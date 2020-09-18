Balises
Cloud

Les 5 principaux avantages du logiciel en tant que service (SaaS)

Mur-rideau en verre doré des centres commerciaux à Hong Kong

Le logiciel en tant que service (SaaS) est une offre de cloud computing qui permet aux utilisateurs d'accéder au logiciel basé sur le cloud d'un fournisseur. Quels sont les principaux avantages du SaaS ?

Le SaaS offre une alternative intéressante à l’installation de logiciels standards dans l’environnement métier (modèle traditionnel), où il faut construire le serveur, installer l’application et la configurer. Au lieu de cela, les applications résident sur un réseau cloud distant auquel on accède par le web ou par une API, et qui fonctionne comme une location. Vous et votre entreprise avez l'autorisation de l'utiliser pendant une certaine période et de payer pour le logiciel que vous utilisez.

Voici cinq des principaux avantages de l'utilisation du SaaS :

1. Réduction du délai d'obtention de l'avantage

Le logiciel en tant que service (SaaS) diffère du modèle traditionnel car le logiciel (application) est déjà installé et configuré. Vous pouvez simplement provisionner le serveur pour une instance dans le cloud, et en quelques heures, vous aurez l'application prête à être utilisée. Cela permet de réduire le temps consacré à l'installation et à la configuration et de limiter les problèmes qui entravent le déploiement du logiciel.

2. Diminution des coûts

Le SaaS peut permettre de réaliser des économies car il réside généralement dans un environnement partagé ou multi-tenant, où les coûts du matériel et des licences logicielles sont faibles par rapport au modèle traditionnel.

Un autre avantage est que vous pouvez rapidement développer votre clientèle puisque le SaaS permet aux petites et moyennes entreprises d'utiliser un logiciel qu'elles n'utiliseraient pas autrement en raison du coût élevé des licences.

Les coûts de maintenance sont également réduits, puisque le fournisseur SaaS est propriétaire de l'environnement et que celui-ci est réparti entre tous les clients qui utilisent cette solution.

3. Évolutivité et intégration

Les solutions SaaS résident généralement dans des environnements cloud évolutifs et ont des intégrations avec d'autres offres SaaS. Par rapport au modèle traditionnel, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre serveur ou un autre logiciel. Il vous suffit d'activer une nouvelle offre SaaS et, en ce qui concerne la planification de la capacité des serveurs, c'est le fournisseur SaaS qui s'en charge. En outre, vous avez la possibilité de dimensionner votre utilisation SaaS en fonction de besoins spécifiques.

4. Nouvelles versions (mises à jour)

Avec le SaaS, le fournisseur met à jour la solution et celle-ci devient disponible pour ses clients. Les coûts et les efforts associés aux mises à niveau et aux nouvelles versions sont inférieurs au modèle traditionnel qui vous oblige généralement à acheter un package de mise à niveau et à l’installer (ou à payer des services spécialisés pour mettre à niveau l’environnement).

5. Preuves de concept facile à utiliser et à réaliser

Les offres SaaS sont faciles à utiliser car elles contiennent déjà des bonnes pratiques et des exemples intégrés. Les utilisateurs peuvent effectuer des preuves de concept et tester à l’avance les fonctionnalités du logiciel ou une nouvelle fonctionnalité de version. De plus, vous pouvez avoir plusieurs instances avec des versions différentes et effectuer une migration en douceur. Même pour les grands environnements, vous pouvez utiliser les offres SaaS pour tester le logiciel avant de l'acheter.

En savoir plus

IBM Cloud a adopté les avantages du SaaS (logiciel en tant que service) et a constitué un portefeuille de plus de 100 applications SaaS qui répondent aux besoins métier critiques de nos clients. Découvrir les applications SaaS d'IBM pour les entreprises et l'informatique.

Ressources

Passer à l’étape suivante avec IBM API Connect

Testez IBM API Connect grâce à un essai gratuit ou contactez nos experts pour discuter de vos besoins. Que vous soyez prêt à optimiser votre gestion des API ou que vous souhaitiez en savoir plus, nous sommes là pour vous accompagner dans votre transformation numérique.
Bénéficier d’une intégration transparente avec IBM Cloud Pak

Découvrez tout le potentiel de vos processus d’intégration avec des solutions alimentées par l’IA. Prenez rendez-vous avec nos experts ou explorez notre documentation produit pour vous lancer.
Libérer le pouvoir d’une messagerie fiable avec IBM MQ

Dynamisez votre activité avec les solutions de messagerie sécurisées et performantes IBM MQ. Commencez votre essai gratuit ou contactez nos experts pour découvrir comment IBM MQ peut transformer vos opérations.
Accélérer vos transferts de données avec IBM Aspera

Transférez des fichiers plus rapidement et en toute sécurité, quelle que soit leur taille ou la distance du transfert. Essayez IBM Aspera dès aujourd’hui et rationalisez vos workflows de données avec une efficacité à grande vitesse.
IBM App Connect

Transformez votre activité en connectant facilement les applications et les données. Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui et découvrez comment IBM App Connect peut rationaliser votre parcours d’intégration.
Sécuriser vos applications avec IBM DataPower Gateway

Découvrez comment IBM DataPower Gateway améliore la sécurité, le contrôle et la performance de vos applications cloud et sur site. Prenez rendez-vous dès maintenant pour vous lancer avec une évaluation gratuite de votre conteneur.
Solutions connexes
IBM webMethods Hybrid Integration

L’automatisation alimentée par l’IA augmente l’agilité dans les API, les applications, les événements, les fichiers et le B2B/EDI.

 Découvrir IBM webMethods Hybrid Integration
Logiciels et solutions d’intégration

Libérez le potentiel de votre entreprise avec les solutions d’intégration IBM qui connectent les applications et les systèmes pour fournir un accès rapide et sécurisé aux données critiques.

 Découvrir les solutions d’intégration cloud
Services de conseil cloud 

Déverrouillez de nouvelles capacités et stimulez l’agilité métier grâce aux services de conseils cloud d’IBM. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.

 Découvrir les services cloud
Passez à l’étape suivante

 

IBM webMethods Hybrid Integration offre une interface unifiée et un plan de contrôle pour les modèles d’intégration, les applications, les API, le B2B et les fichiers, et permet d’accroître l’agilité dans les sites, les environnements et les équipes.

 

 

 Découvrir IBM webMethods Hybrid Integration Voir la solution en action