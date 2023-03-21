Le maillon manquant : pourquoi la visibilité est essentielle pour créer une chaîne d’approvisionnement résiliente

La visibilité de la chaîne d’approvisionnement est le maillon manquant depuis que les ondes de choc de 2020 se sont propagées dans le monde entier et que les consommateurs ont subi l’impact des problèmes de la chaîne d’approvisionnement à grande échelle. Mais que signifie la visibilité de la chaîne d’approvisionnement ? On la définit généralement comme la traçabilité des pièces, des composants ou des produits en transit entre le fabricant et leur destination. Son but est d’améliorer et de renforcer la chaîne d’approvisionnement en rendant les données visibles, exploitables et facilement accessibles à toutes les parties prenantes, dont les clients.
S’il est clair que ces événements perturbateurs ont contraint les responsables de la chaîne d’approvisionnement à réexaminer la résilience de leurs réseaux, la visibilité totale reste hors de portée pour beaucoup. Pourquoi ? La raison tient en deux mots : les obstacles.
Des obstacles à la visibilité existent au sein des processus de la chaîne d’approvisionnement et entre les silos, les applications, les fournisseurs et les clients des entreprises. Il est alors impossible de savoir quand une commande est expédiée, ce qui a été expédié ou si des modifications ont été apportées à une commande. Cela entraîne souvent des ruptures de stock, des problèmes de satisfaction client et des frais coûteux. Il est souvent difficile d’identifier les causes profondes de ces problèmes et d’empêcher qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Selon Gartner, 60 % des responsables de la chaîne d’approvisionnement affirment que celle-ci a été conçue dans un souci de rentabilité et non de résilience. Et comme l’un des principaux moteurs de la résilience est la visibilité, vous pouvez voir où ce problème prend racine.
Examinons de plus près comment une visibilité de pointe sur les lacunes de la chaîne d’approvisionnement vous apporte une clarté qui peut sembler hors de portée.
Lorsque vous manquez de visibilité sur votre chaîne d’approvisionnement, vous ne voyez pas où vont les commandes une fois qu’elles ont été passées. Sans visibilité, vous ne pouvez pas voir en temps réel tout ce qui se passe dans votre chaîne d’approvisionnement, notamment le statut d’une commande, la date de chaque étape du processus au fur et à mesure de sa progression, les documents associés et les éventuelles exceptions. Si vous ne disposez pas d’une transparence totale sur toutes ces variables au fur et à mesure qu’elles se produisent, il est inévitable que des problèmes surviennent, qui finiront par affecter les bénéfices de votre entreprise et mécontenter vos partenaires commerciaux. Les entreprises avec lesquelles nous avons discuté appellent cela le « trou noir ». Lorsque vous ne pouvez pas trouver et expliquer les documents entrants ou sortants à vos partenaires commerciaux, cela pose un sérieux problème.
La visibilité vous permet de saisir un numéro de commande ou de document et de voir instantanément tous les documents associés, présentés dans un format facile à lire. Elle doit également permettre aux utilisateurs non techniques de consulter facilement ces documents, de voir leur statut actuel et d’identifier les problèmes importants jusqu’au niveau de chaque article.
La visibilité en temps réel sur votre chaîne d’approvisionnement signifie que vous pouvez suivre les commandes et avoir un aperçu détaillé de leur contenu. Cela signifie également pouvoir identifier les divergences entre les commandes (en particulier si elles ont été modifiées), les expéditions et les factures, sans avoir à recouper manuellement les données provenant de plusieurs systèmes. Une vision claire de votre réseau vous permet de voir le taux de couverture et le délai d’exécution des commandes et des expéditions. La visibilité vous permet également de rapprocher les factures des bons de commande, des documents d’expédition et des reçus afin d’identifier les écarts de quantité et de prix. Il s’agit d’un facteur essentiel pour agir de manière proactive et détecter les problèmes avant qu’ils ne coûtent cher.
Pas moins de 69 % des consommateurs « sont beaucoup moins ou moins susceptibles d’acheter à un détaillant à l’avenir si un article qu’ils ont acheté n’est pas livré dans les deux jours suivant la date promise ».
