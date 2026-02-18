Alors que la confiance dans les institutions publiques vacille dans le monde entier et que les gouvernements sont soumis à des contraintes budgétaires croissantes, les responsables des technologies de l’information (DSI) du secteur public sont à un tournant critique. Leur défi consiste à déterminer comment utiliser au mieux les technologies modernes pour répondre aux attentes des citoyens, voire les dépasser. La numérisation des processus existants est une solution, mais elle ne suffit pas à elle seule. Une réponse véritablement holistique implique de repenser fondamentalement les services publics grâce à des outils d’engagement citoyen alimentés par l’IA.
Des études récentes ont mis en évidence un paradoxe frappant : alors qu’un citoyen sur trois seulement exprime une grande confiance à l’égard de son gouvernement, ils sont plus de la moitié à se fier aux services publics alimentés par l’IA.
Ces résultats indiquent que le public est peut-être prêt à une interaction pilotée par l’IA avec l’administration nationale et locale, à condition que cela soit mis en œuvre en toute transparence, sécurité et réactivité. Les DSI du secteur public ont une opportunité unique de regagner la confiance des usagers grâce à une modernisation stratégique du système informatique. Mais les gouvernements sont confrontés à des défis majeurs en matière de déploiement, d’exploitation et d’adoption, notamment :
· Confiance dans la protection de la vie privée
· Sécurité Zero Trust grâce à une gouvernance de l’IA sécurisée dès la conception
· Réponse résiliente aux incidents
· Un service d’assistance à la fois automatisé (avec des arbres de décision simples) et assuré par des humains
· Facilité d’utilisation, en particulier pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap
· Création d’une IA/d’un ML de qualité professionnelle qui soit abordable et adaptable
Pour les DSI du secteur public, l’impératif stratégique est clair : transformer les services publics en expériences personnalisées, ouvertes et fiables, qui favorisent la confiance des citoyens. Cette transformation comporte quatre composantes clés :
Permettre aux gouvernements de dépasser les approches uniformes et standardisées. Ce processus est possible grâce à l’opérationnalisation d’un data fabric unifié intégrant et harmonisant les données structurées et non structurées à travers les différents systèmes afin d’adapter les services aux besoins individuels. Il permet également d’anticiper les besoins de manière proactive et d’optimiser l’allocation des ressources en fonction des schémas de commentaires des citoyens. Offrir aux citoyens la possibilité de choisir des interactions basées sur des profils (âge, genre, culture, langue). Intégrer les capacités suivantes :
• Graphes de connaissances pour modéliser les relations entre citoyens, services, prestations, événements et résultats
• Modèles ML entraînés sur l’historique d’utilisation des services, les signaux comportementaux et les indicateurs démographiques afin d’anticiper les besoins des citoyens avant même qu’une demande formelle ne soit formulée
Déployer des systèmes d’IA offrant une accessibilité permanente, capables de traiter automatiquement les demandes courantes tout en transférant les cas complexes, de comprendre le langage naturel et le contexte, et de prendre en charge plusieurs langues. L’IA conversationnelle agit comme interface numérique principale entre les citoyens et l’administration, servant à la fois de couche d’engagement et de mécanisme intelligent d’orientation. Cela comprend :
• Des chaînes de traitement Speech to Text et Text to Speech pour les interactions vocales
• Un support multilingue avec génération de réponses adaptées aux contextes culturels
Permettre une communication bidirectionnelle grâce à l’analyse en temps réel, à des boucles d’amélioration continue où les commentaires alimentent l’amélioration des services, à une communication claire sur l’impact des contributions citoyennes sur les politiques publiques, et à l’identification proactive des problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en crises. Les plateformes d’engagement basées sur l’IA doivent prendre en charge une communication persistante et bidirectionnelle, transformant les commentaires des citoyens en informations exploitables grâce à :
• Des pipelines de traitement automatique du langage naturel (NLP) analysant enquêtes, réseaux sociaux, transcriptions d’appels et interactions web afin d’extraire le sentiment, les problématiques émergentes et les lacunes des services
• Des modèles de détection d’anomalies identifiant les premiers signes d’insatisfaction ou de défaillance systémique
Mettre en œuvre une plateforme fondamentale pour l’engagement piloté par l’IA, constituée d’un système de données sécurisé et gouverné permettant l’interopérabilité tout en préservant la confidentialité et la confiance. Cette approche nécessite :
• Des architectures de données fédérées favorisant la collaboration entre agences sans centraliser les jeux de données sensibles
• Un contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC) et une application granulaire des politiques
• Un chiffrement des données en transit et au repos, intégré à des cadres d’identité souveraine
Actuellement, seulement 7 % des données gouvernementales sont activement exploitées par des systèmes d’IA, alors que 50 à 80 % pourraient être utiles si elles étaient correctement préparées : un potentiel considérable encore inexploité.
Transformation des services aux citoyens : selon l’IBM Institute for Business Value (IBV), 66 % des administrations publiques testent activement ou déploient l’automatisation des services aux citoyens, le taux d’adoption le plus élevé parmi les cas d’utilisation de l’IA. En donnant la priorité aux applications orientées citoyens, du traitement des prestations à la gestion des urgences, les DSI peuvent générer des améliorations visibles qui restaurent la confiance tout en posant les bases d’une adoption plus large de l’IA.
Cadres éthiques et réglementaires : 55 % des dirigeants donnent la priorité à des structures de gouvernance garantissant que l’IA fonctionne dans des limites éthiques, respecte les réglementations et assure la transparence algorithmique. La maturité en matière d’IA exige que la gouvernance soit intégrée directement dans l’architecture des systèmes, et non traitée comme une simple exigence de conformité a posteriori.
