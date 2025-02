Simplifier les déclarations liées à la CSRD grâce aux nouvelles fonctionnalités d’IBM®Envizi™

La directive vise à clarifier les données ESG pour aider les investisseurs, les analystes, les consommateurs et les autres parties prenantes à mieux évaluer les performances des entreprises de l’Union Européenne en matière de développement durable, tout en mesurant les impacts et les risques liés à l’activité de ces entreprises. Elle leurs demande de publier des données détaillées sur leurs performances ESG en même temps que leurs rapports financiers.

La gestion des données ESG et le reporting devenant de plus en plus courants dans les entreprises, les solutions doivent être plus ciblées, plus exhaustives et plus évolutives. IBM® Envizi™ accompagne ses clients tout au long de leur démarche en matière de développement durable : de la saisie des données ESG, au reporting, en passant par l’amélioration des performances.

Le CSRD Reporting complète la fonctionnalité existante d’Envizi™ qui prend en charge huit autres cadres de reporting ESG, permettant ainsi aux clients d’en gérer plusieurs au sein d’un même système.