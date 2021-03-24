Les avantages de l’agriculture durable et comment y parvenir

Les efforts se concentrent sur la modernisation de l’industrie agricole, et le renseignement météorologique tiré des données est la clé de la durabilité. La gestion de la prise de décision agricole a toujours été complexe, car il y a tellement de facteurs limitants différents qui échappent au contrôle de l’agriculteur. La météo elle-même étant le principal d'entre eux.

Le big data est là, et nous en exploitons le potentiel pour faire évoluer l’agriculture moderne afin qu’elle repose moins sur le travail manuel et davantage sur l’analyse fondée sur les données. Nous comprenons qu’il n’est pas réaliste de se fier à l’intuition et aux technologies traditionnelles alors que la population mondiale continue de croître et que la pression continue de s’intensifier dans le secteur agricole. C’est pourquoi nous développons des solutions dédiées qui exploitent la collecte automatique de données, l’analyse prédictive et les informations pilotées par l’IA comme fondement d’une agriculture durable.

La vision de l'agriculture durable implique des personnes à divers titres dans l'ensemble du secteur. Nous explorerons comment nous en sommes arrivés à ce point et pourquoi les pratiques agricoles modernes sont la prochaine étape logique pour que le monde prospère.