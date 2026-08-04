Selon le rapport annuel 2025 de Microsoft sur l’indice des tendances du travail, les Frontier Firms se caractérisent par cinq traits fondamentaux, notamment l’utilisation active d’agents IA et la maturité de l’IA.
Seuls 9 % des dirigeants affirment diriger une Frontier Firm, et ce chiffre ne reflète ni l’ambition ni l’investissement. Cela montre à quel point une véritable transformation est difficile.
Les dirigeants de tous les secteurs se posent la même question : « Nous avons investi dans l’IA, nous avons mené des projets pilotes, alors pourquoi n’avons-nous pas progressé davantage ? » Pour être honnête, l’investissement et l’adoption ne suffisent pas à eux seuls.
Les organisations qui prennent de l’avance ne dépensent pas nécessairement plus ; elles prennent des décisions différentes quant à la manière dont elles structurent leur fonctionnement.
Les Frontier Firms fonctionnent avec une intelligence à la demande ou proactive, alimentée par des équipes hybrides composées d’humains et d’agents IA pour accélérer la mise à l’échelle, gagner en agilité et accélérer la création de valeur. Alors que seulement 9 % des dirigeants déclarent que leur entreprise répond à ces critères, l’écart de compétitivité à long terme se creuse, les capacités des Frontier Firms devenant un prérequis dans une économie pilotée par l’IA.
Pour les entreprises qui n’évoluent pas avec cet environnement, les risques continuent d’augmenter. À mesure que les entreprises qui adoptent l’IA et la transformation pilotée par les agents gagnent en efficacité, celles qui ne le font pas prendront encore plus de retard.
Ce que la plupart ne savent pas, c’est que le leadership est un facteur crucial du succès d’une Frontier Firm. Les dirigeants investissent délibérément dans la stratégie organisationnelle, la qualité des données, la sécurité, la conformité et la gouvernance. Ces choix peuvent augmenter les coûts à court terme ou ralentir les premiers déploiements, mais ils permettent une réussite à long terme.
La frontière n’est pas figée ; elle évolue à mesure que change la composition des 9 % de dirigeants dont l’entreprise répond aux critères d’une Frontier Firm. Le fossé se creuse non pas par manque d’outils, mais par retard de transformation. Le statut de Frontier Firm se gagne et se regagne en repensant continuellement la façon dont le travail, les décisions et la création de valeur évoluent parallèlement à l’IA.
L’adoption de l’IA s’est rapidement développée ces dernières années, passant de l’expérimentation à un impact concret en entreprise. Son évolution peut être observée en trois phases distinctes.
1. Humain avec assistant : au départ, l’IA augmentait la productivité individuelle. Les employés utilisaient des assistants pour rédiger du contenu, analyser des données et automatiser des tâches simples. Les gains de productivité restent en grande partie individuels et localisés. La plupart des clients avec lesquels nous travaillons ont commencé à ce stade, où les employés utilisent l’IA pour augmenter leur productivité, mais les résultats sont souvent fragmentés et cloisonnés.
2. Équipes humain-agent : ensuite, le travail a commencé à être partagé entre les humains et les agents. Ils ne se contentent pas de répondre aux demandes, mais peuvent désormais coordonner et exécuter des processus en plusieurs étapes. Les humains peuvent désormais façonner et orchestrer le travail. Cette évolution représente un progrès significatif par rapport au modèle humain avec assistant : les agents agissent de manière plus autonome, mais ce modèle présente encore des limites potentielles.
3. Dirigé par l’humain, exécuté par les agents : désormais, les dirigeants définissent l’orientation, l’intention et les garde-fous. C’est à ce stade que les Frontier Firms commencent à véritablement émerger. Les agents IA exécutent des processus et des opérations à grande échelle, accélèrent la prise de décision et stimulent le rythme de l’innovation.
De notre point de vue, les clients qui présentent les capacités d’une Frontier Firm constatent une productivité accrue et une baisse des coûts, ce qui apporte une valeur ajoutée significative à leurs employés et à leurs parties prenantes. C’est vers cela que tous les dirigeants devraient chercher à faire évoluer leur entreprise.
De nombreuses entreprises reconnaissent l’importance d’évoluer pour devenir une Frontier Firm, mais bien moins nombreuses sont celles qui ont une vision claire des capacités qu’exige réellement cette transformation. Il n’existe pas d’initiative unique ; les avancées à la pointe de l’innovation reposent sur une articulation réfléchie de la stratégie, de la technologie et de l’évolution du modèle opérationnel.
