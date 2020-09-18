Le SaaS offre une alternative intéressante à l’installation de logiciels standards dans l’environnement métier (modèle traditionnel), où il faut construire le serveur, installer l’application et la configurer. Au lieu de cela, les applications résident sur un réseau cloud distant auquel on accède par le web ou par une API, et qui fonctionne comme une location. Vous et votre entreprise avez l'autorisation de l'utiliser pendant une certaine période et de payer pour le logiciel que vous utilisez.

Voici cinq des principaux avantages de l'utilisation du SaaS :

1. Réduction du délai d'obtention de l'avantage

Le logiciel en tant que service (SaaS) diffère du modèle traditionnel car le logiciel (application) est déjà installé et configuré. Vous pouvez simplement provisionner le serveur pour une instance dans le cloud, et en quelques heures, vous aurez l'application prête à être utilisée. Cela permet de réduire le temps consacré à l'installation et à la configuration et de limiter les problèmes qui entravent le déploiement du logiciel.

2. Diminution des coûts

Le SaaS peut permettre de réaliser des économies car il réside généralement dans un environnement partagé ou multi-tenant, où les coûts du matériel et des licences logicielles sont faibles par rapport au modèle traditionnel.

Un autre avantage est que vous pouvez rapidement développer votre clientèle puisque le SaaS permet aux petites et moyennes entreprises d'utiliser un logiciel qu'elles n'utiliseraient pas autrement en raison du coût élevé des licences.

Les coûts de maintenance sont également réduits, puisque le fournisseur SaaS est propriétaire de l'environnement et que celui-ci est réparti entre tous les clients qui utilisent cette solution.

3. Évolutivité et intégration

Les solutions SaaS résident généralement dans des environnements cloud évolutifs et ont des intégrations avec d'autres offres SaaS. Par rapport au modèle traditionnel, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre serveur ou un autre logiciel. Il vous suffit d'activer une nouvelle offre SaaS et, en ce qui concerne la planification de la capacité des serveurs, c'est le fournisseur SaaS qui s'en charge. En outre, vous avez la possibilité de dimensionner votre utilisation SaaS en fonction de besoins spécifiques.

4. Nouvelles versions (mises à jour)

Avec le SaaS, le fournisseur met à jour la solution et celle-ci devient disponible pour ses clients. Les coûts et les efforts associés aux mises à niveau et aux nouvelles versions sont inférieurs au modèle traditionnel qui vous oblige généralement à acheter un package de mise à niveau et à l’installer (ou à payer des services spécialisés pour mettre à niveau l’environnement).

5. Preuves de concept facile à utiliser et à réaliser

Les offres SaaS sont faciles à utiliser car elles contiennent déjà des bonnes pratiques et des exemples intégrés. Les utilisateurs peuvent effectuer des preuves de concept et tester à l’avance les fonctionnalités du logiciel ou une nouvelle fonctionnalité de version. De plus, vous pouvez avoir plusieurs instances avec des versions différentes et effectuer une migration en douceur. Même pour les grands environnements, vous pouvez utiliser les offres SaaS pour tester le logiciel avant de l'acheter.

En savoir plus

IBM Cloud a adopté les avantages du SaaS (logiciel en tant que service) et a constitué un portefeuille de plus de 100 applications SaaS qui répondent aux besoins métier critiques de nos clients. Découvrir les applications SaaS d'IBM pour les entreprises et l'informatique.