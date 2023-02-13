3 stratégies pour rendre votre chaîne d’approvisionnement plus durable

La chaîne d’approvisionnement parfaite n’existe pas. La question clé est la suivante : que faites-vous pour rendre la vôtre plus durable ?

Une chaîne d’approvisionnement doit intégrer les bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans la manière dont les matières premières sont obtenues, transformées en produits et livrées sur le marché. Elle doit adresser un large éventail de questions, notamment les défis environnementaux et sociaux comme la sécurité de l’eau et la déforestation, ainsi que les droits de l’homme et les conditions de travail équitables. Pour ajouter à la complexité, les entreprises doivent s’assurer que leurs fournisseurs et fournisseurs, ainsi que leurs réseaux, respectent des engagements similaires.

Cela peut être un défi, et les entreprises doivent éviter de prendre des raccourcis lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs de durabilité. Beaucoup d'entreprises ont fait de l'écologie dans leurs rapports ESG, mais si vous regardez sous la couverture, ces efforts ne signifient pas grand-chose. Privilégiez la transparence et la confiance, surtout parce qu’il existe une technologie qui vous permet de les fournir.