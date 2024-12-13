Dans l'ensemble, les membres de la direction sont plus optimistes que leurs vice-présidents et directeurs lorsqu'il s'agit de renforcer la résilience climatique. À l'échelle mondiale, 67 % des grands dirigeants sondés considèrent leurs efforts en matière de résilience climatique comme proactifs, contre seulement 56 % des décideurs de niveau inférieur. Cette lacune peut résulter d'un manque d'harmonisation au sein de l'entreprise en ce qui concerne les objectifs de durabilité. Dans certains cas, ces objectifs de durabilité ne sont pas intégrés dans les différentes fonctions de l'organisation, ce qui entraîne un décalage dans la prise de décision.

Cette disparité, qui couvre des sujets tels que les risques financiers, les risques liés à l'infrastructure physique et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, se reflète également au niveau régional. L’Australie est un cas aberrant intéressant. En ce qui concerne la perception de la préparation aux risques climatiques parmi les personnes interrogées australiennes, le rapport montre que les décideurs VP font preuve de plus de confiance que leurs homologues de direction.

Au Brésil, en Allemagne et en Inde, la direction est plus encline à croire que son entreprise est pleinement préparée aux risques climatiques liés à la finance que les vice-présidents et les directeurs. En revanche, les vice-présidents et les directeurs australiens sont plus susceptibles que les dirigeants de penser que leur entreprise est parfaitement préparée à faire face aux risques climatiques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, aux Émirats arabes unis et au Japon, les les dirigeants sont plus susceptibles que les VP et les directeurs de considérer que leur entreprise est davantage motivée par les opportunités que par les coûts lorsqu’il s’agit d’investir dans le développement durable. En Australie, c'est le contraire qui est vrai ; Les vice-présidents et les directeurs sont plus susceptibles de considérer leur entreprise comme plus d'opportunités que de coûts par rapport aux dirigeants.

Les membres de la direction aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie sont beaucoup plus susceptibles de considérer leur entreprise proactive dans ses efforts de résilience climatique lorsqu'ils sont comparés aux décideurs de niveau inférieur.

Aux États-Unis, au Japon et en Australie, la direction est plus encline à penser que l'entreprise pourrait rendre compte des émissions du Scope 3 au cours des 12 prochains mois que ceux qui occupent des rôles de prise de décision de niveau inférieur.

Les divergences de perception entre les PDG et les vice-présidents décideurs ne se limitent pas à une simple différence d’opinion ; elles signalent un profond manque de communication au sein de l’entreprise. Lorsque les dirigeants ne partagent pas une vision claire des priorités, des défis et des atouts, ou lorsqu’ils ne les mettent pas en œuvre efficacement à tous les niveaux de l’entreprise, il devient difficile de décider où et comment investir dans les technologies de l’information. De plus, il est plus complexe d’aligner la stratégie métier sur les initiatives de développement durable afin de générer un impact réel.