Commençons par le cœur de toute application : le modèle qui la sous-tend. Tous les problèmes d’IA ne nécessitent pas un modèle comportant des centaines de milliards de paramètres. Les petits modèles adaptés au domaine sont souvent équivalents ou supérieurs aux grands modèles génériques pour des tâches spécifiques, offrant une précision comparable pour une fraction du coût et une inférence plus rapide. En se concentrant sur la synthèse et l’analyse de textes, la génération de code, l’assurance qualité des documents ou d’autres problèmes bien définis, les équipes de développement peuvent :

Limiter les coûts d’inférence par requête, ce qui le rend économiquement viable pour les grandes flottes d’agents

Réduire la latence à des réponses inférieures à la seconde, un élément essentiel pour les workflows interactifs et les processus nécessitant une intervention humaine

Effectuer des déploiements dans des environnements hybrides ou périphériques pour éviter les frais de sortie de cloud tout en préservant la souveraineté et la conformité des données

Pour sélectionner le bon modèle, il ne suffit pas de rechercher le plus grand nombre de paramètres, mais d’évaluer le coût par utilisation, la latence par rapport à la valeur et l’adéquation aux indicateurs des tâches dès le premier jour.