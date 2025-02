Le client n’a pas toujours raison

L’expression « Le client a toujours raison », attribuée au détaillant londonien du début du 20e siècle, Harry Gordon Selfridge, est apparue alors que le service client était loin d’être la priorité qu’il est aujourd’hui. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les achats étaient en majeure partie transactionnels, guidés par ce simple avertissement au consommateur : « soyez un acheteur averti ». Les détaillants vendaient souvent des produits défectueux, faisaient des promesses exagérées et offraient un support minime, laissant les acheteurs gérer ces risques par eux-mêmes.

À cette époque, les marchands vendaient souvent des produits de mauvaise qualité ou des imitations, faisant passer des tissus bon marché et d’autres matériaux pour des produits haut de gamme ou exotiques. Les fausses déclarations sur les produits du type « approuvé par les médecins » ou « scientifiquement prouvé » étaient monnaie courante : les toniques de santé promettaient de guérir tous les maux de la migraine à la tuberculose, mais n’avaient souvent rien de médicinal et étaient parfois mélangés à des substances dangereuses comme de la morphine et de la cocaïne. Les travailleurs chinois ont introduit l’huile de serpent aux États-Unis en tant que remède anti-inflammatoire traditionnel, mais les vendeurs américains la remplaçaient souvent par des huiles moins chères ou même par de l’opium. C’est de là que viennent les idiomes connus « huile de serpent » et « vendeur d’huile de serpent », qui désignent les faux remèdes et les vendeurs de produits frauduleux.

Cet environnement non réglementé a permis à Selfridge et à d’autres pionniers de la vente au détail, dont Marshall Field à Chicago et John Wanamaker à Philadelphie, de se différencier en se concentrant sur la satisfaction de la clientèle.

L’idée derrière la règle « Le client a toujours raison » était révolutionnaire, car elle marquait un changement dans la façon dont les entreprises traitaient leurs clients. Selfridge, Field et Wanamaker ont compris que le succès à long terme dépendait de la confiance et de la loyauté des clients. En d’autres termes, il fallait gérer leurs plaintes et les traiter avec dignité et respect, même lorsque leurs réclamations semblaient déraisonnables. Les employés étaient encouragés à créer une expérience client plus accueillante. Ce changement a contribué à ouvrir une nouvelle ère de commerce fondée sur la confiance et la fidélité du client.

Au fil du temps, la philosophie « Le client a toujours raison » est critiquée parce qu’elle ouvre la porte à des demandes irréalistes et même à des comportements abusifs. De nombreuses entreprises privilégient désormais une approche plus équilibrée, s’appuyant sur le principe que « Le client mérite d’être entendu ». Cette approche garantit la satisfaction du client tout en permettant de respecter les employés et de fixer des limites saines.