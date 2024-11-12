Sustainability Artificial Intelligence

Comment favoriser durabilité et valeur à l’ère de l’IA

Voiture rouge roulant dans une forêt verte

Au sens large, la durabilité consiste à travailler pour préserver la continuité des opérations dans le temps : une mission qui ne s’arrête jamais dans un environnement en constante évolution, fait de défis et d’opportunités.

Les chefs d’entreprise d’aujourd’hui comprennent que l’IA constitue à la fois un défi et une opportunité. En effet, elle accélère la découverte de médicaments vitaux et de matériaux durables, optimise les chaînes d’approvisionnement et les activités minières, et soutient la transition vers des réseaux électriques plus renouvelables et décentralisés. Cependant, comme toute autre transformation majeure, son adoption s’accompagne de nouveaux défis environnementaux qui obligent les entreprises à réévaluer et à adapter leur stratégie.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Le potentiel inexploité de l’IA au profit de la durabilité

La tâche qui attend les chefs d’entreprise consiste à savoir comment maximiser la valeur de l’IA, c’est-à-dire fournir de meilleurs résultats pour combler les besoins des clients, plus rapidement, tout en minimisant ses coûts et son impact sur l’environnement.

Les nouvelles données du rapport mondial d’IBM intitulé L’état de préparation à la durabilité 2024 montrent que les entreprises comprennent l’énorme opportunité que représente l’IA, si elle est mise en œuvre correctement, afin de favoriser la durabilité tant organisationnelle qu’environnementale. Parmi les personnes interrogées :

  • 9 sur 10 croient au potentiel de l’IA pour contribuer à la durabilité.
  • 61 % considèrent les investissements informatiques au profit de la durabilité sous l’angle des opportunités et de la croissance, plutôt que sous celui de la réduction des coûts.
  • 88 % prévoient d’augmenter leurs investissements informatiques dans une optique de durabilité.

Dans le même temps, le rapport montre qu’il existe une marge de progression et un besoin de croissance. Plus de la moitié des entreprises (56 %) n’utilisent toujours pas activement l’IA dans une optique de durabilité, et 48 % déclarent que les investissements informatiques au profit de la durabilité sont « ponctuels » plutôt que provenant d’un budget opérationnel régulier. Pourtant, seulement 50 % des dirigeants interrogés se sentent prêts à faire face à des risques climatiques de plus en plus perturbateurs.

Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Regardez tous les épisodes de Mixture of Experts

Il est temps d’intégrer la durabilité dans la stratégie de l’entreprise

La réussite de l’opérationnalisation de la durabilité n’est pas une question de rapport annuel. Il s’agit d’utiliser les données et la technologie pour s’attaquer à la mission principale d’une organisation grâce à une approche intelligente, stratégique et à long terme.

Les données montrent que plus que jamais, les entreprises commencent à aborder la durabilité, et doivent le faire, dans son sens le plus large, en utilisant tous les outils à leur disposition pour atténuer les menaces climatiques, soutenir des opérations plus rationalisées et plus rentables, et rester compétitives par rapport à leurs pairs.  
Solutions connexes
IBM Envizi ESG Suite

Découvrez comment Envizi vous aide à résoudre vos problèmes les plus urgents et les plus complexes grâce aux données ESG et à atteindre vos objectifs en matière de durabilité.

 

 Découvrir IBM Envizi ESG Suite
Solutions de durabilité

Commencez votre démarche durable dès aujourd’hui en alignant votre feuille de route stratégique avec vos opérations quotidiennes.

 Découvrir les solutions de durabilité
Services de conseil en développement durable

Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.

 Découvrez les services de conseil en développement durable
Passez à l’étape suivante

Accélérez votre démarche de durabilité grâce à une planification durable et rentable avec les solutions et plateformes d’IBM ouvertes et alimentées par l’IA, ainsi qu’à son expertise sectorielle approfondie.

         Découvrir les solutions de durabilité Découvrir Envizi ESG Suite