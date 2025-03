Gestion de l’obsolescence logicielle : véritable enjeu pour la DSI et le business

Risques de sécurité : les logiciels obsolètes peuvent exposer les organisations à des vulnérabilités de sécurité, les rendant ainsi vulnérables aux attaques cyber et aux fuites de données.

Temps d’arrêt système : les logiciels obsolètes peuvent entraîner des crashes système, résultant en une perte de productivité et de revenus.

Dette technique : la négligence de l’obsolescence logicielle peut entraîner une dette technique, rendant difficile la maintenance et la mise à jour des systèmes.

Contraintes d’innovation : les logiciels obsolètes peuvent limiter l’innovation, rendant difficile l’intégration de nouvelles technologies et fonctionnalités.

Comme on le voit ici, l’obsolescence logicielle est « subie » car liée à des contraintes externes. En revanche, la dette technique qui en résulte peut être « choisie ». Il faut donc traiter la question suivante : quel niveau d’obsolescence votre organisation est-elle prête à accepter et donc quel volume de dette technique est-elle prête à devoir résorber ?

Plus la dette technique croît, plus il devient complexe et coûteux de s’y attaquer.

Finalement, l’enjeu majeur est ici de maintenir au plus bas la dette technique.

Pour ce faire, les organisations doivent adopter une approche proactive pour la gestion de l’obsolescence logicielle, autour des 4 axes suivants :

Mettre en place un inventaire détaillé des applications logicielles et réaliser une évaluation régulière pour anticiper l’obsolescence des composants. Établir une feuille de route des mises à jour logicielles et les prioriser en fonction de la criticité métier et de l’exposition aux risques. Cela signifie dans les approches de développement Agile de réserver de la capacité de l’équipe sur chaque incrément (PI, sprint) pour traiter une partie de la dette technique. Standardiser les composants logiciels et les versions pour en simplifier la maintenance et le support. Surveiller en permanence le statut des versions de logiciels utilisées dans les applications pour détecter les signes d’obsolescence (montée de version, vulnérabilités…).

Le principal frein à cette approche est le financement de la gestion de cette dette technique car, à première vue, cela n’a pas de valeur métier, contrairement à l’implémentation de nouvelles fonctionnalités.