et de renforcer les algorithmes sous-jacents. La blockchain aidera à sécuriser ces données et à auditer chaque étape du processus de prise de décision, ce qui permettra d'obtenir des informations plus précises grâce à des données en lesquelles les participants du réseau ont confiance.
Avec un besoin de mécanismes de protection des données renforcés, les solutions blockchain utiliseront cette année des outils de validation ainsi que des ancres cryptographiques, des balises IdO et des Oracles, des mécanismes qui relient les actifs numériques au monde physique en injectant des données extérieures dans les réseaux. Cela améliorera la confiance et éliminera la dépendance aux saisies humaines, souvent sujettes aux erreurs et aux fraudes.
Les pays d'Asie, du Moyen-Orient et des Caraïbes ayant commencé à expérimenter les CBDC en temps réel, il ne fait aucun doute qu'elles continueront à prendre de l'ampleur au cours de la nouvelle année et qu'elles redéfiniront les paiements de plusieurs manières. D’une part, les CBDC connaîtront une expansion continue dans le domaine des CBDC de gros, avec quelques incursions initiales dans les CBDC de vente au détail. En outre, nous constatons que l'intérêt pour la tokenisation et la numérisation d'autres types d'actifs et de titres, tels que les obligations centrales pour les bons du Trésor, va s'accroître.
Hyperledger Fabric est un cadre blockchain modulaire et open source destiné au développement d’applications métier adaptées aux stratégies par secteur.
Les gouvernements, les entreprises et les institutions utilisent la blockchain pour disposer d’une infrastructure sécurisée et fiable pour l’identité numérique et les identifiants.
La blockchain est un réseau « sans confiance » qui offre une sécurité, une transparence et une automatisation renforcées
