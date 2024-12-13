Chez IBM, nous pensons que la technologie, en particulier l’IA, joue un rôle essentiel pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité de manière efficace et financièrement viable. Le développement durable fait désormais partie intégrante des stratégies d'entreprise du monde entier. Nous le constatons auprès de nos clients et à une plus grande échelle, 76 % des dirigeants étant d'accord pour dire que le développement durable est au cœur de leurs activités. Pourtant, les perceptions et les priorités varient à travers le monde.
Le rapport L’état de préparation à la durabilité 2024 est un récent sondage réalisé de manière indépendante par Morning Consult et commandé, analysé et publié par IBM. Le rapport met en lumière la manière dont les différentes zones géographiques abordent les défis de durabilité et traitent les TI pour les investissements dans ce domaine.
Le rapport 2024 sur l’état de préparation à la durabilité a examiné les réponses de plus de 2 790 chefs d’entreprise issus de 9 grandes économies, dont les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Émirats arabes unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. Il a mis en évidence des écarts entre les objectifs et les attentes en matière de durabilité des cadres supérieurs et des vice-présidents chargés de la prise de décision dans presque toutes les régions. Examinons trois des principales conclusions de ce rapport.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Dans l'ensemble, les membres de la direction sont plus optimistes que leurs vice-présidents et directeurs lorsqu'il s'agit de renforcer la résilience climatique. À l'échelle mondiale, 67 % des grands dirigeants sondés considèrent leurs efforts en matière de résilience climatique comme proactifs, contre seulement 56 % des décideurs de niveau inférieur. Cette lacune peut résulter d'un manque d'harmonisation au sein de l'entreprise en ce qui concerne les objectifs de durabilité. Dans certains cas, ces objectifs de durabilité ne sont pas intégrés dans les différentes fonctions de l'organisation, ce qui entraîne un décalage dans la prise de décision.
Cette disparité, qui couvre des sujets tels que les risques financiers, les risques liés à l'infrastructure physique et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, se reflète également au niveau régional. L’Australie est un cas aberrant intéressant. En ce qui concerne la perception de la préparation aux risques climatiques parmi les personnes interrogées australiennes, le rapport montre que les décideurs VP font preuve de plus de confiance que leurs homologues de direction.
Au Brésil, en Allemagne et en Inde, la direction est plus encline à croire que son entreprise est pleinement préparée aux risques climatiques liés à la finance que les vice-présidents et les directeurs. En revanche, les vice-présidents et les directeurs australiens sont plus susceptibles que les dirigeants de penser que leur entreprise est parfaitement préparée à faire face aux risques climatiques liés à la chaîne d’approvisionnement.
Aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, aux Émirats arabes unis et au Japon, les les dirigeants sont plus susceptibles que les VP et les directeurs de considérer que leur entreprise est davantage motivée par les opportunités que par les coûts lorsqu’il s’agit d’investir dans le développement durable. En Australie, c'est le contraire qui est vrai ; Les vice-présidents et les directeurs sont plus susceptibles de considérer leur entreprise comme plus d'opportunités que de coûts par rapport aux dirigeants.
Les membres de la direction aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie sont beaucoup plus susceptibles de considérer leur entreprise proactive dans ses efforts de résilience climatique lorsqu'ils sont comparés aux décideurs de niveau inférieur.
Aux États-Unis, au Japon et en Australie, la direction est plus encline à penser que l'entreprise pourrait rendre compte des émissions du Scope 3 au cours des 12 prochains mois que ceux qui occupent des rôles de prise de décision de niveau inférieur.
Les divergences de perception entre les PDG et les vice-présidents décideurs ne se limitent pas à une simple différence d’opinion ; elles signalent un profond manque de communication au sein de l’entreprise. Lorsque les dirigeants ne partagent pas une vision claire des priorités, des défis et des atouts, ou lorsqu’ils ne les mettent pas en œuvre efficacement à tous les niveaux de l’entreprise, il devient difficile de décider où et comment investir dans les technologies de l’information. De plus, il est plus complexe d’aligner la stratégie métier sur les initiatives de développement durable afin de générer un impact réel.
