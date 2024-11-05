La pénurie de compétences est directement liée aux pertes financières engendrées par les violations de données

Selon les experts en cybersécurité, un spécialiste de la réponse aux incidents est un des rôles les plus critiques pour réduire les impacts des violations. Les rapports d’IBM de 2020 et 2022 montrent clairement que la capacité à détecter, contenir et atténuer rapidement les violations peut réduire radicalement les coûts, et cela reste vrai aujourd’hui.

Bien qu’une équipe de sécurité complète et diversifiée soit la solution idéale pour la plupart des organisations, cela reste difficile à atteindre pour beaucoup.

L’expertise en matière de sécurité du cloud est également de plus en plus prisée alors que de plus en plus d’organisations migrent leurs données vers le cloud.

Les compétences en codage pour le développement sécurisé et l’automatisation sont également rares. La maîtrise des outils de gestion de l’information et des événements de sécurité (SIEM), ainsi que les techniques de recherche des menaces peuvent considérablement améliorer les temps de détection et de réponse.

Si les compétences techniques sont essentielles, les qualités relationnelles sont également étonnamment importantes. La compétence non techniques numéro un, bien sûr, est la communication. Les professionnels de la cybersécurité doivent être capables de présenter des concepts de sécurité, des processus et des menaces complexes à des personnes qui ne sont pas des techniciens de la sécurité et à des personnes non techniques au sein de l’organisation.

Dans les scénarios de réponse aux incidents, résister à la pression et prendre rapidement de bonnes décisions peuvent faire la différence entre un incident maîtrisé et une violation de données généralisée. Les compétences en matière de résolution de problèmes sont également essentielles lorsque les équipes rencontrent des menaces inconnues, car elles mobilisent une réflexion créative pour développer des stratégies de confinement personnalisées.