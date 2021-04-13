En faisant des Sciences, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques (STEM) une partie intégrante de la formation des écoles secondaires, nous pouvons non seulement contribuer à mieux assurer l’avenir de nos enfants, mais aussi améliorer la diversité de la pensée et des perspectives dans ces domaines.
J’ai réalisé à quel point j’aimais enseigner la technologie aux enfants et aux adolescents lorsque j’ai eu l’occasion d’apprendre à toute la classe de CM2 de ma nièce à créer des pages Web. Leur enthousiasme était palpable. J’ai vu leurs yeux s’illuminer quand ils ont réalisé qu’ils étaient capables de coder. Ils ont même demandé à avoir des devoirs à la maison et ils étaient impatients de savoir ce qui viendrait ensuite.
Alors qu’ADP souhaitait mettre en place des activités bénévoles virtuelles plus tôt cette année au moment des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, IBM recherchait des participants pour son programme Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH), et l’entreprise nous a contactés. C’était un heureux hasard.
Le modèle P-TECH d’IBM couvre les niveaux scolaires allant de la 3e à la terminale et permet aux élèves, issus principalement de milieux défavorisés, d’obtenir à la fois un diplôme d’études secondaires et un diplôme universitaire de premier cycle gratuit dans une discipline STEM grâce à un programme de six ans. Le programme permet aux enfants intéressés par la technologie d’avoir des opportunités et d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour préparer leur carrière.
L’une des principales compétences acquises par les élèves est la résolution de problèmes. Ainsi, lorsque IBM a proposé qu’ADP et les étudiants du programme P-TECH de la Panther Academy participent à une session de design thinking, qui est touche précisément à la résolution de problèmes, c’était un choix idéal. L’objectif : concevoir une nouvelle application mobile.
Les enfants de dix-sept ans sont déjà très en phase avec la technologie. Lorsqu’ils ont commencé à recueillir des idées et à les transformer en application mobile lors de la session de design thinking, ils se sont concentrés sur des sujets qui les intéressaient. Finalement, ils ont créé une application de planification financière, ce que je n’aurais même pas envisagé lorsque j’avais leur âge.
Des collaborations comme celle entre ADP et IBM, qui servent des enfants défavorisés, sont extrêmement importantes. Les deux grandes leçons que je retiens de cette expérience sont les suivantes : premièrement, investissez dans l’avenir des enfants en participant à des sessions comme celle-ci. Cela a un grand impact sur l’avenir, non seulement pour eux, mais aussi pour la population en général, car nous bénéficierons tous de leurs idées et des applications qu’ils créent. Deuxièmement, en offrant ces opportunités, nous obtenons une diversité de pensées à partir du point de vue unique des enfants, ce qui permettra d’améliorer les applications, les outils logiciels et la technologie.
Le fait de faire partie de P-Tech et de voir les opportunités qui s’offrent aux enfants contribue à nourrir ma passion pour l’enseignement. À un moment donné de ma carrière, je veux aider plus d’enfants à avoir la possibilité d’apprendre et d’accéder à l’université et à un emploi dans le domaine de la technologie. En attendant, je suis fier de travailler pour une entreprise comme ADP qui donne à ses employés le temps d’avoir un impact sur la vie des enfants défavorisés. C’est extrêmement important, car leur avenir est aussi le nôtre.