Outre les écarts de perception, le rapport a révélé des informations géographiques intéressantes concernant l'utilisation de l'IA pour le développement durable. Dans le monde entier, 90 % pensent que l’IA peut avoir un impact positif sur les objectifs de durabilité. Mais la moyenne mondiale pour l’utilisation active de l’IA dans l’entreprise est de 44 %. En Inde, cette moyenne est de 64 %, ce qui est plus élevé que dans tout autre pays sondé.
Au Japon, les chefs d'entreprise semblent être confrontés à une paralysie de l'IA. Seules 31 % des entreprises japonaises utilisent actuellement l’IA dans le cadre de leur politique de développement durable, alors que 83 % des dirigeants s’attendent à ce que l’IA ait un impact positif sur la réalisation des objectifs de développement durable de leur organisation.
Le rapport révèle qu’au Brésil, 7 entreprises interrogées sur 10 sont très confiantes dans leur capacité à utiliser les données pour suivre leurs objectifs en matière de durabilité. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne mondiale.
Inversement, en Allemagne, seules 4 entreprises sondées sur 10 sont confiantes dans l’utilisation des données pour suivre les objectifs de durabilité, ce qui démontre un niveau de maturité inférieur à la moyenne mondiale.
Qu'il s'agisse d'un écart de perception entre les décideurs de la direction et les vice-présidents ou d'un manque de maturité dans l'utilisation des données pour suivre les objectifs de durabilité, une vision holistique est cruciale. Les organisations doivent identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au sein de l'entreprise pour atteindre leurs objectifs de durabilité.
Le rapport 2024 d’IBM sur l’état de préparation à la durabilité fournit des recommandations clés aux chefs d’entreprise et aux entreprises qui souhaitent relever les défis associés au développement durable. Le rapport décrit l'opportunité des outils alimentés par l'IA. Par exemple, ces outils peuvent aider à simuler des scénarios de risques climatiques tels que les aléas météorologiques ou les catastrophes locales. Cette approche peut fournir les informations nécessaires pour faire face à l'impact sur le climat et transformer l'ambition de durabilité en action.
Il est clair que le défi des données demeure – un défi qui doit être relevé afin de jeter les bases d'une transformation en matière de durabilité et de déverrouiller tout le potentiel de l’IA. Le rapport recommande d'utiliser les données pour réduire le fossé de perception entre la direction et les décideurs de niveau inférieur. Alors que les défis en matière de durabilité continuent d'évoluer, les entreprises devraient collecter des données dans l'ensemble de leurs activités afin de mieux comprendre la différence de perception entre les décideurs de direction et ceux de niveau inférieur.
L'utilisation d'outils d'analyse de données et de reporting permet de mettre à jour les zones d'ombre et de maintenir la visibilité et l'alignement dans l'entreprise.
Lire le rapport sur l’état de préparation à la durabilité 2024
Découvrez comment transformer les connaissances en matière de durabilité en actions et prendre les prochaines mesures pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative.
Découvrez les tendances qui façonnent le monde de l’entreprise durable et les informations qui peuvent contribuer à la transformation.
Identifiez le logiciel de gestion de la performance des actifs (APM) le mieux adapté à vos besoins.
Lorsque vous intégrez la durabilité à votre entreprise, elle devient un accélérateur de la transformation opérationnelle plutôt que ce qu’elle est dans tant d’organisations : un simple exercice de reporting ou de comptabilité.
Commencez votre démarche durable dès aujourd’hui en alignant votre feuille de route stratégique avec vos opérations quotidiennes.
Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.
Accélérez votre démarche de durabilité grâce à une planification durable et rentable avec les solutions et plateformes d’IBM ouvertes et alimentées par l’IA, ainsi qu’à son expertise sectorielle approfondie.