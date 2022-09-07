L’évolution des attentes de l’OCC en matière de gestion des risques liés aux modèles

Les risques liés aux prêts équitables peuvent provenir de données d’entrée biaisées, d’algorithmes qui amplifient ces biais ou encore d’une utilisation biaisée des résultats du modèle. Les fonctions MRM devraient jouer un rôle essentiel dans le programme de prêts équitables des institutions financières qui s’appuient de plus en plus sur les modèles. Le manuel renforce ce rôle et définit des attentes détaillées concernant les considérations de prêt équitable dans le cadre MRM imposées aux banques. Il fait explicitement référence aux politiques MRM qui doivent inclure des considérations d’équité en matière de prêt, notamment des normes visant à garantir que les modèles ne créent ni ne renforcent de discrimination résultant d’un traitement différencié ou d’un impact disparate.

Plus précisément, le cadre MRM d’une banque doit inclure des contrôles portant sur le développement, la mise en œuvre et l’utilisation des modèles, notamment des contrôles visant à surveiller les résultats ou productions potentiellement discriminatoires. Nous avons observé que les modèles affectés par les questions de prêt équitable reposent souvent sur des données dynamiques et fréquemment mises à jour, telles que les modèles de surveillance des transactions.

Un modèle qui produit des résultats équitables et non biaisés peut échouer à cet égard lorsque les données d’entrée dérivent. Pour ces raisons, le cadre de ces modèles doit inclure la surveillance des biais dans les données. De même, le manuel indique que le cadre MRM doit établir des normes appropriées pour la validation des modèles afin d’identifier les biais dans les données ou les résultats des modèles. Enfin, le cadre MRM doit reconnaître que les risques liés aux prêts équitables peuvent être introduits par des ajustements ou des manipulations de la direction.

Le manuel mentionne également les modèles conçus uniquement pour évaluer la conformité aux lois sur le prêt équitable et aborde les approches de test alternatives. Étant donné que les politiques pertinentes (comme celles de souscription de crédit) orientent souvent le développement de ces modèles, l’incapacité à disposer d’un modèle approprié peut compromettre la capacité d’une entreprise à évaluer efficacement les risques liés aux prêts équitables. Pour la même raison, le backtesting standard n’est pas possible, car les modèles sont construits pour refléter les politiques pour une période donnée. Alternativement, des examens manuels des dossiers doivent être réalisés afin de mettre en évidence les erreurs de données et d’identifier les facteurs non inclus dans le modèle statistique. Ces examens permettent également de déterminer si ces facteurs supplémentaires peuvent expliquer les différences persistantes entre les membres du groupe de référence interdit et ceux du groupe de contrôle.

Il est important de noter que ces efforts doivent être dimensionnés de manière appropriée pour être efficaces. Le livret récemment mis à jour sur les méthodologies d’échantillonnage de l’OCC fournit les conseils nécessaires.

Reconnaissant l’usage répandu des modèles d’IA, le manuel recommande de mettre en place des processus efficaces pour valider que l’utilisation de l’IA produit des résultats fiables, équitables et non biaisés. Étant généralement plus complexes, les modèles d’IA peuvent facilement masquer les biais présents dans les données, la modélisation ou les résultats.

L’OCC précise qu’il ne suffit pas d’établir l’impartialité des variables individuelles, car les interactions complexes typiques des approches d’IA peuvent conduire à des impacts ou des résultats inattendus. Les combinaisons complexes d’entrées implicitement prises en compte par les modèles d’IA peuvent servir de substituts à des catégories interdites. Les modèles s’appuyant sur de tels substituts implicites doivent représenter une relation trompeuse résultant du fait que les entrées et les résultats sont influencés par des caractéristiques interdites non observées.

Il est également essentiel de définir correctement les résultats d’un modèle pour l’évaluation des biais. Bien que la production nominale d’un modèle de classification puisse être une étiquette binaire, la production réelle correspond généralement à une probabilité estimée pour chaque résultat. Le fait qu’un modèle fournisse des résultats non biaisés peut dépendre du type de production utilisé et analysé. Par exemple, un modèle de souscription de crédit peut fournir des statuts prévisionnels non biaisés de défaillance et de non défaillance, mais il peut générer des probabilités biaisées pour ces statuts. Une analyse du statut prévisionnel ne révélerait pas les problèmes potentiels et pourrait poser problème si elle est utilisée pour orienter les décisions de souscription.