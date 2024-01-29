Le schéma directeur d’un centre de données moderne

La première partie de cette série a examiné les forces dynamiques qui sous-tendent la retransformation des centres de données. Nous allons maintenant nous pencher sur la conception du centre de données moderne, en explorant le rôle des technologies avancées, telles que l’IA et la conteneurisation, dans la quête de résilience et de durabilité.
En tant que dirigeant, vous devez savoir où vous voulez mener votre entreprise, comprendre que la trajectoire de votre organisation n’est pas négociable. Cependant, votre perspective doit être ancrée dans la réalité, c’est-à-dire que vous devez comprendre les limites de votre environnement actuel :
Les réponses à ces questions peuvent vous aider à orienter votre plan de transformation vers des objectifs réalisables. Les changements seront probablement dus à des systèmes technologiques obsolètes et disparates, ainsi qu’à des processus inefficaces et coûteux.
Il est également important de définir clairement le rôle des nouvelles technologies avancées dans votre nouvel environnement. L’IA et la conteneurisation ne sont pas que des mots à la mode. Il s’agit d’outils et de méthodes puissants qui peuvent vous aider à améliorer l’efficacité, l’agilité et la résilience dans l’ensemble du centre de données et dans toutes les activités de l’entreprise par le biais de moyens numériques.
Ne vous contentez pas de suivre ces progrès technologiques. Utilisez-les et développez des processus avancés basés sur les données pour permettre à l’ensemble de votre organisation de disposer d’un avantage concurrentiel distinct.
Lorsque vos objectifs et votre mission sont clairement définis, vous pouvez élaborer un plan stratégique qui intègre des technologies avancées, des processus et même des services partenaires, afin d’atteindre les résultats que vous avez définis. Ce plan ne doit pas se contenter de répondre aux besoins immédiats, il doit également être flexible et adaptable pour relever les défis futurs et exploiter les opportunités à venir. Il doit également inclure la résilience et la durabilité comme principes fondamentaux, afin de garantir votre capacité à poursuivre votre croissance et votre transformation pour les années à venir.
Qu’est-ce que la précision automatisée ? Lorsque vous pouvez intégrer des données, des outils et des processus pour gérer et optimiser les différents aspects d’un centre de données, la précision automatisée consiste à exploiter la technologie pour gérer les opérations :
L’automatisation jouera un rôle essentiel dans la transformation du centre de données, où l’échelle et la complexité dépasseront la capacité des humains à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble. Pour vous, en tant que responsable d’entreprise, cela signifie passer des méthodes manuelles à une approche plus rationalisée, axée sur la technologie et basée sur les données.
L'IA est un composant critique dans cette avancée vers la précision automatisée. Capable d’analyser de grands ensembles de données, de prédire des tendances et de prendre des décisions éclairées, le rôle de l’IA sera de transformer la simple automatisation en une opération intelligente. 34 % des organisations interrogées prévoient d'investir le plus dans l'IA et l'apprentissage automatique (ML) au cours de l'année.
Lorsque vous appliquez une précision automatisée basée sur l’IA à votre centre de données, vous pouvez :
L’évolution du centre de données permet à votre organisation de se positionner à la pointe du progrès technologique et au cœur des pratiques commerciales durables. Adopter un centre de données moderne qui intègre l’IA, l’edge computing et la conteneurisation peut vous permettre de devenir une entreprise dynamique, efficace et respectueuse de l’environnement.
IBM et VMware peuvent vous aider à concevoir le centre de données du futur reposant sur l’automatisation, l’hyperconvergence et la technologie cloud pour un niveau élevé de performance, de fiabilité et de durabilité. Avec des offres dédiées à la sécurité, la conformité, l’analyse et la conteneurisation, IBM et VMware peuvent s’assurer que votre centre de données moderne répond aux objectifs de votre entreprise
