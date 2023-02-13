3 stratégies pour rendre votre chaîne d’approvisionnement plus durable

La chaîne d’approvisionnement parfaite n’existe pas. La question clé est la suivante : que faites-vous pour rendre la vôtre plus durable ?
Une chaîne d’approvisionnement doit intégrer les bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans la manière dont les matières premières sont obtenues, transformées en produits et livrées sur le marché. Elle doit adresser un large éventail de questions, notamment les défis environnementaux et sociaux comme la sécurité de l’eau et la déforestation, ainsi que les droits de l’homme et les conditions de travail équitables. Pour ajouter à la complexité, les entreprises doivent s’assurer que leurs fournisseurs et fournisseurs, ainsi que leurs réseaux, respectent des engagements similaires.
Cela peut être un défi, et les entreprises doivent éviter de prendre des raccourcis lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs de durabilité. Beaucoup d'entreprises ont fait de l'écologie dans leurs rapports ESG, mais si vous regardez sous la couverture, ces efforts ne signifient pas grand-chose. Privilégiez la transparence et la confiance, surtout parce qu’il existe une technologie qui vous permet de les fournir.
Les dirigeants devraient se concentrer sur trois défis courants de la chaîne d’approvisionnement, avec des solutions de haut niveau qui peuvent inciter les Entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité et à améliorer leurs tableaux de bord ESG :
De par leur nature même, les chaînes d'approvisionnement mondiales impliquent des réseaux de production et de transport complexes et multinationaux. Les fournisseurs principaux peuvent sous-traiter des parties de commandes importantes à d'autres entreprises. Et comme les entreprises ne traitent souvent pas directement avec tous les fournisseurs de leur chaîne d'approvisionnement, la traçabilité de bout en bout est difficile à réaliser. Chaque participant au système ne suit qu’une petite partie du parcours et utilise des systèmes déconnectés pour enregistrer les données.
Lorsque les informations sur le produit sont fragmentées, il est difficile de répondre à des questions telles que : Toutes les pièces ont-elles été produites et construites au service de l’économie circulaire? Le travail était-il équitable à chaque étape ? Obtenir des données fiables à partir de ce pipeline est une tâche complexe et fastidieuse.
Une entreprise sur trois travaille à promouvoir la transparence sur l’impact environnemental des biens et services tout au long de la chaîne d’approvisionnement, selon une étude de 2022 de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, Durabilité comme catalyseur de Transformation. Les dirigeants les plus pionniers travaillent avec leurs partenaires pour mettre en œuvre leurs stratégies de durabilité environnementale. La technologie est essentielle pour combler les écarts et créer de nouvelles opportunités de collaboration pour les partenaires.
Réfléchissez à la manière dont la technologie blockchain peut favoriser une plus grande transparence et une meilleure efficacité dans une chaîne d'approvisionnement, en simplifiant l'échange et le suivi des informations et en permettant une plus grande confiance. Cela crée une chaîne de transactions numérisées permanentes qui ne peuvent pas être modifiées, et chaque participant du réseau possède une copie des données.
Une application mobile de Farmer Connect, par exemple, utilise IBM Blockchain pour retracer le café du grain au barista. Le client final peut même scanner un code QR sur un sac ou un gobelet pour voir le parcours des grains qu'il s'apprête à déguster.
Iberdrola, leader international des énergies renouvelables, a adopté une autre approche et a mis en place un outil tiers pour évaluer les fournisseurs sur leurs pratiques de durabilité. Pour les fournisseurs qui ne respectent pas les critères de durabilité d’Iberdrola, l’outil de notation aide à déterminer les actions qu’ils peuvent entreprendre pour s’améliorer.
Environ 57 % des PDG déclarent que l’un des principaux défis des efforts de développement durable est la difficulté de définir et de mesurer le RSI et les avantages économiques, selon l’étude IBV. Les plans d'une entreprise visant à fixer des objectifs sociaux et environnementaux à ses fournisseurs, par exemple, peuvent se heurter à un obstacle si les dirigeants ne savent pas comment en mesurer les avantages. Les PDG peuvent avoir une grande ambition et de grandes intentions, mais ils ont du mal à justifier certaines des choses qui découlent de leurs ambitions.
Les entreprises constatent qu’elles peuvent se différencier sur le marché et attirer une génération de consommateurs beaucoup plus intéressée par la durabilité et l’impact que les générations précédentes. IBM a travaillé avec une marque de biens de consommation emballés (CPG) en Europe pour apposer un code QR sur l'emballage. Les utilisateurs pouvaient scanner le code pour en savoir plus sur le parcours des produits, ce qui s'est traduit par une hausse de 8 % des ventes.
Une chaîne d'approvisionnement durable peut également aider les entreprises à attirer les meilleurs talents. Dans une enquête mondiale menée en 2021 par IBV, La durabilité à un tournant, 71 % des employés et des demandeurs d’emploi ont déclaré que les entreprises respectueuses de l’environnement et socialement responsables étaient des employeurs plus attrayants, et près de la moitié des personnes interrogées accepteraient un salaire inférieur pour travailler dans ces entreprises.
Certaines entreprises n'ont tout simplement pas adhéré à l'idée. Environ 29 % des PDG se contentent de se conformer aux réglementations, selon l’étude Own your impact. Et 15 % n'ont encore réalisé aucun investissement dans le développement durable.
Les achats basés sur les valeurs prennent de l’ampleur. Les consommateurs ont le choix entre plus d'options et souhaitent soutenir des marques dont les pratiques commerciales confirment leurs convictions. Ceux qui ne mettent pas en œuvre actuellement des programmes ou initiatives de durabilité risquent de prendre du retard sur leurs concurrents, un écart difficile à combler avec le temps.
Les réglementations, telles que celles relatives aux émissions de carbone, augmentent également et les régulateurs deviennent plus audacieux dans ce qu'ils demandent aux entreprises de faire. La loi allemande sur la diligence raisonnable des chaînes d’approvisionnement, par exemple, stipule que les entreprises comptant 3 000 employés ou plus doivent prendre des mesures appropriées pour respecter les droits humains et l’environnement dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les audits auront lieu lorsque la loi entrera en vigueur en 2023, et les violations entraîneront des amendes et des perturbations coûteuses.
La durabilité de la chaîne d'approvisionnement est un moyen de préparer l'avenir de votre entreprise. Si vous tenez à être responsable, montrez au monde entier que vous l'êtes. Les technologies actuelles, telles que la blockchain et l'IA, vous permettent de faire preuve de transparence dans votre chaîne d'approvisionnement.
En partenariat avec Oracle et Accelalpha, nous explorons la manière dont les modèles d’IA agentique cloud pour chaînes d’approvisionnement facilitent l’automatisation, augmentent l’efficacité et accélèrent l’innovation.
Découvrez les opinions des PDG en matière de durabilité et comment ils l’intègrent à leur entreprise.
Découvrez pourquoi 89 % des dirigeants déclarent que les investissements clés dans l’automatisation incluront des capacités d’IA générative.
Impliquez vos fournisseurs et rationalisez vos calculs d’émissions de Scope 3 (catégorie 1) pour répondre aux exigences de reporting et optimiser les performances.
Utilisez les solutions de chaîne d’approvisionnement d’IBM pour atténuer les perturbations et mettre en place des initiatives résilientes et durables.
Créez des chaînes d’approvisionnement durables basées sur l’IA grâce aux services de conseil en chaîne d’approvisionnement d’IBM.
Créez des chaînes d’approvisionnement basées sur l’IA qui préparent votre entreprise au travail de demain, génèrent une plus grande transparence et améliorent l’expérience des employés et des clients.