Bien que chaque parcours soit différent, certaines capacités fondamentales distinguent systématiquement les Frontier Firms.
Aucune solution ni aucun outil d’IA ne peut à lui seul faire d’une entreprise une Frontier Firm. Elles doivent commencer par une vision d’ensemble. La réussite commence par l’établissement d’une base solide qui permet de porter une vision à long terme axée sur l’IA et les agents. Cela signifie que les entreprises doivent concevoir leurs systèmes en tenant compte de l’évolutivité, de la sécurité, de la résilience et de la conformité. Les mises à niveau progressives des environnements existants peuvent apporter des gains à court terme, mais peuvent également entraîner des retours en arrière coûteux. Une approche architecturale plus réfléchie permet aux entreprises d’avancer plus vite tout en limitant les remises à plat en cours de route.
Dans le cadre de notre travail auprès de clients, les entreprises qui se situent à la pointe sont rarement celles qui disposaient au départ du plus grand nombre d’outils. Ce sont plutôt celles qui ont accordé le plus de soin aux fondations qu’elles ont commencé par établir.
Si les données ne sont pas prêtes à circuler, votre entreprise n’est pas prête à changer d’échelle. Les Frontier Firms doivent considérer les données comme une entrée qui doit être de la plus haute qualité possible afin de devenir un actif d’entreprise fiable et gouverné qui alimente les systèmes intelligents. Les entreprises doivent avoir l’assurance que leurs systèmes et leurs données sont conformes, sécurisés, observables et accessibles aux personnes qui en ont besoin. À maintes reprises, nous avons constaté que la préparation des données devenait le goulot d’étranglement caché, car l’engagement interfonctionnel est plus difficile à maintenir que n’importe quelle décision technologique.
Commencer avec le plus grand nombre d’outils mène rarement au succès. En fait, la plupart des entreprises souffrent d’une prolifération excessive des fournisseurs et des formats de données. En simplifiant les achats et en unifiant les données dans un nombre plus restreint de plateformes, les clients peuvent accélérer leur transition vers le modèle Frontier Firm. Ils peuvent également réaliser davantage d’économies et de gains d’efficacité, tout en facilitant l’accès aux données et aux systèmes dans l’ensemble de leurs entités internes. Grâce aux économies immédiates et aux gains d’efficacité réalisés, les clients peuvent réinvestir plus rapidement leurs économies pour faire avancer les initiatives de Frontier Firm.
La transformation vers le modèle Frontier Firm ne s’opère pas en vase clos. Les entreprises de premier plan dépassent les projets pilotes isolés et les preuves de concept pour intégrer l’IA dans toute l’entreprise. Cela signifie qu’il faut intégrer l’IA dans les workflows, la prise de décision et les processus métier, et pas seulement dans les tâches techniques. Lorsque l’IA est mise en œuvre dans l’ensemble des fonctions, toute l’entreprise progresse de concert au lieu d’être freinée par des avancées fragmentées. Lorsque les clients plafonnent après un projet pilote réussi qui ne peut pas être déployé à grande échelle, ce n’est généralement pas parce que la technologie a échoué. C’est parce que la gestion du changement, les mesures incitatives et l’intégration du workflow n’ont pas été conçues pour l’ensemble de l’organisation dès le départ.
Il convient de souligner que ce chiffre de 9 % n’est pas figé. C’est un indicateur dynamique qui continuera d’évoluer à mesure que les modèles arriveront à maturité et que la véritable valeur de l’IA agentique se concrétisera.
Les entreprises n’ont pas à attendre que ce chiffre change pour agir. En investissant dès maintenant dans les capacités fondamentales appropriées, les dirigeants peuvent permettre à leur entreprise de réaliser des avancées significatives à la pointe de l’innovation. Si vous n’avez pas encore commencé, c’est le moment de le faire.
Le partenariat peut jouer un rôle essentiel dans le parcours de transformation. Ensemble, IBM et Microsoft aident les entreprises à concevoir, développer et mettre en œuvre les capacités nécessaires pour évoluer à la pointe de l’innovation. Les entreprises peuvent rester compétitives à mesure que le paysage technologique évolue du cloud et de la modernisation vers une gouvernance responsable de l’IA.
Les Frontier Firms sont peut-être rares aujourd’hui, mais avec l’état d’esprit approprié chez les dirigeants, une audace architecturale et des partenariats de confiance, de nouvelles possibilités de croissance et de nouvelles capacités sont tout à fait à portée de main.
Le sommet IBM-Microsoft met les clients sur la voie pour devenir une Frontier Firm