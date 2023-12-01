Optimisation de la chaîne d’approvisionnement : architecture et scénarios métier

La pandémie a mis l’accent sur la chaîne d’approvisionnement, et les entreprises considèrent l’assurance dynamique de l’approvisionnement comme une capacité essentielle à leurs activités. Les Chief Supply Chain Officers (CSCO) et d’autres cadres cherchent à optimiser leur chaîne d’approvisionnement en y intégrant l’IA, en modernisant leur technologie et en répondant aux objectifs de durabilité.

Au cours de la prochaine décennie, les CSCO devront relever des défis majeurs pour leur secteur : les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux événements climatiques, les conflits régionaux comme en Ukraine ou au Moyen-Orient, le désir de commodité et de personnalisation, la sensibilisation à l’impact environnemental de la consommation, le respect des attentes en matière de livraison, les craintes liées aux perturbations commerciales et les fluctuations des coûts. Tous ces défis peuvent être résolus grâce à des chaînes d’approvisionnement plus connectées, agiles et durables.

Les entreprises qui relèvent de manière proactive ces défis sectoriels peuvent obtenir des résultats typiques en matière de stocks, notamment une réduction de 4 à 8 % des pertes de ventes dues à des ruptures de stock, une augmentation de la rotation des stocks, une meilleure gestion des risques produits, de la périssabilité et de l’âge, ainsi qu’une gestion accrue du délai de livraison (un indicateur majeur du surcoût des stocks) et une réduction du nombre de jours disponibles. En outre, il peut y avoir des avantages financiers, tels qu’une économie de 10 % sur les coûts de la solution, une réduction des coûts de maintien et un meilleur retour sur investissement de la marge brute. Enfin, elles peuvent constater des avantages pour les clients, notamment un taux de retour réduit, la capacité de gérer des interruptions inhabituelles de la chaîne d’approvisionnement, comme les intempéries ou les catastrophes naturelles, et une amélioration globale de la satisfaction de la clientèle.

Pour aider les entreprises à relever ces défis, les équipes d’IBM et de Red Hat ont élaboré ce livre blanc et des ressources d’aide via une initiative affiliée aux secteurs de l’IBM Academy of Technology.