Comment favoriser durabilité et valeur à l’ère de l’IA

La tâche qui attend les chefs d’entreprise consiste à savoir comment maximiser la valeur de l’IA, c’est-à-dire fournir de meilleurs résultats pour combler les besoins des clients, plus rapidement, tout en minimisant ses coûts et son impact sur l’environnement.

Les nouvelles données du rapport mondial d’IBM intitulé L’état de préparation à la durabilité 2024 montrent que les entreprises comprennent l’énorme opportunité que représente l’IA, si elle est mise en œuvre correctement, afin de favoriser la durabilité tant organisationnelle qu’environnementale. Parmi les personnes interrogées :

9 sur 10 croient au potentiel de l’IA pour contribuer à la durabilité.

61 % considèrent les investissements informatiques au profit de la durabilité sous l’angle des opportunités et de la croissance, plutôt que sous celui de la réduction des coûts.

88 % prévoient d’augmenter leurs investissements informatiques dans une optique de durabilité.

Dans le même temps, le rapport montre qu’il existe une marge de progression et un besoin de croissance. Plus de la moitié des entreprises (56 %) n’utilisent toujours pas activement l’IA dans une optique de durabilité, et 48 % déclarent que les investissements informatiques au profit de la durabilité sont « ponctuels » plutôt que provenant d’un budget opérationnel régulier. Pourtant, seulement 50 % des dirigeants interrogés se sentent prêts à faire face à des risques climatiques de plus en plus perturbateurs.