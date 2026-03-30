Comment moderniser l’architecture d’intégration pour se préparer à l’IA

Les alertes se déclenchent avant même que vous ayez fini votre café : un appel d’API en échec par ici, une synchronisation de données retardée par là, un workflow bloqué parce que deux systèmes ne parlent toujours pas le même langage. À midi, vous jonglez avec les exceptions, colmatez des intégrations fragiles et expliquez (une fois de plus) pourquoi les initiatives d’IA ne peuvent pas évoluer sur des systèmes fragmentés.

Pour de nombreux responsables informatiques, ce défi est une réalité quotidienne. C’est précisément pourquoi la modernisation de l’architecture d’intégration est devenue le fondement de la préparation à l’IA.

Après de telles matinées, il n’est pas surprenant que les responsables informatiques se sentent sous pression. Les données le confirment : les systèmes fragmentés constituent désormais le principal obstacle à l’agilité des entreprises, les lacunes d’intégration et les processus manuels étant identifiés comme des freins critiques à la croissance en 2025.

Cette fragmentation ne se contente pas de ralentir les équipes ; elle bloque les initiatives d’IA, engendre des risques opérationnels et contraint les équipes informatiques à consacrer davantage de temps à gérer des incidents qu’à moderniser les activités. C’est ici qu’interviennent les principales étapes de modernisation :