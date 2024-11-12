Comment favoriser durabilité et valeur à l’ère de l’IA

Au sens large, la durabilité consiste à travailler pour préserver la continuité des opérations dans le temps : une mission qui ne s’arrête jamais dans un environnement en constante évolution, fait de défis et d’opportunités.
Les chefs d’entreprise d’aujourd’hui comprennent que l’IA constitue à la fois un défi et une opportunité. En effet, elle accélère la découverte de médicaments vitaux et de matériaux durables, optimise les chaînes d’approvisionnement et les activités minières, et soutient la transition vers des réseaux électriques plus renouvelables et décentralisés. Cependant, comme toute autre transformation majeure, son adoption s’accompagne de nouveaux défis environnementaux qui obligent les entreprises à réévaluer et à adapter leur stratégie.
La tâche qui attend les chefs d’entreprise consiste à savoir comment maximiser la valeur de l’IA, c’est-à-dire fournir de meilleurs résultats pour combler les besoins des clients, plus rapidement, tout en minimisant ses coûts et son impact sur l’environnement.
Les nouvelles données du rapport mondial d’IBM intitulé L’état de préparation à la durabilité 2024 montrent que les entreprises comprennent l’énorme opportunité que représente l’IA, si elle est mise en œuvre correctement, afin de favoriser la durabilité tant organisationnelle qu’environnementale. Parmi les personnes interrogées :
Dans le même temps, le rapport montre qu’il existe une marge de progression et un besoin de croissance. Plus de la moitié des entreprises (56 %) n’utilisent toujours pas activement l’IA dans une optique de durabilité, et 48 % déclarent que les investissements informatiques au profit de la durabilité sont « ponctuels » plutôt que provenant d’un budget opérationnel régulier. Pourtant, seulement 50 % des dirigeants interrogés se sentent prêts à faire face à des risques climatiques de plus en plus perturbateurs.
La réussite de l’opérationnalisation de la durabilité n’est pas une question de rapport annuel. Il s’agit d’utiliser les données et la technologie pour s’attaquer à la mission principale d’une organisation grâce à une approche intelligente, stratégique et à long terme.
Les données montrent que plus que jamais, les entreprises commencent à aborder la durabilité, et doivent le faire, dans son sens le plus large, en utilisant tous les outils à leur disposition pour atténuer les menaces climatiques, soutenir des opérations plus rationalisées et plus rentables, et rester compétitives par rapport à leurs pairs.
Lorsque vous intégrez la durabilité à votre entreprise, elle devient un accélérateur de la transformation opérationnelle plutôt que ce qu’elle est dans tant d’organisations : un simple exercice de reporting ou de comptabilité.
