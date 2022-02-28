Les 5 étapes clés de la migration d’applications

Alors que les applications, les architectures et les processus métier deviennent de plus en plus complexes, il est essentiel de comprendre comment tous ces éléments fonctionnent. Cette série d’articles de blog porte sur la modernisation des applications, la migration vers le cloud et la manière dont l’observabilité permet aux entreprises de garantir le bon fonctionnement des produits proposés aux clients. Dans la première partie, nous avons défini la modernisation des applications et expliqué comment elle est devenue le levier de l’expérience utilisateur. La deuxième partie traitait des options de modernisation des applications et du pipeline CI/CD. Dans la troisième partie, nous identifions les étapes clés du processus de migration des applications vers le cloud.

Cloud public, cloud privé, cloud hybride ou multicloud... Quel que soit votre choix, la migration de vos applications vers le cloud pose de nombreux défis. Malgré cela, le sort en est jeté. Selon une étude Synergy Research Group, les dépenses liées à l’infrastructure cloud ont dépassé celles sur site pour la première fois en 2020, et de beaucoup.

La recherche montre également que les dépenses des entreprises pour les services d’infrastructure cloud ont continué à augmenter rapidement en 2020, progressant de 35 % pour atteindre presque 130 milliards de dollars américains. Dans le même temps, les dépenses des entreprises en matériel et en logiciels de centres de données ont chuté de 6 %, pour atteindre moins de 90 milliards de dollars.

Cela signifie qu’il y a encore beaucoup de migrations d’applications en cours. Bien sûr, beaucoup sont de nouvelles applications, mais beaucoup d’autres pourraient être des applications existantes qui font l’objet d’une refonte ou d’un réhébergement. Toutes présentent des défis, mais les applications les plus étroitement liées aux technologies héritées sont celles qui posent le plus de difficultés.