Cette approche comprend :
Gouvernance des modèles
• Traçabilité complète depuis l’ingestion des données jusqu’à l’inférence
• Registres de modèles avec gestion des versions et flux d’approbation
• Couches d’explicabilité soutenant les processus d’audit et de recours
Supervision humaine
• Seuils définis pour l’intervention humaine dans la boucle décisionnelle
• Mécanismes d’escalade pour les décisions à faible niveau de confiance ou à fort impact
• Revue basée sur les rôles des décisions automatisées
Contrôles des biais et de l’équité
• Surveillance continue des biais concernant les catégories protégées
• Tests contrefactuels lors de la validation des modèles
• Tableaux de bord d’équité liés aux indicateurs de prestation de services
Infrastructure et gouvernance des données : établir des fondations techniques solides en matière de qualité des données, d’interopérabilité, de capacité de calcul et de sécurité afin de permettre un déploiement responsable et évolutif de l’IA.
Pour réussir leur mission et instaurer la confiance auprès de leurs administrés, les administrations publiques devraient envisager une série de stratégies :
1. Considérer les données comme une infrastructure stratégique : concevoir dès le départ des systèmes interopérables, de qualité et gouvernés, en s’appuyant sur des approches fédérées préservant la confidentialité et la souveraineté. Mettre en place des produits de données plutôt que de simples jeux de données, instaurer une gouvernance des données pilotée par domaine, standardiser les métadonnées et les ontologies, appliquer des contrôles automatisés de qualité des données et développer des API interopérables entre agences.
2. Commencer par des cas d’utilisation à fort impact et orientés citoyens, tels que la gestion des urgences, le traitement des prestations, les demandes de permis ou le soutien éducatif, où les citoyens perçoivent directement les améliorations.
3. Intégrer la gouvernance et la transparence dès la conception : l’éthique et la conformité demeurent primordiales. Il est possible de mettre en place des cadres de gouvernance robustes définissant les situations où l’IA nécessite une supervision humaine, la manière dont les décisions sont expliquées et auditées, la protection de la vie privée des citoyens ainsi que le suivi et l’atténuation des biais.
La gouvernance doit être intégrée directement dans les pipelines avec journalisation des décisions, API d’explicabilité des modèles, services de détection des biais et mécanismes de contrôle de la confidentialité. Définir explicitement :
• Quelles décisions peuvent être automatisées
• Où une révision humaine est obligatoire
• Comment les résultats sont expliqués aux citoyens
3. Favoriser une innovation responsable : concilier rapidité et confiance en mettant en place des garde-fous contre les dérives éthiques, les biais et les vulnérabilités de sécurité. Allier vitesse et confiance en déployant :
• Des bacs à sable sécurisés pour l’IA
• Des exercices de red teaming et des tests contradictoires
• Une intégration Zero Trust avec les plateformes d’identité
• Une surveillance continue des vulnérabilités
4. Mesurer les indicateurs de confiance : suivre la satisfaction des citoyens, l’accessibilité des services, les indicateurs de transparence, les scores de confiance, la variance des délais de résolution et les résultats en matière d’équité, et pas seulement l’efficacité opérationnelle.
5. Collaborer avec des services de conseil informatique expérimentés : la transformation IA dans le secteur public exige une expertise spécialisée. Le bon partenaire apporte une expertise métier dans le secteur public, une maîtrise technique en IA et en gouvernance, une expérience de mise en œuvre issue de transformations similaires, des compétences en gestion du changement ainsi qu’un regard objectif.
Le déficit de confiance auquel sont confrontées les institutions publiques est bien réel. En adoptant des outils d’engagement citoyen basés sur l’IA, fondés sur la personnalisation, des interfaces conversationnelles, de véritables boucles de rétroaction et des plateformes de données ouvertes, les DSI peuvent transformer leurs administrations en institutions plus intelligentes, plus rapides et plus réactives.
La question n’est plus de savoir s’il faut se moderniser, mais avec quelle audace vous êtes prêt à conduire ce changement. Les citoyens sont prêts. La technologie a fait ses preuves. L’impératif stratégique est clair.
Les administrations qui prospéreront seront celles qui considéreront la technologie non comme une fin en soi, mais comme un moyen d’accomplir la mission intemporelle du service public : protéger, servir et autonomiser les citoyens.
Grâce à une expertise approfondie du secteur public et à des solutions éprouvées, IBM vous aide à créer une base capable de s’adapter aux exigences futures et de réduire la complexité. IBM est la seule entreprise technologique à proposer une plateforme complète de solutions et de services de conseil de bout en bout. IBM met à disposition son expertise complète auprès des acteurs publics ainsi que les technologies les plus récentes en matière de données, d’IA, d’infrastructure et de pratiques éthiques pour concrétiser ces ambitions.
Créez une institution plus intelligente, plus rapide et adaptable, en rendant les services publics plus personnalisés, clairs et fiables pour les citoyens tout en maintenant une posture de sécurité robuste.
Unifiez les données structurées et non structurées à travers les environnements, appliquez une gouvernance rigoureuse, utilisez des accélérateurs alimentés par l’IA et une expertise sectorielle approfondie pour bâtir des plateformes sécurisées et évolutives offrant agilité, conformité et avantage décisionnel. Ces approches permettent une résolution plus rapide des dossiers, des services personnalisés et des processus clairs pour vos citoyens.
En savoir plus sur les solutions et services de conseil IBM pour les gouvernements à travers le monde.