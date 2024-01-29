Balises
Analyses

Le schéma directeur d’un centre de données moderne

Groupe de personnes travaillant sur une tablette dans une salle de serveurs

La première partie de cette série a examiné les forces dynamiques qui sous-tendent la retransformation des centres de données. Nous allons maintenant nous pencher sur la conception du centre de données moderne, en explorant le rôle des technologies avancées, telles que l’IA et la conteneurisation, dans la quête de résilience et de durabilité.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Élaborer une stratégie et un plan de différenciation

En tant que dirigeant, vous devez savoir où vous voulez mener votre entreprise, comprendre que la trajectoire de votre organisation n’est pas négociable. Cependant, votre perspective doit être ancrée dans la réalité, c’est-à-dire que vous devez comprendre les limites de votre environnement actuel :

  • Où est-ce qu’il manque à ce stade ?
  • Où avez-vous déjà identifié des points à améliorer ?
  • Dans quels domaines pouvez-vous apporter des changements significatifs ?

Les réponses à ces questions peuvent vous aider à orienter votre plan de transformation vers des objectifs réalisables. Les changements seront probablement dus à des systèmes technologiques obsolètes et disparates, ainsi qu’à des processus inefficaces et coûteux.

Il est également important de définir clairement le rôle des nouvelles technologies avancées dans votre nouvel environnement. L’IA et la conteneurisation ne sont pas que des mots à la mode. Il s’agit d’outils et de méthodes puissants qui peuvent vous aider à améliorer l’efficacité, l’agilité et la résilience dans l’ensemble du centre de données et dans toutes les activités de l’entreprise par le biais de moyens numériques.

  • L’IA fournit des informations et permet d’automatiser les fonctionnalités de manière intelligente.
  • Plus de la moitié des entreprises interrogées cherchent à augmenter la valeur et les revenus grâce à l’adoption de l’IA générative.
  • La conteneurisation vous offre une plus grande flexibilité et un plus grand potentiel de croissance pour déployer des applications dans n’importe quel environnement cloud hybride que vous pouvez envisager (et dont vous avez besoin).
  • Gartner prévoit que 15 % des charges de travail de production sur site seront exécutées dans des conteneurs d’ici 2026.

Ne vous contentez pas de suivre ces progrès technologiques. Utilisez-les et développez des processus avancés basés sur les données pour permettre à l’ensemble de votre organisation de disposer d’un avantage concurrentiel distinct.

Lorsque vos objectifs et votre mission sont clairement définis, vous pouvez élaborer un plan stratégique qui intègre des technologies avancées, des processus et même des services partenaires, afin d’atteindre les résultats que vous avez définis. Ce plan ne doit pas se contenter de répondre aux besoins immédiats, il doit également être flexible et adaptable pour relever les défis futurs et exploiter les opportunités à venir. Il doit également inclure la résilience et la durabilité comme principes fondamentaux, afin de garantir votre capacité à poursuivre votre croissance et votre transformation pour les années à venir.

AI Academy

La gestion des données est-elle le secret de l’IA générative ?

Découvrez pourquoi des données de haute qualité sont essentielles pour une utilisation réussie de l’IA générative.
Accéder à l’épisode

Utiliser les données et la précision automatisée pour obtenir des résultats

Qu’est-ce que la précision automatisée ? Lorsque vous pouvez intégrer des données, des outils et des processus pour gérer et optimiser les différents aspects d’un centre de données, la précision automatisée consiste à exploiter la technologie pour gérer les opérations :

  • Haute précision
  • Intervention minimale
  • Performance constante
  • Résultats prévisibles

L’automatisation jouera un rôle essentiel dans la transformation du centre de données, où l’échelle et la complexité dépasseront la capacité des humains à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble. Pour vous, en tant que responsable d’entreprise, cela signifie passer des méthodes manuelles à une approche plus rationalisée, axée sur la technologie et basée sur les données.

L'IA est un composant critique dans cette avancée vers la précision automatisée. Capable d’analyser de grands ensembles de données, de prédire des tendances et de prendre des décisions éclairées, le rôle de l’IA sera de transformer la simple automatisation en une opération intelligente. 34 % des organisations interrogées prévoient d'investir le plus dans l'IA et l'apprentissage automatique (ML) au cours de l'année.

Lorsque vous appliquez une précision automatisée basée sur l’IA à votre centre de données, vous pouvez :

  • Gérer les tâches répétitives et fastidieuses avec une rapidité et une précision inégalées
  • Libérer des ressources humaines pour des initiatives plus stratégiques qui ne peuvent pas être automatisées
  • Identifier rapidement les anomalies et prédire les pannes avant qu’elles ne surviennent
  • Distribuer intelligemment les ressources en fonction de la demande en temps réel
  • Détecter et atténuer les menaces plus efficacement qu’avec les méthodes traditionnelles
  • Optimiser votre consommation d’énergie et réduire vos déchets conformément à vos objectifs de durabilité

Tracer la voie à suivre en matière de résilience et de durabilité

L’évolution du centre de données permet à votre organisation de se positionner à la pointe du progrès technologique et au cœur des pratiques commerciales durables. Adopter un centre de données moderne qui intègre l’IA, l’edge computing et la conteneurisation peut vous permettre de devenir une entreprise dynamique, efficace et respectueuse de l’environnement. 

IBM et VMware peuvent vous aider à concevoir le centre de données du futur reposant sur l’automatisation, l’hyperconvergence et la technologie cloud pour un niveau élevé de performance, de fiabilité et de durabilité. Avec des offres dédiées à la sécurité, la conformité, l’analyse et la conteneurisation, IBM et VMware peuvent s’assurer que votre centre de données moderne répond aux objectifs de votre entreprise

Auteur

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Luis Meza

Senior Director

IBM Business Development, VMWare

Vinay Parisa

Chief Architect

Migration Factory

Ressources

Gestion des données pour une IA et des analyses à l’échelle

Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
La différence par les données

Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Favoriser l’adoption de l’IA avec des données prêtes pour l’IA

Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Le data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA

Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Publications d’IBM Research sur la gestion des données

Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Gartner predicts 2024: How AI will impact analytics users

Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Solutions connexes
IBM StreamSets

Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.

 Découvrir StreamSets
IBM watsonx.data

watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.

 Découvrir watsonx.data
Services de conseil pour les données et les analyses

Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.

 Découvrir les services d’analytique
Passez à l’étape suivante

Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.

 Découvrir les solutions de gestion des données Découvrir watsonx.data