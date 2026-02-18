



Pour réussir leur mission et instaurer la confiance auprès de leurs administrés, les administrations publiques devraient envisager une série de stratégies :



1. Considérer les données comme une infrastructure stratégique : concevoir dès le départ des systèmes interopérables, de qualité et gouvernés, en s’appuyant sur des approches fédérées préservant la confidentialité et la souveraineté. Mettre en place des produits de données plutôt que de simples jeux de données, instaurer une gouvernance des données pilotée par domaine, standardiser les métadonnées et les ontologies, appliquer des contrôles automatisés de qualité des données et développer des API interopérables entre agences.



2. Commencer par des cas d’utilisation à fort impact et orientés citoyens, tels que la gestion des urgences, le traitement des prestations, les demandes de permis ou le soutien éducatif, où les citoyens perçoivent directement les améliorations.



3. Intégrer la gouvernance et la transparence dès la conception : l’éthique et la conformité demeurent primordiales. Il est possible de mettre en place des cadres de gouvernance robustes définissant les situations où l’IA nécessite une supervision humaine, la manière dont les décisions sont expliquées et auditées, la protection de la vie privée des citoyens ainsi que le suivi et l’atténuation des biais.



La gouvernance doit être intégrée directement dans les pipelines avec journalisation des décisions, API d’explicabilité des modèles, services de détection des biais et mécanismes de contrôle de la confidentialité. Définir explicitement :

• Quelles décisions peuvent être automatisées

• Où une révision humaine est obligatoire

• Comment les résultats sont expliqués aux citoyens



3. Favoriser une innovation responsable : concilier rapidité et confiance en mettant en place des garde-fous contre les dérives éthiques, les biais et les vulnérabilités de sécurité. Allier vitesse et confiance en déployant :

• Des bacs à sable sécurisés pour l’IA

• Des exercices de red teaming et des tests contradictoires

• Une intégration Zero Trust avec les plateformes d’identité

• Une surveillance continue des vulnérabilités



4. Mesurer les indicateurs de confiance : suivre la satisfaction des citoyens, l’accessibilité des services, les indicateurs de transparence, les scores de confiance, la variance des délais de résolution et les résultats en matière d’équité, et pas seulement l’efficacité opérationnelle.



5. Collaborer avec des services de conseil informatique expérimentés : la transformation IA dans le secteur public exige une expertise spécialisée. Le bon partenaire apporte une expertise métier dans le secteur public, une maîtrise technique en IA et en gouvernance, une expérience de mise en œuvre issue de transformations similaires, des compétences en gestion du changement ainsi qu’un regard objectif.

