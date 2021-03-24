Les avantages de l’agriculture durable et comment y parvenir

Les efforts se concentrent sur la modernisation de l’industrie agricole, et le renseignement météorologique tiré des données est la clé de la durabilité. La gestion de la prise de décision agricole a toujours été complexe, car il y a tellement de facteurs limitants différents qui échappent au contrôle de l’agriculteur. La météo elle-même étant le principal d'entre eux.
Le big data est là, et nous en exploitons le potentiel pour faire évoluer l’agriculture moderne afin qu’elle repose moins sur le travail manuel et davantage sur l’analyse fondée sur les données. Nous comprenons qu’il n’est pas réaliste de se fier à l’intuition et aux technologies traditionnelles alors que la population mondiale continue de croître et que la pression continue de s’intensifier dans le secteur agricole. C’est pourquoi nous développons des solutions dédiées qui exploitent la collecte automatique de données, l’analyse prédictive et les informations pilotées par l’IA comme fondement d’une agriculture durable.
La vision de l'agriculture durable implique des personnes à divers titres dans l'ensemble du secteur. Nous explorerons comment nous en sommes arrivés à ce point et pourquoi les pratiques agricoles modernes sont la prochaine étape logique pour que le monde prospère.
La quantité de terres arables restera probablement constante. Avec l'augmentation constante de la population, nous devrons produire davantage de cultures à partir des ressources existantes. En 2050, la planète comptera 9 milliards d'habitants. Pour nourrir cette population croissante, la production alimentaire doit augmenter d’au moins 70 %.
Si le secteur agricole ne dépasse pas les stratégies traditionnelles, les générations futures ne pourront pas produire et profiter de nos terres arables. Dans le passé, l'agriculture visait à tirer pleinement parti des terres disponibles et à produire autant de récoltes que possible. L'accent n'a pas été mis sur la production agricole durable ou la préservation des terres. D'un point de vue financier, l'accent n'était pas mis sur la rentabilité et la conservation des terres et des ressources. Ces deux éléments sont indissociables.
Il y a de réels avantages à s’engager dans le développement de pratiques agricoles axées sur la technologie, et les données et analyses météorologiques avancées nous aideront à y parvenir. Notre objectif est d’aider les agriculteurs et les entreprises à prendre de meilleures décisions en se basant sur les données météorologiques, afin de pouvoir continuer à tirer parti des avantages notables de l’agriculture durable :
En adoptant des pratiques durables, les agriculteurs réduiront leur dépendance aux énergies non renouvelables, diminueront l’utilisation de produits chimiques et économiseront des ressources rares. Maintenir la terre en bonne santé et la régénérer peut s'avérer très utile si l'on considère l'augmentation de la population et de la demande de nourriture.
Adopter une agriculture plus intelligente et acheminer les aliments de la ferme à la fourchette de manière plus efficace procurera un avantage à toutes les personnes impliquées dans les secteurs agricoles. Les données de l'IdO provenant de capteurs installés sur tous les éléments, des semoirs aux pulvérisateurs en passant par les drones, l'imagerie satellite et le sol, transforment les surprises en raretés.
Comme nous l’avons expliqué, l’augmentation démographique prévue est préoccupante. Aujourd’hui, il est possible de développer des pratiques agricoles purement axées sur la productivité ; l’agriculture durable est la voie qui offre le plus d’opportunités.
The Weather Company s'efforce d'optimiser la production alimentaire tout en minimisant l'impact environnemental et en limitant les coûts d'exploitation nécessaires. Moderniser les pratiques agricoles n’est pas une entreprise à court terme, mais grâce à l'expérience des leaders vétérans de l'industrie, à des décennies de recherche IBM, d'intelligence artificielle, d'analytique et d'informations prédictives avec des données uniques de l'Internet des objets (IdO), nous espérons mener l'évolution de l'agriculture moderne.
