Les 5 étapes clés de la migration d’applications

Alors que les applications, les architectures et les processus métier deviennent de plus en plus complexes, il est essentiel de comprendre comment tous ces éléments fonctionnent. Cette série d’articles de blog porte sur la modernisation des applications, la migration vers le cloud et la manière dont l’observabilité permet aux entreprises de garantir le bon fonctionnement des produits proposés aux clients. Dans la première partie, nous avons défini la modernisation des applications et expliqué comment elle est devenue le levier de l’expérience utilisateur. La deuxième partie traitait des options de modernisation des applications et du pipeline CI/CD. Dans la troisième partie, nous identifions les étapes clés du processus de migration des applications vers le cloud.
Cloud public, cloud privé, cloud hybride ou multicloud... Quel que soit votre choix, la migration de vos applications vers le cloud pose de nombreux défis. Malgré cela, le sort en est jeté. Selon une étude Synergy Research Group, les dépenses liées à l’infrastructure cloud ont dépassé celles sur site pour la première fois en 2020, et de beaucoup.
La recherche montre également que les dépenses des entreprises pour les services d’infrastructure cloud ont continué à augmenter rapidement en 2020, progressant de 35 % pour atteindre presque 130 milliards de dollars américains. Dans le même temps, les dépenses des entreprises en matériel et en logiciels de centres de données ont chuté de 6 %, pour atteindre moins de 90 milliards de dollars.
Cela signifie qu’il y a encore beaucoup de migrations d’applications en cours. Bien sûr, beaucoup sont de nouvelles applications, mais beaucoup d’autres pourraient être des applications existantes qui font l’objet d’une refonte ou d’un réhébergement. Toutes présentent des défis, mais les applications les plus étroitement liées aux technologies héritées sont celles qui posent le plus de difficultés.
Les cinq étapes de migration définies ci-dessous constituent une liste de bonnes pratiques pour réussir des migrations cloud. La planification est une partie critique de la réussite des migrations cloud, et un défaut de planification pourrait bien conduire à un échec imprévu.
La liste des étapes de migration est aussi rigoureuse que possible, sans aborder les problèmes spécifiques à chaque environnement. Votre migration peut exiger des étapes supplémentaires. La liste sert principalement de cadre sur lequel vous pouvez construire votre migration. En d’autres termes, on peut certainement multiplier les étapes, mais il ne faut pas les réduire.
La migration d’applications est un processus complexe, qui nécessite une planification et une exécution soigneuses. Elle implique un ensemble d’activités, notamment l’évaluation de l’infrastructure existante, le choix de la stratégie de migration, le test et la validation des applications déplacées, ainsi que le suivi de leur performance après la migration. Avec la bonne approche, les entreprises peuvent faire migrer leurs applications vers des plateformes modernes, afin de tirer parti des dernières technologies et d’améliorer leur agilité.
IBM Instana® est un outil qui peut vous aider dans le processus de migration des applications. Instana fournit une solution de gestion de la performance des applications (APM) qui permet aux organisations de surveiller les performances de leurs applications en temps réel. Avec Instana, les entreprises peuvent obtenir une visibilité sur l’état de santé et les performances de leurs applications, identifier les problèmes susceptibles de survenir pendant la migration et s’assurer que les applications migrées continuent de fonctionner de manière optimale une fois la migration terminée. En utilisant Instana dans le cadre de leur stratégie de migration d’application, les entreprises peuvent minimiser les risques, réduire le temps d’arrêt et assurer une transition fluide vers des plateformes modernes.
