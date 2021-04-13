En faisant des Sciences, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques (STEM) une partie intégrante de la formation des écoles secondaires, nous pouvons non seulement contribuer à mieux assurer l’avenir de nos enfants, mais aussi améliorer la diversité de la pensée et des perspectives dans ces domaines.

J’ai réalisé à quel point j’aimais enseigner la technologie aux enfants et aux adolescents lorsque j’ai eu l’occasion d’apprendre à toute la classe de CM2 de ma nièce à créer des pages Web. Leur enthousiasme était palpable. J’ai vu leurs yeux s’illuminer quand ils ont réalisé qu’ils étaient capables de coder. Ils ont même demandé à avoir des devoirs à la maison et ils étaient impatients de savoir ce qui viendrait ensuite.

Alors qu’ADP souhaitait mettre en place des activités bénévoles virtuelles plus tôt cette année au moment des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, IBM recherchait des participants pour son programme Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH), et l’entreprise nous a contactés. C’était un heureux hasard.