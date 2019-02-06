Les avantages de la conteneurisation et ce que cela signifie pour vous

Le secteur informatique continue d’être soumis à une pression intense pour accroître l’agilité et accélérer la fourniture de nouvelles fonctionnalités. Un point sensible particulier est le déploiement de codes d'application nouveaux ou améliorés à la fréquence et avec la rapidité exigées par une transformation numérique classique. En y réfléchissant, ce problème n’est pas simple et il est aggravé par des défis liés à l'infrastructure. Ces défis peuvent être liés au temps nécessaire pour fournir une plateforme à l’équipe de développement ou à la difficulté de créer un système de test qui émule correctement l’environnement de production. C'est là que les conteneurs entrent en jeu !

Les avantages de la conteneurisation

La conteneurisation des applications présente de nombreux avantages, notamment :

La portabilité entre différentes plateformes et clouds : une écriture unique, une exécution partout.

Une efficacité grâce à l’utilisation de beaucoup moins de ressources que les VM et à une meilleure utilisation des ressources de calcul - voir « Conteneurs vs. VM : quelle est la différence ? » pour une comparaison complète.

Une agilité qui permet aux développeurs de s’intégrer à leur environnement DevOps existant.

Accélération du déploiement des améliorations. La conteneurisation d’applications monolithiques en utilisant les microservices aide les équipes de développement à créer une fonctionnalité avec sa propre durée de vie et ses propres politiques de mise à l’échelle.

L'amélioration de la sécurité en isolant les applications du système hôte et les unes des autres.

Le démarrage plus rapide des applications et une mise à l’échelle plus facile.

Une flexibilité pour travailler sur des infrastructures virtualisées ou sur des serveurs bare metal

Une gestion plus simple puisque les processus d’installation, de mise à jour et de retour en arrière sont intégrés à la plateforme Kubernetes .

Qu’est-ce qu’un conteneur ?

Les conteneurs sont des composants logiciels légers qui regroupent l’application, ses dépendances et sa configuration dans une seule image, fonctionnant dans des environnements utilisateurs isolés sur un système d’exploitation traditionnel, sur un serveur traditionnel ou dans un environnement virtualisé.

Le mot clé ici est « isolé ». Isolation égal vitesse ; les conteneurs sont des entités plus petites que les machines virtuelles, ils peuvent donc être déployés beaucoup plus rapidement. Isolement égal réactivité : les délais de démarrage sont courts. Isolation égal polyvalence : les conteneurs sont portables entre différentes plateformes et différents fournisseurs de cloud. C’est ainsi qu’ils démontrent leurs avantages !

Pourquoi les conteneurs sont-ils importants ?



La conteneurisation est l’une des dernières évolutions du cloud computing. De nombreuses organisations, grandes ou petites, considèrent les conteneurs comme un moyen d’améliorer la gestion du cycle de vie des applications grâce à des capacités telles que l’Intégration continue et la livraison continue. De plus, certaines implémentations de conteneurs sont conformes aux principes de l’open source, ce qui attire les entreprises qui craignent de se limiter à un fournisseur en particulier.

Les conteneurs sont également la fondation d’un cloud privé et, tout comme les premiers jours du cloud computing, sont en train de changer la donne pour de nombreuses organisations. Le cloud privé devient la plateforme de choix pour offrir la sécurité et le contrôle nécessaires tout en permettant simultanément la consommation de multiples services cloud. Ceci est typique des situations où les organisations exécutent à la fois des charges de travail applicatives existantes et de nouvelles charges de travail applicatives dans le cloud.

Les conteneurs permettent de répondre à trois cas d’utilisation clés qui reflètent les besoins des entreprises pour exécuter leurs applications dans le cloud :

Une plateforme cloud privée

Alors, à quoi ressemble un cloud privé ? Du point de vue d’IBM, les conteneurs fournis par Docker et l’orchestration des conteneurs fournie par Kubernetes constituent les composants clés d’une plateforme cloud privée. Dans cette optique, nous proposons trois solutions principales basées sur ces composants et adaptées aux besoins de nos clients :

Pour les clients qui nécessitent un hébergement d’application, mais n’ont pas besoin de gérer l’infrastructure, nous proposons IBM® Cloud Kubernetes Service, disponible sur IBM Cloud en environnement partagé ou dédié.

Pour les clients qui ont besoin d’un hébergement d’applications sur un cloud dédié et qui ont un contrôle total de l’infrastructure, nous proposons IBM Cloud Private (ICP) sur IBM Cloud.

Pour les clients qui ont besoin d’héberger des applications sur leurs sites pour des questions de sécurité, d’isolement des données, de conformité et de gouvernance, nous proposons IBM Cloud Private au sein du centre de données client.

Des solutions pour les défis à venir

Les conteneurs étant capables de fournir de réels avantages à la fois aux développeurs et aux équipes chargées de l’infrastructure et des opérations, les organisations, grandes et petites, s’intéressent à cette solution. C’est pourquoi nous fournissons les trois solutions de conteneurs décrites ci-dessus. Mais les défis ne s’arrêtent pas là. À mesure que l’encombrement du conteneur augmente, il introduit de nouveaux défis pour l’informatique d’entreprise. Voici les éléments suivants :

Création et maintenance des modèles pour les conteneurs

Adaptation/expansion des modèles et des pratiques de gouvernance existants

Conformité aux politiques et normes de sécurité

Intégration à l’environnement DevOps existant

Choix des bons outils open source parmi les centaines disponibles

Nouvelles compétences ou connaissances pour gérer le nouvel environnement conteneurisé

Ces défis sont bien entendu exacerbés par le manque de compétences ou l’insuffisance des ressources dotées de ces compétences. Pour y remédier, IBM propose également des services de conteneurs gérés qui permettent à nos clients de se concentrer sur la construction de leurs applications, tout en nous permettant de nous intégrer à l’infrastructure informatique existante et de gérer la pile. En plus du support sur IBM Cloud, les services de conteneurs gérés par IBM sont également disponibles pour d’autres fournisseurs de cloud, tels qu’AWS, Azure et Google Cloud.

Atelier sur l’adoption d’IBM Services for Private Cloud (ISPC)

Pour vous aider à entamer ce parcours, ou peut-être pour discuter de vos progrès à ce jour, IBM Cloud Advisory Services propose l’atelier d’adoption d’IBM Services for Private Cloud (ISPC). Cet atelier de deux jours vise à vous aider à élaborer votre feuille de route pour migrer et moderniser vos applications et adopter le cloud privé basé sur des conteneurs. Dans l’atelier, nous travaillerons avec vous pour sélectionner deux ou trois applications pour la conteneurisation et nous vous aiderons à définir un plan pour piloter la migration et/ou la modernisation de ces applications. Nous vous aiderons également à découvrir l’applicabilité de l’hébergement de ces applications conteneurisées en tant que service géré.

Pour plus d’informations sur les services de conseil IBM Cloud, rendez-vous sur https://www.ibm.com/fr-fr/consulting/cloud.