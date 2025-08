Les intégrateurs de systèmes se situent entre deux mondes très différents. D’un côté, on a les fournisseurs de technologie, des créateurs de logiciels et de services brillants mais souvent distants. De l’autre, on a les clients professionnels, focalisés, exigeants et peu intéressés par ce qu’est une couche d’orchestration de conteneurs. Et au milieu ? On trouve les intégrateurs de système.

L’intégrateur intervient pour façonner, connecter et souvent réinventer ces outils généralisés pour en faire quelque chose de véritablement adapté. Parfois, ce travail est profondément humain ; il se présente alors sous la forme de services professionnels et de conseils. Mais de plus en plus, il inclut également l’automatisation, les services gérés et les opérations numériques.