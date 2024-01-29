Le schéma directeur d’un centre de données moderne

En tant que dirigeant, vous devez savoir où vous voulez mener votre entreprise, comprendre que la trajectoire de votre organisation n’est pas négociable. Cependant, votre perspective doit être ancrée dans la réalité, c’est-à-dire que vous devez comprendre les limites de votre environnement actuel :

Où est-ce qu’il manque à ce stade ?

Où avez-vous déjà identifié des points à améliorer ?

Dans quels domaines pouvez-vous apporter des changements significatifs ?

Les réponses à ces questions peuvent vous aider à orienter votre plan de transformation vers des objectifs réalisables. Les changements seront probablement dus à des systèmes technologiques obsolètes et disparates, ainsi qu’à des processus inefficaces et coûteux.

Il est également important de définir clairement le rôle des nouvelles technologies avancées dans votre nouvel environnement. L’IA et la conteneurisation ne sont pas que des mots à la mode. Il s’agit d’outils et de méthodes puissants qui peuvent vous aider à améliorer l’efficacité, l’agilité et la résilience dans l’ensemble du centre de données et dans toutes les activités de l’entreprise par le biais de moyens numériques.

L’IA fournit des informations et permet d’automatiser les fonctionnalités de manière intelligente.

Plus de la moitié des entreprises interrogées cherchent à augmenter la valeur et les revenus grâce à l’adoption de l’IA générative.

La conteneurisation vous offre une plus grande flexibilité et un plus grand potentiel de croissance pour déployer des applications dans n’importe quel environnement cloud hybride que vous pouvez envisager (et dont vous avez besoin).

Gartner prévoit que 15 % des charges de travail de production sur site seront exécutées dans des conteneurs d’ici 2026.

Ne vous contentez pas de suivre ces progrès technologiques. Utilisez-les et développez des processus avancés basés sur les données pour permettre à l’ensemble de votre organisation de disposer d’un avantage concurrentiel distinct.

Lorsque vos objectifs et votre mission sont clairement définis, vous pouvez élaborer un plan stratégique qui intègre des technologies avancées, des processus et même des services partenaires, afin d’atteindre les résultats que vous avez définis. Ce plan ne doit pas se contenter de répondre aux besoins immédiats, il doit également être flexible et adaptable pour relever les défis futurs et exploiter les opportunités à venir. Il doit également inclure la résilience et la durabilité comme principes fondamentaux, afin de garantir votre capacité à poursuivre votre croissance et votre transformation pour les années à venir.