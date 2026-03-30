Deux collègues en silhouette discutent debout devant un tableau blanc numérique rempli de détails de projet

Comment moderniser l’architecture d’intégration pour se préparer à l’IA

By Nishant Nair
Publié le 30 mars 2026

Les alertes se déclenchent avant même que vous ayez fini votre café : un appel d’API en échec par ici, une synchronisation de données retardée par là, un workflow bloqué parce que deux systèmes ne parlent toujours pas le même langage. À midi, vous jonglez avec les exceptions, colmatez des intégrations fragiles et expliquez (une fois de plus) pourquoi les initiatives d’IA ne peuvent pas évoluer sur des systèmes fragmentés.

Pour de nombreux responsables informatiques, ce défi est une réalité quotidienne. C’est précisément pourquoi la modernisation de l’architecture d’intégration est devenue le fondement de la préparation à l’IA.

Après de telles matinées, il n’est pas surprenant que les responsables informatiques se sentent sous pression. Les données le confirment : les systèmes fragmentés constituent désormais le principal obstacle à l’agilité des entreprises, les lacunes d’intégration et les processus manuels étant identifiés comme des freins critiques à la croissance en 2025.

Cette fragmentation ne se contente pas de ralentir les équipes ; elle bloque les initiatives d’IA, engendre des risques opérationnels et contraint les équipes informatiques à consacrer davantage de temps à gérer des incidents qu’à moderniser les activités. C’est ici qu’interviennent les principales étapes de modernisation :

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Principales étapes de modernisation pour se préparer à l’IA

L’IA est aussi performante que les systèmes qui la soutiennent, et aujourd’hui, ces systèmes sont sous mis à rude épreuve. La modernisation de l’architecture d’intégration devient ainsi le véritable socle de la préparation à l’IA : elle élimine les frictions qui empêchent les données, les workflows et l’intelligence de circuler à la vitesse requise par l’entreprise.

Les trois étapes suivantes représentent les actions à plus fort impact que les équipes informatiques peuvent entreprendre pour rompre ce cycle et préparer leurs environnements à une IA évolutive.

  1. Renforcer et standardiser les API : la consolidation de trois API héritées de suivi du statut des commandes en une seule réduit les défaillances et offre à l’IA une source unique et fiable. Des API standardisées réduisent les duplications entre équipes, simplifient la gouvernance et garantissent que chaque système en aval (y compris les modèles d’IA) s’appuie sur des données cohérentes et de haute qualité. Cette base permet une automatisation fiable et des cycles de livraison plus rapides.

  2. Rationaliser et orchestrer les flux de données : les événements d’inventaire en temps réel permettent à l’IA de détecter instantanément les anomalies, plutôt que d’attendre des mises à jour par lots, tout en réduisant la fragilité des connexions point à point. Des flux de données orientés événements créent une base plus propre et plus prévisible pour l’analytique, le forecasting et la gestion des exceptions, ce qui permet au service informatique de passer moins de temps à réparer les pannes et davantage à innover.

  3. Adopter des modèles d’intégration hybrides : par exemple, une banque qui expose des données de transactions sur site à des services d’IA dans le cloud évite des réécritures coûteuses tout en permettant l’exploitation d’une intelligence moderne. Ce modèle s’applique à l’ensemble des secteurs. L’intégration hybride maintient la stabilité des systèmes existants tout en permettant aux nouvelles capacités cloud d’évoluer rapidement, ce qui permet aux équipes informatiques de moderniser à un rythme compatible avec les capacités d’absorption de l’entreprise.
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Établir les bases d’une plateforme d’intégration

Des approches d’intégration fragmentées et des scripts personnalisés rendent difficile la mise à l’échelle des workflows pilotés par l’IA. Une plateforme d’intégration unifiée offre aux équipes informatiques un moyen cohérent de centraliser la connectivité des systèmes, de remplacer des développements personnalisés fragiles par des composants réutilisables et d’appliquer une gouvernance sur chaque API, événement et workflow. Cette approche se concrétise dans les priorités suivantes :

  • Adopter une solution iPaaS pour centraliser les capacités d’intégration
  • Remplacer les intégrations personnalisées fragiles par des connecteurs réutilisables
  • Mettre en place une gouvernance centralisée, ainsi que des capacités de supervision et de gestion du cycle de vie

La modernisation de l’intégration génère des gains significatifs pour l’informatique et l’entreprise. Une architecture renforcée réduit les exceptions, diminue le travail manuel et améliore la fiabilité des systèmes, permettant aux équipes de passer d’une gestion constante des incidents à une dynamique d’innovation. Grâce à des flux de données plus propres et à des API gouvernées, les initiatives d’IA avancent plus rapidement, se déploient plus facilement à l’échelle et apportent une valeur mesurable aux opérations.

Le dernier rapport Forrester Wave: Integration Platform as a Service, T3 2025 confirme cette évolution, montrant comment des plateformes unifiées, prêtes pour des environnements hybrides, surpassent systématiquement les architectures fragmentées en matière de fiabilité, d’évolutivité et de création de valeur. Une base d’intégration moderne positionne l’entreprise pour avancer plus vite, s’adapter plus tôt et rivaliser plus efficacement.

Le rapport Forrester Wave: Integration Platform as a Service, T3 2025 détaille les architectures, les capacités et les modèles qui permettent aux entreprises de réduire la fragmentation, de renforcer les flux de données et de bâtir un socle adapté à l’IA. Lisez le rapport pour comprendre comment les organisations de premier plan modernisent leur architecture d’intégration, et comment faire évoluer votre propre feuille de route.

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Nishant Nair

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