Selon le rapport annuel 2025 de Microsoft sur l’indice des tendances du travail, les Frontier Firms se caractérisent par cinq traits fondamentaux, notamment l’utilisation active d’agents IA et la maturité de l’IA.

Seuls 9 % des dirigeants affirment diriger une Frontier Firm, et ce chiffre ne reflète ni l’ambition ni l’investissement. Cela montre à quel point une véritable transformation est difficile.

Les dirigeants de tous les secteurs se posent la même question : « Nous avons investi dans l’IA, nous avons mené des projets pilotes, alors pourquoi n’avons-nous pas progressé davantage ? » Pour être honnête, l’investissement et l’adoption ne suffisent pas à eux seuls.

Les organisations qui prennent de l’avance ne dépensent pas nécessairement plus ; elles prennent des décisions différentes quant à la manière dont elles structurent leur fonctionnement.