Le maillon manquant : pourquoi la visibilité est essentielle pour créer une chaîne d’approvisionnement résiliente

La visibilité de la chaîne d’approvisionnement est le maillon manquant depuis que les ondes de choc de 2020 se sont propagées dans le monde entier et que les consommateurs ont subi l’impact des problèmes de la chaîne d’approvisionnement à grande échelle. Mais que signifie la visibilité de la chaîne d’approvisionnement ? On la définit généralement comme la traçabilité des pièces, des composants ou des produits en transit entre le fabricant et leur destination. Son but est d’améliorer et de renforcer la chaîne d’approvisionnement en rendant les données visibles, exploitables et facilement accessibles à toutes les parties prenantes, dont les clients.

S’il est clair que ces événements perturbateurs ont contraint les responsables de la chaîne d’approvisionnement à réexaminer la résilience de leurs réseaux, la visibilité totale reste hors de portée pour beaucoup. Pourquoi ? La raison tient en deux mots : les obstacles.

Des obstacles à la visibilité existent au sein des processus de la chaîne d’approvisionnement et entre les silos, les applications, les fournisseurs et les clients des entreprises. Il est alors impossible de savoir quand une commande est expédiée, ce qui a été expédié ou si des modifications ont été apportées à une commande. Cela entraîne souvent des ruptures de stock, des problèmes de satisfaction client et des frais coûteux. Il est souvent difficile d’identifier les causes profondes de ces problèmes et d’empêcher qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Selon Gartner, 60 % des responsables de la chaîne d’approvisionnement affirment que celle-ci a été conçue dans un souci de rentabilité et non de résilience. Et comme l’un des principaux moteurs de la résilience est la visibilité, vous pouvez voir où ce problème prend racine.

Examinons de plus près comment une visibilité de pointe sur les lacunes de la chaîne d’approvisionnement vous apporte une clarté qui peut sembler hors de portée.