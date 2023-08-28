La SIEM et les renseignements sur les menaces : rester au courant des dernières menaces

Le coût moyen d’une violation de données atteignant un niveau record de 4,45 millions de dollars en 2023, les entreprises sont confrontées à un éventail toujours plus large de menaces en matière de cybersécurité. Ces menaces peuvent aller des attaques par ransomware aux campagnes d’hameçonnage et aux menaces internes, entraînant potentiellement des violations de données. Les cybercriminels étant de plus en plus sophistiqués et leurs tactiques de plus en plus variées, il est essentiel que les entreprises adoptent des mesures de sécurité avancées pour protéger leurs données sensibles et leurs actifs numériques. Deux outils cruciaux dans l’arsenal moderne de cybersécurité sont les solutions de gestion de l’information et des événements (SIEM) et le renseignement sur les menaces. En tirant parti de ces ressources, les organisations peuvent se tenir au courant des tendances en matière de menaces et se défendre de manière proactive contre les attaques et les adversaires potentiels.
Les solutions de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) sont essentielles pour assurer la posture de cybersécurité de l’entreprise. Elles collectent et analysent de grandes quantités de données de sécurité provenant de diverses sources au sein de l’infrastructure informatique de l’entreprise. Les données des journaux d’événements provenant des utilisateurs, des points de terminaison, des applications, des sources de données, des workloads cloud et des réseaux, ainsi que les données provenant du matériel et des logiciels de sécurité tels que les pare-feux et les logiciels antivirus, sont collectées, corrélées et analysées en temps réel. En centralisant et en corrélant ces informations, les solutions SIEM fournissent une vue complète de l’état de sécurité de l’entreprise.
Le renseignement sur les menaces est constitué de données et d’informations détaillées sur les cybermenaces visant l’entreprise. Il implique la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur les cybermenaces actuelles et potentielles. Ces informations comprennent notamment les indicateurs de compromission (IoC), les tactiques, techniques et procédures (TTP) utilisées par les cybercriminels, ainsi que les vulnérabilités présentes dans les logiciels ou les systèmes. Les équipes de renseignement sur les menaces surveillent régulièrement diverses sources, y compris les forums, les marketplaces du dark web et les échantillons de logiciels malveillants, afin de fournir aux entreprises des informations en temps quasi réel sur les menaces émergentes. Selon une étude menée par Gartner, l’utilisation du renseignement sur les menaces renforce les capacités de détection et de réaction des équipes de sécurité en améliorant la qualité des alertes, en réduisant le délai d’investigation et en couvrant les attaques et les adversaires les plus récents.
Les solutions SIEM sont conçues pour effectuer une correspondance de règles sur les données de journalisation provenant de nombreuses sources. Grâce à l’intégration du renseignement sur les menaces, les solutions SIEM peuvent rester un cran devant les menaces et les avertissements émergents. Découvrons certains avantages d’intégrer des renseignements sur les menaces dans une plateforme SIEM :
Dans un paysage numérique caractérisé par des menaces en constante évolution, les entreprises doivent rester vigilantes et adapter leur stratégie de cybersécurité. Les solutions SIEM et le renseignement sur les menaces sont des outils essentiels, qui fournissent les informations nécessaires pour garder une longueur d’avance. En tirant parti de la détection des menaces en temps réel, des capacités de défense proactive et de la réponse améliorée aux incidents rendues possibles par ces technologies, les entreprises peuvent renforcer leur défense et protéger leurs données sensibles des dangers omniprésents dans l’espace cyber. Associer SIEM et renseignement sur les menaces n’est plus une option, mais une nécessité pour toute entreprise soucieuse de sa cybersécurité.
