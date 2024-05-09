L’ingénierie sociale à l’ère de l’IA générative : prévisions pour 2024

Les avancées réalisées dans le domaine des grands modèles de langage (LLM) alimentent une course à l’armement entre les professionnels de la cybersécurité et les escrocs spécialisés dans l’ingénierie sociale. Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2024.

Pour les entreprises, l’IA générative est à la fois une malédiction et une opportunité. Alors que les entreprises s’empressent d’adopter cette technologie, elles s’exposent également à une toute nouvelle couche de cyberrisque. La peur constante de passer à côté de quelque chose n’aide pas non plus. Mais les cybercriminels ne s’attaquent pas seulement aux modèles d’IA eux-mêmes. À une époque où la falsification est devenue la norme, ils utilisent également l’IA pour créer des attaques d’ingénierie sociale extrêmement convaincantes ou pour générer de la désinformation à grande échelle.

Si le potentiel de l’IA générative pour faciliter les processus créatifs et analytiques ne fait aucun doute, les risques qu’elle comporte sont moins évidents. Après tout, les e-mails de phishing créés à l’aide de cette technologie sont plus convaincants que ceux truffés de fautes de frappe et d’erreurs grammaticales. Les images de profil créées à l’aide de synthétiseurs d’images sont de plus en plus difficiles à distinguer des images réelles. Nous arrivons aujourd’hui à un stade où même les vidéos deepfake peuvent facilement nous tromper.

Grâce à ces technologies, les cybercriminels sont en mesure de créer des personas très convaincants et d’étendre leur portée via les réseaux sociaux, les e-mails et même les appels audio ou vidéo en direct. Certes, l’IA générative en est encore à ses débuts dans le domaine de l’ingénierie sociale, mais il ne fait aucun doute qu’elle finira par façonner l’ensemble du paysage de la cybercriminalité dans les années à venir. C’est dans cette optique que nous vous présentons certaines de nos principales prévisions pour 2024 concernant la cybercriminalité liée à l’IA générative.