Si vous ne parvenez jamais à savoir si une commande a été modifiée, à identifier les ruptures de stock avant l’arrivée d’une commande ou à suivre une commande en temps réel, alors vous avez besoin d’un outil de visibilité. Une solution de pointe vous permet d’effectuer des rapprochements de documents à trois ou quatre facteurs, ce qui est essentiel pour obtenir une visibilité totale. Elle doit également vous aider à corréler toutes les commandes avec les acceptations, les avis de livraison, les bons de réception et les factures correspondantes afin de vous assurer que ce qui a été commandé correspond bien à ce qui a été reçu avant de payer une facture. Cela vous permet d’améliorer la précision, de réaliser des économies et de conserver des registres précis.
Les modifications ou les divergences dans vos documents ne devraient pas être une surprise. Il est essentiel de savoir si un document n’a pas été traité, n’a pas été reçu à temps ou comporte des valeurs manquantes. Si vous n’êtes pas en mesure de créer des règles d’exception pour surveiller de manière proactive et recevoir des notifications sur les irrégularités dans vos documents, alors vous manquez de visibilité sur la chaîne d’approvisionnement. Une solution doit envoyer ces notifications dans l’application et par e-mail afin de garantir une transparence totale. Les exceptions elles-mêmes doivent vous permettre de consulter la commande et les documents associés. Grâce à des alertes proactives, vous pouvez promouvoir la responsabilité en cas de problème et éviter les divergences avant qu’elles ne deviennent un véritable casse-tête.
Les fabricants et les distributeurs consacrent chaque année 8 % de leur chiffre d’affaires au paiement des rétrofacturations des détaillants. Cela peut sembler peu à première vue, mais pour une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars par an, cela représente la somme colossale de 800 000 dollars.
En bénéficiant d’une visibilité totale sur votre chaîne d’approvisionnement, vous avez l’assurance que les expéditions sont effectuées dans les délais et avec une précision de 100 %. À l’inverse, si vous êtes détaillant, vous ne voulez pas perdre la visibilité sur les niveaux de stock une fois la commande passée. Grâce à une visibilité totale, vous pouvez voir tout ce qui se passe après avoir passé une commande et savoir exactement quand elle arrivera dans votre entrepôt. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’augmenter vos stocks de sécurité ni vos excédents.
Selon le Business Continuity Institute, 72 % des fournisseurs qui ont dû faire face à une défaillance dans leur chaîne d’approvisionnement ne disposaient pas de la visibilité complète et en temps réel nécessaire pour trouver une solution rapide et simple. Une vision claire de votre réseau vous permet de rester proactif dans la gestion de tout type de perturbation, d’éviter les retards et de réaliser des économies. Une visibilité instantanée en temps réel vous permet également d’être proactif dans le suivi des tendances, la gestion des principales priorités et le suivi des perturbations au sein de votre entreprise.
Que vous soyez fournisseur ou détaillant, vous devez faire preuve d’agilité et répondre aux demandes changeantes des clients. Une visibilité totale sur votre chaîne d’approvisionnement vous aide à identifier les tendances, afin de travailler avec vos partenaires en vue d’améliorer les performances et de satisfaire leurs attentes. La communication avec vos clients devient également plus productive, car vous disposez des informations nécessaires pour répondre à leurs questions et corriger les inexactitudes avant de recevoir des rétrofacturations ou des avis de défauts de paiement.
De plus en plus d’entreprises prennent conscience de la nécessité d’améliorer l’analyse de leur chaîne d’approvisionnement. Mais beaucoup ne tirent toujours pas parti des outils dont elles ont besoin pour atteindre cette visibilité. Si vous faites partie de celles-ci, sachez qu’ils présentent de nombreux avantages. Voici ceux rapportés par les clients de Syncrofy après avoir investi dans la visibilité :
Si vous souhaiter améliorer la résilience de votre chaîne d’approvisionnement, suivez ces étapes pour améliorer la visibilité :
Ce qui compte, c’est votre résultat net. Grâce à la visibilité de la chaîne d’approvisionnement, vous serez en mesure d’identifier, de hiérarchiser et de résoudre les problèmes d’exécution avant qu’ils n’affectent votre chiffre d’affaires. En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous surmonterez les obstacles liés à la chaîne d’approvisionnement, trouverez le « maillon manquant » et bénéficierez d’une visibilité totale.
